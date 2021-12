Pirkanmaan jätehuolto vaihtoi kuljetusyritystä kilpailutuksen jälkeen. Aikaisemmin jäteastian tyhjennys toimi kellontarkasti kahden viikon välein. Nyt ei tiedä minä päivänä astia tyhjennetään. Saa soittaa ja kysellä. Syyksi ilmoitetaan liukkaat kelit. Heh heh! Tiedoksi vaan, että täällä Saarikylissä on sulat tiet, joten liukkaus on huono tekosyy. Vaihtakaa takaisin entiseen yritykseen, olkaa niin ystävällisiä. Papparainen

Pikku vihje sinulle nimimerkki Puistattaa: Ota rokotukset ja pese kätesi korttien käsittelyn jälkeen. Ei noin ahdistunut elo hauskaa ole. Käsitteleehän joku ruokapakkauksetkin ennen kuin ne kaupan hyllylle päätyvät. Joulumuori

Koko pitkän syksyn ja alkutalven olemme saaneet katsella kuraisia ajoratoja ja jalkakäytäviä. Jostain tuntemattomasta syystä katujen vesipesu ei Tampereella onnistu. Nyt sitten kuivana, tuulisena pakkaspäivänä kaikki se kura on meidän kaupunkilaisen hengitysilmassa! Eivätkö päättävät tahot ymmärrä aiheutettua terveys- ja viihtyvyyshaittaa, vai eikö vain välitetä? Ihmettelenpä vain

Nyt on hallituksen korkea aika tulkita perustuslakia yksilön velvollisuuksien kautta, eikä aina miettiä ideologisesti yksilön oikeuksia. On syytä myös muistaa, että perustuslakivaliokunta ei ole päättävä elin, vaan se on alisteinen eduskunnalle. Rane

Näsisaari sai valitettavasti täyttöluvan. Kun silmäilee saaren luonnosta, moni asia ihmetyttää. Saarelle tulee satoja asuntoja. Mihin ajetaan asukkaiden ja vieraiden autot? Tuskin aivan kaikki ovat autottomia. Miten saareen autoilla ajetaan? Kulkusillat ovat kapeita, kaiketi vain ratikalle. Vaitinaron tienoo ei kaipaa yhtään uutta liittymää. Tämä alkuaankin älytön ahneuden takia synnytetty saaritäyttö poikinee jatkossa lisää ongelmia. Pahimmassa tapauksessa liikenne on niitä pienimpiä. Järki jätti jo

Missä ovat nyt suunnitelmat nollakuidun nostamisesta Näsijärvestä tulevan tekosaaren kohdalta? Haudataanko eloperäinen aine kivikasaan ja toivotaan, että kaikki menee hyvin? Miljoonabusiness

Tampereen kaupungin omakotitonttien suuresta kysynnästä kirjoitettiin hiljattain. Voisiko vanhan pisteytysjärjestelmän palauttaa vaikkapa puoleen arvontaan tulevista tonteista? Tuntuu älyttömältä, että esimerkiksi Vuoreksen Hallinrinteellä ja Hallinharjanteella lähes puolet taloista on tehty suoraan myyntiin euronkuvat silmissä- Löytyvät heti valmistuttuaan Etuovesta. Keskituloiset lapsiperheet jäävät nuolemaan näppejään. Kyllästynyt

Tamperelaiset olkaa tarkkana, että saamme 250 000 asukkaalle edustajat maakunnan vaaleissa. Pirkanmaan muut 22 kuntaa voivat saada yliedustuksen 150 000 asukkaalleen. Asukasmäärä eikä pinta-ala tai etäisyys pitää olla palvelutarpeen perustana. Havahdu

Kiinteistövero, hulevero, eläkeläisten korkeampi veroprosentti, ylevero, käyttövoimavero. Näitähän riittää. Koskahan ilmestyy koronavero? Sehän voitaisiin jakaa kolmeen osaan: sairastaneet, rokotetut, rokottamattomat. Summaa tietysti "tarkistetaan" vuosittain. Reska

Kyllä Elokapinan ja muiden viherpipertäjien pitäisi keskittyä todelliseen ilmastotekoon eli maailmanlaajuisen väestönkasvun rajoittamiseen eikä näperrellä täällä kotimaassa elämää vaikeuttaen. Vaikka me teemme täällä kaiken mahdollisen, sen merkitys on kuin hyttysen tuhaus Saharassa. Meidän merkityksemme maailmassa on vain promillen osia, joten turhaan vouhkata täällä ja lietsoa hysteriaa. Maalaisjärki

Teho-osaston täyttävät lihavat rokottamattomat henkilöt ja siksi minun liikuntaharrastukseni kielletään. Tämäkö on oikein ja kohtuullista? Nyt ottaa päähän

Isosti ihmettelen kun taas kerran kielletään kaikki liikunta ja muu toiminta. Miksi ei puututa ollenkaan isoihin kauppakeskuksiin ja tavarataloihin? Niissä liikkuu paljon ihmisiä ja 40 prosenttia on ainakin ilman maskia. Nuoret kuluttavat niissä aikaansa. Eivätkö kauppakeskukset vasta ole isoja taudinlevittämispaikkoja? Päättäjät eivät näköjään uskalla edes mainita tätä tosi asiaa. Tapsa

Belgia teki reilut 15 vuotta sitten päätöksen luopua ydinvoimaloista. Päättää panna sen nyt pikavauhtia täytäntöön. Korvaa maakaasulla, siis fossiilisella polttoaineella. Perustettavista EU:n ympäristörahastoista mekin maksamme näitä seikkailuja. Onko se oikein? Ilkka H