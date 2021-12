Eikö se Olkiluoto 3 ole kohta jo vanhimmilta osiltaan purkukelpoinen, kun viime vuosikymmenten muun rakentamisen tasosta ja tulosten kestosta päättelee? Mummo

Siinä on pukki kaalimaan vartijana, kun USA vahtii ihmisoikeuksia. Siellä kaikilla ei ole äänioikeutta. Asunnottomia miljoonia. Nyt naisilta ollaan viemässä itsemääräämisoikeus omaan ruumiiseensa. Ei saada tuomiolle kansainväliseen oikeuteen. Jne

Vähän olen kateellinen hoitajille, joilla on täydet tunnit ja jotka saavat tehdä ylitöitäkin aika hyvillä korvauksilla. Itselläni ravintola-alalla olevana tuntipalkka on 11,73 euroa. Iltalisä on 1,10 euroa ja yölisä 2,17 euroa. Viimeisimpänä työsuhde-etuna sain lomautuslapun käteen. Vaihtaisin osia!

Suomalaiset ovat jääneet suomettuneisuuden ajan poliitikkojen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vangeiksi. Ei Suomella ole mitään erityistä asemaa Venäjän silmissä, ja ei EU:lla ole mitään toimivaa turvallisuusmekanismia. Ola

Jos henkilöllä on tänään 60-vuotissyntymäpäivä, onko hän huomenna yli 60-vuotias vai vasta vuoden päästä täyttäessään 61 vuotta? Rokoteaikailmoituksissa lienee selkeämpää kirjoittaa 60 vuotta täyttänyt kuin yli 60-vuotias. Mää vaan aattelin

Kuussa on kuulemma käyty, ja ydinvoimalakin polkaistaan pystyyn tuossa tuokiossa. Toimivaa mustekasettia ihmiskunta ei pysty tekemään. Prklhp

Paljonkohan Sukari ja kumppanit meinaavat laittaa prosentteja joulun jälkeisiin alennusmyynteihin? Sohvia on saanut jo joistain liikkeistä 70 prosentin alennuksella. Saisivat keksiä uuden myyntikeinon, jotta muiden pienemmät alet saisivat myös kaivatun huomion. Sohvia ja talvitakkeja on helppo myydä 50 prosentin alella, kun lähtöhinta vedetään huippuun. Jos kaikki tekisivät saman niin kaiken saisi puoleen hintaan, mutta ei silti halvalla. Riittää jo

Olen nimimerkin Eläkeläissairaanhoitaja kanssa samaa mieltä. Rokotusoppia ei pikakoulutuksella ja tentillä varmisteta, vaan rokotuksia säännöllisesti, päivittäin antamalla. Näin jo sairaanhoitajakoulussa opetettiin. Sairaanhoitaja

Muistatteko kun sepelin jatkuvaa levitystä perusteltiin nollan molemmin puolin sahaavalla lämpötilalla? Mikähän selitys on nyt, kun sitä levitetään päivittäin narskuvan pakkaslumen päälle? Tahallinen ihmisten ja eläinten elämän hankaloittaminen ja ärsyttäminen? Kivikasojen säilytysongelmat? Tulospalkkiomittarit? Maalaisjärjen puute? Oikeiden töiden pakoilu? Kertokaa! Rasittavaa

Vaalikoneet eivät anna mahdollisuutta ehdokkaan asuinpaikan valintaan. Ihannemaailmassa varmaankin uskoisin hämeenkyröläisten tai ylöjärveläisten pohtivan, miten asiat tamperelaisen kannalta parhaiten hoituvat, mutta toistaiseksi vähän epäilyttää. Haiharavvaari

Suomessakin elää paljon vanhuksia, joilla on ihan erilainen suhde tupakointiin. Tupakkia kasvatettiin kotona. Niin miehet kuin naiset polttivat. Poltettiin sisällä vielä 1980-luvulle saakka. Sitten alkoi kausi, jossa tupakoitsijoille tehtiin erilliset tilat esimerkiksi juniin. Nyt tupakointi on kiellettyä lähes joka paikassa. Savuttomuus on hyväksi, mutta historia on syytä muistaa. Kaikki ei tapahdu heti, vaan ajan kanssa. Isovanhemmat