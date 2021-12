Tuntuu niin pahalta olla digikelvoton. Rahalla et selviä enää missään, parkkimittarit, bussimatkat ja niin edelleen. Yritän toki oppia kunhan saan säästettyä tietokoneen. Siihen mennessä kaikki toiminnot muiden varassa hyvällä palkkiolla, onneksi olen jo vanha. R

Voi kuinka ihminen voi olla onnellinen. Hain tänään rollaattorin pitkän harkinnan tuloksena. Pääsin sen avulla kauppaan ja hankkimaan ostokseni. Oli helppo liikkua. Nyt minun on paljon helpompi liikkua ja vahvistaa lihaskuntoa. Huomenna lähden kävelemään ystäväni rollaattorin kanssa. Mapsukka

Hävittäjäkaupoista itketään, mutta korona-avustuksiin on mennyt parikyt miljardia ja osa aivan sellaisille, ketkä eivät olisi edes tarvinneet. Viinikan vaari

Ei yllätä vähääkään liikenteen päästöjen hidas väheneminen. Suurin osa ihmisistä ei viitsi kävellä tai pyöräillä sitä kilometrin tai parin työmatkaa. Auto pitää olla takapuolen alla aivan olemattomillakin matkoilla. Pelkästään asenteesta kiinni oleva juttu. Aktiivipyöräilijä

Pääministeri Marin esitti ilmastonmuutoksen torjuntaan erillisrahoitusta. Valtiovarainministeri Saarikko ja oppositio torjuivat tämän välittömästi. Nyt hävittäjäkauppa tehdään erillisrahoituksella eikä kukaan sano mitään. Ilmastonmuutos on todellisuutta, sotilaallinen uhka ei sitä ole ilmavoimien komentajan mukaan. Kummallista

Terveyskeskuksen lääkäriin ei pääse ylikuormitetulla Tammelan terveysasemalla, koska edellytyksenä on käynti sairaanhoitajalla. Hänellä ei ole ollut aikoja loka-marraskuussa. Sairaanhoitajan vastaanoton aikoja on vain kahtena päivänä viikossa. Kolmena päivänä hän hoitaa puhelinkeskusta ja ajanvarauksia palvelutiskillä. Internetissä eli sähköisesti ei aikaa voi varata Tammelaan. Sairaanhoitajan oma puhelinaika on klo 8 – 8.30 kolmena päivänä viikossa. Miten lääkäriin?

Isosti ihmettelen, miten hoitohenkilökunnassa voi olla henkilöitä, joita ei ole rokotettu, eivätkö he usko yleensäkään lääketieteeseen vaikka ovat alalla. Tapsa

Kiurun ehdotus eläkeläisistä rokottajina on hieman myöhäsyntyinen. Pirkanmaalla ovat olleet jo vuoden eläkeläiset remmissä. Ei uusi idea

Henkilöt, ketkä eivät käytä maskia julkisissa tiloissa ja liikenteessä ovat jotenkin vaivautuneena oloisia. Miksihän? Entä turvaväli ja käsihygiena? Pandemia ei ole ohi

Varokaa tamperelaiset parkkipaikalla, siellä etsii pariskunta autonsa olemattomille naarmuille tekijää. Kun kutsuu poliisin paikalle, pari häviää vedoten, että on kiire. Pariskunnan, vallankin miehen, käytös ala-arvoista. Pelästynyt

Miksei raitiotien ylittäviä suojateitä hiekoiteta tai suolata? Järjettömän liukasta

Nyt, kun Tampere-Pirkkalan lentoasemalle on tulossa enemmän elämää, saattaa joku polkupyöräilijäkin tänne erehtyä. Reittimerkinnät Tampereen suuntaan ovat olemattomat. Tämä olisi syytä korjata. Jukka

Miksi ei koronarokotuksiin otettu alunperin työterveyshuoltoa ja yksityisiä terveysasemia? Hallitus on 1,5 vuotta myöhässä. Nyt kelpaa, kun on jo melkein housussa, toki yksityisistä terveysasemistakaan ei vielä ole erikseen mainintaa. Eivät taida olla suosiossa! Torre

Kansanedustaja Vallin kirjoitti edesvastuuttomasti rokotevastaisen mielipiteensä, vaikka koronainfektio leviää väestössä yhä korkeampiin lukuihin ja tehohoidon kapasiteetti on Tampereella loppunut. Myös tulevissa sote-aluevaltuustoissa ei ratkota maahanmuutto-ongelmia, vaan kuntien terveys-, sosiaali- ja pelastusalan asioita. Vaccini

Venäjä vaatii länneltä takuita, ettei Nato laajene enää itään päin. Voisiko Venältä vaatia takuita, ettei se hyökkää rajanaapureihinsa? Ei voida, koska venäjään ei voi luottaa, se on nähty. Luru

Tulevan tammikuun sotevaalien ehdokasasettelussa sosiaali- ja terveysaloilla työskentelevät ovat "yliedustettuina". Demokratia toimikoon, mutta yhteiskunnan kokonaisedun kannalta ei olisi hyväksi, että jokin ryhmä saavuttaisi vahvan aseman esimerkiksi omia työsuhde-etujaan koskevissa.asioissa! Jopa jääviyskysymyksien kanssa voitaisiin joutua tekemisiin! K.M.

Onko olemassa mitään laskelmaa, kuinka moni työntekijä pääsee keskituloon 46 000 euroa vuodessa? Taitaa olla aika suurelle määrälle työntekijöitä saavuttamattomissa tommonen summa. Aika moni pääsee puoleen väliin summaa. Keskitulon keskiväliin jäävät työntekijät ei ole mikään pieni joukko. Köyhimys

Lylyn hehkutukseen areenasta ja muista korkealentoisista liikuntapaikoista. Ei ole pienituloisella asiaa noille areenoille, ei pääsylippurahaa eikä kalliita golf tai muita liikuntavälineitä. Eipä Pyynikin kävellen talsittavaa lenkkipolkua saada hiekoitettua liukkailla eikä korjattua kevään ja syksyn liejuosuuksia. Köyhimpien lenkki

Lauri Lyly hehkutti Aamulehdessä 16.12. Tampereen kaupungin mittavia liikuntahankkeita. Vuoreksen kirjasto on odottanut valmiissa tiloissa avaamistaan pian viisi vuotta, syynä toiminnan käynnistämättömyyteen on rahapula. Kustannukset ehkä promille liikuntarakentamisen rahoista. Liikunta- vai kulttuurikaupunki?

Suomen Mansester (Tampere) on nyt sitten Suomen Las Vegas. Mauri

Kun kävelin Tampereen keskustassa, mieleeni tuli Kari Suomalaisen piirros, jossa syntymäpäiväsankari on kuokkavieraana omissa juhlissaan. Unohdettu

"Indeksi hoitaa eläkkeet", hyväkuntoiset haastateltavat tuumaavat television ohjelmissa. Näin todella käy, kun eläke pienenee vuosi vuodelta. Siitä pitävät väliaikaiseksi laman pelastukseksi laaditut taitettu indeksi ja raippavero huolen. Me sota-ajan lapset olemme jatkuvasti uhrautuneet yhteiskunnan tukijoiksi. Käsittämätöntä, että aloite epäoikeuden korjaamiseksi tyrmättiin. Palkkoihin on lisätty indeksikorotuksia. Kulut ja menot nousevat, mutta eläkeläisen toimeentuloa tiukennetaan. Vuodesta toiseen

Vastauksena Reijo Kaakkolammille (AL 5.12.) joka epäilee, että sosionomin koulutus ei anna valmiuksia käytännön työhön. Mikä sitten antaisi? Työ opitaan käytännössä vuorovaikutuksessa kollegoiden kanssa. Työ jalostuu kuitenkin ainoastaan, kun koulutuksessa saatu vahva teoria on työssä pohjalla. Siitä syntyy työn laatu jota voidaan arvioida ja sitä kautta kehittää. Ei pelkästä kutsumuksesta

Mikä EU? Tutki Euroopan historiaa. Asukkaita muun muassa: Suomessa 5 miljoonaa, Saksassa 83 miljoonaa, Ranskassa 67, Yhdistynyt kuningaskunta 67, Norjassa 5 miljoonaa, Ruotsissa 10, Espanjassa 47. ja Italiassa 60 miljoonaa. Isot suomalaiset yritykset on myyty ulkomaille, muun muassa sähkö ja puhelin, jopa Ärrä-ketju. Suomen itärajaa vahvistetaan. Onko vain ajan kysymys, milloin Suomi muuttuu Euroopan haamukaupungiksi? Haamu Suomalainen