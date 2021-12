"Parasta jalan murtumisessa oli ne kivat kipsaajat: Daniel & Joonas", sanoi 9-vuotias poikamme Acuta-reissun jälkeen. Kiitos siis teille! Hommat hanskassa

Ai liikenteen päästöjen hidas väheneminen ihmetyttää Tampereella? Kun liikennettä pyritään tietoisesti keskustassa sumputtamaan, juuri näin siinä käy. Mitä joustavampaa liikenne on, sitä vähemmän päästöjä syntyy. Olisi jo aika Tampereen päättäjienkin se tunnustaa. V8

Ovatko myytävät tavarat olleet kauppiaalle ilmaisia, kun nyt myydään tavaraa huippualennuksin ja sama jatkuu joulun jälkeenkin, jos vanhat merkit paikkansa pitävät? Sipi

Arvoisa Maalaisjärki (AL 12.12.), ei työvoimapulaa selitä tuet, joiden avulla tulee nippa nappa toimeen. Syy on surkeissa palkoissa ja työehdoissa. Kuka voi töitä tekemällä huolehtia perheestään, jos saa tehdä töitä 15 tuntia viikossa 10 euron tuntipalkalla? Realismia pliis

Hoitajapulaa luodaan pitkäjänteisesti hoitajien työoloja kiristämällä ja huonolla johtamisella. Palkittua koronahoitoa johdosta huolimatta

Toivottavasti Häkämies, Kangasharju ja Orpo lukevat Aamulehteä. Kirjoitus siitä, miten erilaisia työttömiä on, saa ehkä heidät ajattelemaan viisaammin. Tämä kolmikko haluaa antaa piiskaa kaikille työttömille riippumatta mikä heidän tilanteensa on. Teidät kolme voisi myös yleistäen niputtaa samaan ryhmään ja kokeilla onko piiska oikea väline saada teidät muuttamaan ajatusmaailmaanne. Sitten kun kaikki osapuolet ja takapuolet on piiskattu, voidaan kokeilla kehittävämpää vaihtoehtoa. A.R.

Vastakysymys 10.12. Ihmettelevälle. Kuinka on mahdollista hoitaa aivoinfarktit, syövät, dialyysipotilaat ja muut, kun sairaalat on ääriään myöten täynnä akuutissa kuolemanvaarassa olevia rokottamattomia koronapotilaita, jotka on priorisoinnin vuoksi hoidettava ensin? Myös ihmettelevä

Päivi Aikioniemi kirjoitti kauniita ja utopistisia ajatuksia hävittäjiin varattujen rahojen käytöstä veljeyteen ja ystävyyteen (Al 12.12.). Mutta karu tosiasia on, että maassa, jossa ei ole omaa vahvaa armeijaa, on kohta toinen armeija. Esimerkiksi venäläinen

Muistatteko vielä 90-luvun laman, jolloin työikäisten mielenosoituskulkueissa vaadittiin työtä, työtä? Miksi työn vaatijoita ei näe tänä päivänä? Näyttääkin siltä, että sosiaaliturva on niin hyvä, että työtä ei tarvita. Mihin tämä luonnoton yhteiskunnan tila johtaa, voi vain arvailla. Ukko

Hämeenkyrön kunta on kieltänyt kirjastossa käynnin nastakengillä kulkeville. Näillä liukkailla keleillä. Lattiat ihmistä tärkeämpiä