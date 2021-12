Nyt ratikka nopeasti lentokentälle, kun lennot monilta Euroopan kaupungeista alkavat. Matkustaja

Posti yllätti! Varmuuden vuoksi ajoissa eli 10.12. vein iltapäivällä punaisessa kuoressa Kangasalla asiamiehelle joulukortit. Maanantaina 13.12. aamupäivällä Turun seudulta tuli puhelu: kiitos joulukortista. Lokakuussa postitin kortin Poriin. Kesti viikon, ennen kuin oli perillä! Nyt on pistetty töpinäksi

No niin, asiointikyselykin osoitti, että pyöräilijät ja kävelijät käyttävät eniten rahaa Tampereen keskustassa. Nyt yrittäjät, ottakaa koppi tästä vähän sivummallakin. On paljon liikkeitä, jossa ei ole minkäännäköistä pyöräparkkia. Ja laittakaa sellaisia, joihin kalliin pyörän saa rungosta lukittua. Meilläkin on maksukykyä, jos teillä on halua saada meidät asiakkaiksi. Pyöräilijä 365

Nimimerkit Hermot menee ja Myöntäkää jo, lakataan syyttelemästä muita. Jos et ole vielä rokotettu, mene rokotettavaksi. Jos olet rokotettu, pidä maskia sisätiloissa. Tapaukset ovat lisääntyneet, kun ihmiset elävät niin kuin koronaa ei olisikaan. Tehdään kaikki oma osamme taudin pysäyttämiseksi. Yksinkertaista

Aapeli Räsäsen kolumni al 10.12 on varsin täyttä asiaa! Esittäen todellisen vaihtoehdon. Aivan liikaa on ohjattua harjoeittelua alle 12-vuotiailla. Höntsyt on siks toiseksi pelisilmää kehittävää toimintaa. Ari

Nimimerkille Myöntäkää jo: Rokotusten pääasiallinen tarkoitus on estää koronan vakavat tautimuodot ja varsinkin tehohoitoon joutuminen. Rokottamattomat täyttävät nyt noin 80 prosenttia tehohoitopaikoista. Yksinkertaista matematiikkaa, joka ei rokotevastaisella saivartelulla muuksi muutu. Rokotettu ja maski käytössä

Hyvä nimimerkki En ymmärrä: 13 prosenttia yli 12-vuotiaista tarkoittaa noin puolta miljoonaa rokottamatonta kansalaista. On siinä taudilla mahdollisuuksia levitä. Toisekseen vain noin 0,7 prosenttia vähintään kerran rokotetuista on sairastunut. Ymmärrän

Miksi koronarokotuksia järjestetään koronabussissa? Ihmiset odottavat kylmissään pitkissä jonoissa ja sairastuvat. Ei hyvä. En jaksanut

Nimimerkki Oma pukki takaisin (AL3.12.): kun minä menen ulkomaille, pyrin parhaani mukaan puhumaan maan kieltä tullakseni tutuksi ja usein joudun käyttämään englantia että ymmärretään. Pitäähän Pukinkin tulla savupiipusta ja lausua ho-ho-hoot alkuasukkaiden tapojen ja kielen mukaan. Ei joka paikassa ole keskuslämmitystä eikä suomea juuri puhuta. TV-mainokset on ollut kansainvälisiä jo vuosikaudet. Pukki tuli kun isä kävi asioilla

Olenko ymmärtänyt oikein, että hävittäjien hankinnasta jäi säästöön lähes kaksi miljardia euroa. Tällä rahalla paikattaisiin mukavasti hoitohenkilökunnan palkkausta seuraaviksi vuosiksi. Parempi sijoitus kuin ylimääräisten aseiden osto. Miettikää päättäjät!! M.o.l.

Muistatteko, kun hehkutettiin Tampereen keskustan elävöittämisestä. Nyt tuo nähdään. Kaupat ja palvelu katoavat. Tärkein, biletyspaikat ja arkinen tyhjyys täyttävät keskustan. Toki oksennusta syövien lintujen määrä, roskaaminen ja virtsanhaju ovat lisääntyneet. Syntyperäinen

Mitä järkeä? Eläkeläisten kuntosalille enintään 10 henkilöä. Kaikki rokotettu kahdesti,osa kolmasti. Nokia-areenan avajaiskonserttiin yli 10 000 henkilöä, toivoen maskin käyttöä. Ei siis maskipakkoa. Mikäli rokotuksetkin tulevat pakollisiksi, eikö olisi hyvä vastarannankiiskien totutella jo maskipakkoon. Tasapuolisuutta

Kiitos, Niko Kettunen, hauskasti kirjoitetuista eläintarinoista! Piristävää luettavaa

Jos ja kun sote-henkilöstöllä on oikeudet ja vastuu, niin samaa odottaisi myös kaikilta sote-asiakkailta. Terveyskeskuksen ovella on isolla kehotus käyttää maskia. Silti vaan osa asiakkaista käyskentelee ilman maskia. Ei kaulalla riippuva leijonakoru tai SF-logo pipossa suojaa muita asiakkaita. Labrassa kävijä

Tasanteella Tampereella voisivat myös koirien ulkoiluttajat pitää ympäristön siistinä. Keltaiset läiskät häiritsevät enemmän kuin lasten pulkan jäljet. Ystävällisesti yhdessä

Nimimerkille Erinomaisuus tiedoksi, että Hervantaan saa vapaasti muuttaa hyvin toimivien palveluiden pariin. On muutenkin hyvä asuinalue, viihdymme täällä kauniin luonnon keskellä. BeKri

Ei voi olla niin, että Tampereen Saskyn (entinen talouskoulu) sadevedet johdetaan putkea putkin Koulukadun jalkakäytävälle, mihin se jäätyy! Infrassa herätys. Mä jo kaaduin ja sattuu

Kiitos Acuta/PTOn hoitajat ja lääkärit saamastani hyvästä hoidosta 11.-12.12.21 Umppari