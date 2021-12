Kuuntelin Ilveksen peliä kiekkoradiosta. Selostaja käytti moneen otteeseen areenasta nimitystä ratamettä! Toivottavasti nyt vaan ei tuommoinen nimihirvitys yleisty. Täällä on jo tarpeeksi nysseä ja laikkua. Eikö vaan yksinkertaisesti voitaisi puhua areenasta, joka se virallisestikin on. Kunnon kielen käyttö kunniaan

Taysin B-rakennuksen eteen tulevan uudisrakennuksen Teiskontien puoleiseen seinään voi kopioida B-rakennuksen ulkomuodon sellaisenaan samaan kohtaan, kuin missä B-rakennus nyt on. Loppuosa maisemoidaan. Uusvanha

Kaupalliset lentoyhtiöt ei maksa polttoaineistaan valmisteveroa ja ulkomaan lentoliput on arvonlisäverottomia. Missä näiden ilmastotoimet? Vähävaraisia autoilijoita kyllä kuritetaan. Lentäminen on erityisasemassa. Erämies

Lempäälän koronan ilmaantuvuusluku Suomen viidenneksi suurin. Tein laskuharjoituksen: Lempäälän luvuilla Suomessa olisi noin 5500 tartuntaa päivässä! Harri Mäkinen

Perhe-Tinderi yes! Idea on aivan ihana. Isovanhempani ovat kuolleet ja minulla on erittäin huono äitisuhde. Ei sisaruksia. Kuinka usein olenkaan kaivannut seurakseni jotain vanhempaa naista, isoisää, pikkusiskoa. Tuollainen appi toisi monelle lohtua, seuraa ja yhteisöllisyyttä. Yksinäisyydestä kärsivä

Syy Tampereen omakotitonttipulaan on selvä. Se on kaupungille huono bisnes. Omakotialueille pitää rakentaa koko infra, ja se maksaa. Asujina lapsiperheitä, joille pitää rakentaa päiväkodit, koulut sun muuta. Tontit pieniä kun kadunpätkälle saatava mahdollisimman monta taloa. Omat maat kaukana ja yksityiset maanomistajan ei suostu myymään parhaita maitaan raakamaan hinnalla. Kokonaisuutena rahan takaisinsaanti kestää liian kauan. Siksi ei kannata, kiinteistöverot, hulevesimaksut ja muu on jo moraalisesti tapissa. Okt-asukas

Kun lukee Aamulehden mielipiteitä, tulee mieleen, että tämä maailma pitäisi korjata yksittäisen kansalaisen tarpeiden tai tarpeettomuuksien mukaan! On siinä tekemistä! Valtiovallan pitäisi lähettää joka kotiin kyselylomake vastattavaksi kunkin puutteista! Eläkeläinen 88

Raitiovaunut voisivat olla kultaisen oranssit ja taksit heleän vihreät. Parantaisi ajoneuvojen näkyvyyttä ja liikenteen turvallisuutta. Tummat kulkuneuvot eivät näy hämärillä kaduilla. Värit tuovat iloa pitkään talven pimeyteen. Näkyvyys