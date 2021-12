Kaikkien suoraselkäisten länsimaiden tulee boikotoida Pekingin olympialaisia vaikka se olisikin riski talousmielistelylle. Diktatuuri ei tukea ja sympatiaa tarvitse. Tennispelaaja syrjään, Taiwan ja Hongkong ahtaalla, Tiibet vankina ja niin edelleen. Korona vielä lisäksi. Näin on

Hei, vähän suhteellisuudentajua tähän tilanteeseen. Minä olen niin väsynyt tähän koronavalitukseen. Näkökulmaa voisi nyt muuttaa ja muistuttaa kaikille niille rajoituksista, maskeista ynnä muusta valittajille, että meillä on hyvin, maamme ei ole sodassa, saamme elää hyvässä maassa, emme pakenemaan kotimaasta me minnekään. Täällä asiat toimivat ja viranomaiset yrittävät parhaansa, joten muistuttakaa itseänne ja lapsianne näistä hyvistä, edelleen mahdollisista asioista. Mitähän sodan kokeneet tästä valituksesta meinaavat

Hyvää joulua kaikille, jatkan nimimerkin aiheesta. Teatterissa on väliaika, juurikin sen tähden, että siellä ei esityksen aikana syödä (häiritä muita ja mahdollisesti tahmata istuimia). Voisiko hyvät käytöstavat tulla takaisin!

Jesse Nieminen, koronapassista ei luovuta, mutta valuvika siinä on: passin on saanut rokottamatonkin tuoreella koronatestillä. Ja virus etsii aina sen rokottamattoman väenpaljoudessa, virus ei välitä, onko ihmisellä voimassaolevaa koronapassia. Virus ei pidä "lupauksista" kiinni, ja ei kai kukaan mitään lupauksia ole tässä tilanteessa antanutkaan! Olemme vastuullisia aikuisia

Kalevan ja Tampellan terveysasemat Tampereella ovat rakentamatta. Ne tarvitaan näiden kahden kaupunginosan 5 000+4 500 asukkaalle jalankulkuetäisyydelle. Nyt he ylikuormittavat ennestään ruuhkaisen Tammelan terveysaseman. Lääkäriin, sairaan- tai terveydenhoitajien vastaanotot ovat tukossa. Hoito

MaRa ja ravintolat poraavat tehtyjä koronarajoituksia ja median haastattelijat soittavat vuoroin kysyen, miten suhtaudutte asiaan ja kun pitää irtisanoa väkeä. Ei ole kiva ei todellakaan. Se vaan on nyt pakko tehdä jotain, vai halutaanko tapaa koko kansa tautiin. Eihän tässä koko maailmaa nyt lopeteta. Kyllä kotona voi ottaa viinaa vaikka kaksin käsin. Ja onhan Euroopassa ollut maita, jossa kaikki kulkeminen on ollut kiellettyä. Hämmästyttävää käytöstä

Ketä palvelee kyselytutkimus Marinin hallituksen tavasta hoitaa pandemiaa, johon sisältyy lukuisa määrä ennalta arvaamattomia muuttujia? Kyseiseen tutkimukseen käytetyillä rahoillakin olisi voitu auttaa pandemian kurittamien vähäosaisten tilannetta! Nollatutkimus

Hyvä, että ely-keskus on tarkkana kaavoitusasioissa. Rakennusten vaikutus kaupunkikuvaan ulottuu sijaintiaan paljon kauemmas. Kansiareena muutti täysin Ratinanrannan siluettia eikä ristiriita rumempi voisi olla. Sääliksi kävisi vielä enemmän, jos vanhat tehdasrakennukset olisi tallella. Raha puhuu, mutta Keskustori on arvokkaampi

Miksi sodanjälkeisen lapsibuumin aikana syntyneet pahastuvat siitä, että heitä kutsutaan boomereiksi? Se on ytimekkäämpi kuin ilmaisu suuret ikäluokat. Joku voisi kyllä suomentaa sen. Esiboomeri

Työttömyysjutussa (AL 18.12.) kerrottiin, että työpaikkoja pidetään avoimena tulevaisuuden tarvetta varten, vaikka nyt ei palkatakaan. Työttömän ihmisen tulee lähettää vähintään neljä hakemusta kuukaudessa. Suomessa työnhakijat ja -antajat eivät kohtaa, sanotaan. Tässäpä yksi syy. Sääli työnhakijoita

Eikö autoliikenne milloinkaan ole myöhässä, joten aivan turha on ratikkaa syytellä ja korvauksia kysellä. Syytön mutta haukuttu -nimimerkki, kiitä sitä autoilijaa myöhästymisistäsi, joka ei tiedä, minne ei missään nimessä saisi ajaa. Vesa

Anne-Maria Linden, osuitpa naulan kantaan (Al 20.12.) kun kirjoitit lastenhoitajan ja perhepäivähoitajien työvaate-edusta. Rakennusalalla, tehtaissa, poliisissa, bussikuskit ja monet muut ammattiryhmät saavat työvaatteet "firman" puolesta. Raimo Ohtonen

Anne-Maria Lindenille (AL20.12.) tiedoksi, opettajat eivät syö koululla työpäivän aikana ilmaista ruokaa, vaan maksavat joka päivä itse lounaansa. Siksi lounas on tasapuolisuuden vuoksi maksullinen myös koulunkäyntiavustajille. 40:n vuoden kokemuksella

Suomenkaan hallituksella ei edelleenkään ole sitä kristallipalloa, josta olisi nähty, että omikronmuunnos syntyy. Tätä ei Tampereella varmaan saisi sanoa: Areena on kyllä toiminut suurena koronalinkona täällä. Lääkäri

Sinulle Puistattaa pikku vihje, ota rokotukset ja pese kätesi korttien käsittelyn jälkeen, ei noin ahdistunut elo hauskaa ole. Käsitteleehän joku ruokapakkauksetkin ennen kuin ne kaupan hyllylle päätyy. Jouluiloa toivottaa Joulumuori

Koko pitkän syksyn ja alkutalven olemme saaneet katsella vierailijoitakin hämmästyttäviä, kuraisia ajoratoja ja jalkakäytäviä. Jostain tuntemattomasta syystä katujen vesipesu ei Tampereella onnistu. Nyt sitten kuivana, tuulisena pakkaspäivänä kaikki se kura on meidän kaupunkilaisen hengitysilmassa! Eivätkö päättävät tahot ymmärrä aiheutettua terveys- ja viihtyvyyshaittaa, vai eikö vain välitetä? Ihmettelempä vaan

Nyt on hallituksen korkea aika tulkita perustuslakia yksilön velvollisuuksien kautta, eikä aina miettiä ideologisesti yksilön oikeuksia. On syytä myös muistaa, että perustuslakivaliokunta ei ole päättävä elin, vaan se on alisteinen eduskunnalle. Rane

Näsisaari sai valitettavasti täyttöluvan. Kun silmäilee saaren luonnosta, moni asia ihmetyttää. Saarelle tulee satoja asuntoja. Mihin ajetaan asukkaiden ja vieraiden autot? Tuskin aivan kaikki ovat autottomia. Ja eritoten, miten saareen autoilla ajetaan? Kulkusillat ovat kapeita, kaiketi vain ratikalle. Ja se nyt pitäisi jo kaikille olla selvää, että Vaitinaron tienoo ei kaipaa yhtään uutta liittymää. Tämä alkuaankin älytön ahneuden takia synnytetty saaritäyttö poikinee jatkossa lisää ongelmia. Pahimmassa tapauksessa liikenne on niitä pienimpiä. Järki jätti jo

Missä ovat nyt suunnitelmat nollakuidun nostamisesta Näsijärvestä tulevan tekosaaren kohdalta? Haudataanko eloperäinen aine kivikasaan ja toivotaan, että kaikki menee hyvin? Miljoonabusiness

Tampereen kaupungin omakotitonttien suuresta kysynnästä kirjoitettiin hiljattain. Voisiko vanhan pisteytysjärjestelmän palauttaa vaikkapa puoleen arvontaan tulevista tonteista? Tuntuu älyttömältä, että esimerkiksi Vuoreksen Hallinrinteellä ja Hallinharjanteella lähes puolet taloista on tehty suoraan myyntiin euronkuvat silmissä, ja löytyvät heti valmistuttuaan Etuovesta. Keskituloiset lapsiperheet jäävät nuolemaan näppejään. Kyllästynyt

Syytön mutta haukuttu (AL 20.12.), toimi samoin kuin jos bussi, juna tai oma aito jumittaa. Elikkä näin voi käydä kuljetpa millä kyydillä tahansa, jopa kävellessä voit kaatua ja myöhästyä. Niissä missään ei haukut auta. Järki käteen haukkujalle

Miksi hoitajilta vaaditaan rokotusta? Eihän potilaidenkaan rokotuksista tiedetä! Heitä riittää ihan joka lähtöön, eikä koskaan etukäteen tiedä, mitä tarttuvaa tautia sairastavat, milloin sylkevät silmille tai oksentavat syliin. Potilaat voivat tartuttaa hoitajat. Silti hoitajista jälleen tehty harmaa massa, mitä ulkopuoliset voivat määräillä ja syyllistää. Rokotettu rokotemyönteinen hoitaja

Tamperelaiset tarkkana, että saamme 250 000 asukkaan edustajan maakunnan vaaleissa. Pirkanmaan muut 22 kuntaa voivat saada yliedustuksen 150 000 asukkaalleen. Asukasmäärä eikä pinta-ala tai etäisyys palvelutarpeen perustaksi. Havahdu

Mistä näitä asiantuntijalääkäreitä riittää antamaan lausuntoja? Ei ainakaan ole päälliköistä pulaa. Se kun ei puhumalla tilanne parane. Luulisi olevan tärkeämpääkin tekemistä kuin olla televisiossa joka päivä milloin minkälaisissa silmälaseissa. Eikun töihin nämäkin kädet rokotushommiin. Tuomo

Pirkanmaan jätehuolto vaihtoi kuljetusyritystä kilpailutuksen jälkeen. Aikaisemmin jäteastian tyhjennys toimi kellontarkasti 2 viikon välein. Nyt ei tiedä minä päivänä astia tyhjennetään. Saa soittaa ja kysellä. Syyksi ilmoitetaan liukkaat kelit. Heh heh! Tiedoksi vaan, että täällä Saarikylissä on sulat tiet, joten liukkaus on huono tekosyy. Vaihtakaa takaisin entiseen yritykseen, olkaa niin ystävällisiä. Papparainen