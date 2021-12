Maskin käyttöä ei kannata vieroksua. Useimpien kohdalla ulkonäkökin vain kohenee. Säijän äijä

Piikkikammoisille pitäisi järjestää oma rokotuspiste, jossa voisi rentoutua ja saisi puudutuksen. Monilla piikkipelko voi olla todellinen syy rokottamattomuuteen. Voi sen myöntääkin

Olen todella harmistunut ely-keskuksen parjaamisesta. Siellä asiantuntijat tekevät vain työtänsä ilman voiton tavoittelua. Ely-keskusen päätökset eivät aina miellytä nopean voiton tavoittelijoita. Ely luotsaa tulevaisuuteen vastuulla. Annetaan lapsillemme tulevaisuus

Pia Westerholm, omalla terveysasemallani oli sama tilanne, mutta Hatanpään pandemiayksikön kuukauden etuajassa avatulle rokotuspisteelle sai ajan nopeasti. Paz

En oikein ymmärrä, miksi Aamulehti kirjoittaa Epuista tamperelaisena bändinä. Eput on Ylöjärveltä ja Akun tehdas Oy maksaa veronsa Ylöjärvelle. Ihme touhua

Tasanteella hyvä Ystävällisesti yhdessä. Olen täysin samaa mieltä kanssasi. Pidetään lapset ja koirat poissa toisten tonteilta ja portinpielistä. Naapurillakin on oikeus pitää oma tonttinsa siistinä

Tekosaari voidaan rakentaa järveen. No hyvä. Mutta entäpä jos välitarkkailussa havaitaan hälyttäviä pohjaveden muutoksia? Puretaanko puolivalmis saari? Se vasta maksaakin. Pena60

Lentokenttä ei ratikkaa tarvitse. Se on tuolla matkalla auttamattoman hidas. Lentokenttä tarvitsee raiteen ja junan. Suora linja rautatieasema-lentoasema-rautatieasema ilman välipysäkkejä. Näin matka taittuisi sujuvasti matkakeskuksesta suoraan kentälle ja päinvastoin. Veksi

Läntinen ratikkalinja ei palvele lainkaan Lielahden ostoskeskusalueen asiakkaita. Suurista marketeista kävelymatkaa ratikkalinjalle tulee noin 500 metriä. Miten muuten jatkuva kaupungin kasvu toimii ilmastonmuutoksen avittajana? Grynderit määräävät tahdin

Järkee vai ei. Viimeinen ratikkavuoro Sorinaukiolta samaan aikaan kun Popedan keikka 16.12. päättyi. Pysäkille jäänyt

Posti yllätti. Lähetin Postin kuoressa tammikuussa 2021 kirjeen Vantaalle. Vastaanottaja ei saanut sitä. Soitin asiakaspalveluun, voidaanko asialle tehdä mitään. Koska ei ollut seurantaa, niin ainoastaan soitto kirjattiin. Nyt joulukuussa 2021 vastaanottaja ilmoitti, että kirje oli tullut. Oli ollut oikea postimaksu ja osoite, mutta 11 kuukautta se matkasi Tampereen ja Vantaan väliä. Loppu hyvin kaikki hyvin

Tahtoisin kiittää vielä kerran kaikkia niitä pirkanmaalaisia, ketkä ovat lahjoittaneet vauvanvaatteita ja -tarvikkeita. Mieltä piristää, että hyvät teot eivät ole vielä kadonneet. Onnellinen odotus

Taas aletaan rakentaa Tampereella, on ollut silmälumetta vastustamiset. Taas menee niin kuin tunnelin ja ratikan kanssa samallalailla tekosari. Ne on valmiiksi ollut sovittu määrätyssä piirissä. Mitähän on luvattu muille puolueille korvaukseksi? Näin Tampereella pelataan tuttua, eikä ole luottoa heihin. Luonnonpuolesta

Museoviraston pitäisi ottaa pikaisesti kantaa lännestä Tampereelle tultaessa, ettei näköalaan tule muutosta! Täyttömaa Lielahdessa on jo melkein kansallisnäkymä eikä sitä saa hävittää. Se muistuttaa lupakierteen pitkästyttävästä ajasta ja oikeuslaitoksen hitaudesta. Torre

Piettasenkadulla saisi ylinopeussakoilla kerättyä muhkean summan joka päivä! Mää vaan

Minkälainen ilmastoteko se on, jos miljoonaan kotiin hankitaan joka vuosi luonnonkuusi? Meillä kolmas tekokuusi kolmeenkymmeneen vuoteen. Kumpi parempi ilmaston kannalta? Sitä miettinyt

Ei ihme kun nuorten kunto laskee. Urheilusuoritukset ja kuntotestit sen kertovat. Lapset istuvat sisällä tietokoneen ääressä ja ajelevat koppimönkijöillä lähikauppaan. Vielä jokin aika sitten pelattiin pipolätkää pimeässä ja käveltiin kauppaan. Vanhemmat sen aiheuttavat, varsinkin kun ostavat saastuttavia kulkuleluja alaikäisille. Näin on

Kuka on seuraava komentaja? (AL 18.12.) Maavoimien reserviin siirtyvä komentaja kenraali P. Hulkko hehkuttaa maavoimiemme olevan itsenäisen Suomen historian parhaassa kunnossa. Ehkä, jos tarkoitetaan kalustoa, mutta suuri on ollut huolestus lehdistöissämme varusmiesten fyysisen kunnon romahtamisesta mielenterveysongelmineen ja keskeytyksineen! Ristiriitaista hieman? Leinolan Sepi

Tarvitaanko vanhusten kotihoitoon, jotka ei osaa käyttää älypuhelinta puhumattakaan tietokoneesta, lisää sähköisiä palveluja korvaamaan kotikäynnit. Vaalikone