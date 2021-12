Ihanaa, että on ihmisiä, jotka välittävät. Sydämellinen kiitos pariskunnalle, joka auttoi ylös ja tilasi ambulanssin isällemme hänen saadessaan sairauskohtauksen sunnuntaina 19.12. noin klo 13.30 Sammon valtatien ja Hintsankadun risteyksessä. Takaisin kotona turvallisesti

Kiitos, kun veit maanantai-iltana Tuomiokirkkoon pudonneen bussikorttini Frenckelliin, josta sen sain takaisin heti seuraavana aamuna. Jubilado

Suurkiitos Sinulle nuorimies, joka autoit minua kaaduttuani Opiskelijankadulla 30.11. ja saatoit kotiovelle asti varmistaen kotiin pääsemiseni. Haluan toivottaa Sinulle ja perheellesi oikein hyvää joulunaikaa ja alkavaa uutta vuotta. Soili

Kiitos, hienoa että Vehmaisista pääse bussilla sujuvasti Koilliskeskukseen, Linnainmaan Prismaan ja terveysasemalle. Ja Kaupin kampukselta nopealla ratikalla Tampereen keskustaan. Lissu-mummo

Tampereella on avattu Walk in -rokotuspiste ikäihmisille. Voisiko sen nimi olla Astu sisään - rokotuspiste, tuntuisi suomalaisemmalta. Meillä on ollut Salk-rokote poliota vastaan, sillä saatiin poliovirus hävitettyä. Uudelleen tauti pyrki Suomeen 1984 ja silloinkin koko kansa oli rokotteen ottamisen kannalla. Mikä ihmeen poliittinen liike nyt on koronaa vastustamassa! Korona out

Voisimme kaikki osaltamme poistaa kassaruuhkaa, varsinkin jos asioi yksin. Nosta ostokset takaisin kärryyn ja pakkaa kassiin sivummalla. Tarkasta myös kassakuitti, sillä näin joulun aikaan osa tarjoushinnoista vaihtuu normaaliksi hyllyn ja kassan välillä. Joulumieli

On hyvä että ely-keskus estää ahneita gryndereitä tukkimasta vanhoja umpikortteleita rumilla asuntotorneilla. Kauniin arkkitehtuurin ystävä

Kylmäävältä tuntuu viipurilaisevakkojen jälkeläisenä lukea itänaapurin päällikön manifesteja ja kaipuuta Neuvostoaikaan ja historian vääntelyä ja uhittelua koko Läntisen Euroopan naapurimaita kohtaa. Täällä mietitään koronahätäjarrun vetämistä, itänaapurissa olisi todella tarpeen vetää jättihätäjarrua ennen kuin suuri tuli syttyy! Mie

Juomavesialtaiden (Näsijärvi) suojelun pitäisi olla kaupunkien ja alueiden ykkösasiana nyt ja tulevaisuudessa. Etenkin, kun näyttää siltä, että ollaan menossa kohti maailmanlaajuisia kriisejä. Puhtaasta vedestä tulee pula. Näsisaari pitäisi jättää myös rakentamatta. Ukko