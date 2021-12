Meidän isi osaa ajaa lujaa pysähtymättä, sillä on aina vaaleen vihreet

Meidän isi on kovin äijä. Meidän isillä on hienoin auto. Meidän isi osaa ajaa lujaa pysähtelemättä, sillä on aina vaaleen vihreet, se sanoo. Tarvii vaan kattoo ettei joku urpo tuu kotterollaan eteen. Äitikin osaa ajaa sillai, paitti että se puhuu kännykkään ja ajaa. Ne puhuu keskenäänkin. Musta ne ei oo kovin fiksuja. Periytyykö asenteesi?

Haluan kiittää tuntematonta hyväntekijää joka kuljetti minut 19.12. Acutaan kaaduttuani luistelemassa Näsijärvellä, kolme tikkiä takaraivossa ja täydellinen muistinmenetys tapahtumasta ja matkasta Acutaan. Kiitollinen

Oivallisesti kirjoitti Markus Määttänen: "Kirjallisuus on vertaistukea hukassa olon tunteeseen.” Kirjallisuus on ajatusten ajoainetta ja ymmärryksen ydinvoimaa. Eikun laikun ovi käymään. Veksi

Nimimerkille Ei enää tällaista tiedottamista, ladatkaa ihmiset hätäkeskuksen 112-sovellus puhelimiinne, ja pitäkää sovelluksen paikannus päällä, vaikka puhelimissanne ei muutoin paikannus päällä olisikaan. 112-sovellus ilmoittaa, jos alueella tapahtuu jokin katastrofi. Tai eksyy vaikka sienimetsään, niin hätäkeskus pystyy paikantamaan ja lähettämään avun. Hyvä apu 112

Natoon tulisi liittyä pian, ennen kuin Venäjä saa painostuksellaan oven sulkeutumaan Suomelta. Tempora mutantur

Tehtiin huvimatka ratikalla Pyynikki-Hervanta-Pyynikki. Maksoin pankkikortilla. Kun yritin maksaa myös vaimon matkan, kone ilmoitti, että olette jo maksanut, eikä huolinut toista maksua. No, vaimon pankkikortti oli käsilaukussa ja se oli kotona. Kohta jo olimmekin Hervannassa. Sen verran oltiin tohkeissaan, että päätettiin palata samantien Pyynikille. No, kun yritin maksaa, kone ilmoitti, että teillä jo oleva lippu on voimassa kaksi tuntia, ei teidän tarvitse maksaa. Kohta olimmekin jo taas Pyynikillä. Että semmoinen tapaus. Pummilla?

Keskustorin lisäksi Tampereella on rakentamatta Hämeenpuisto. Sen keskelle voisi rakentaa upouuden, tosi korkean Kiinan muurin. Partavaari

Olisikohan se ollut 1970-luvulla, kun Raatihuone piti purkaa ja torille rakentaa Tamhattan pilvenpiirtäjineen.Onneksi järki voitti. Raija

Bussikuskien ei missään nimessä pidä käyttää maskia. Hapenpuute aivoissa koko työpäivän ajan maskin takia, siinä onnettomuusriski kasvaa. Sairaslomat lisääntyy, kun pöpöt tulee maskista suoraan keuhkoihin. Mikki

Armeijan lääkintämies vuosimallia 59 valmis piikittään. Mihinkä ilmoittaudun? Tippa Oksanen