On helppo jakaa koronarajoituksia – Kuka valvoo ministereitä?

Tällä palstalla otetaan kantaa ihmisen oikeuteen päättää itse siitä, ottaako rokotteen vai ei. Lähtökohtaisesti yksilö vastaa itsestään ja vapaassa maassa pitää olla se vaihtoehto mahdollinen. On syitä miksi kaikki eivät sitä ota. AL 6.12. on hyvä artikkeli aiheesta. Harva kieltäytyy haitatakseen ketään tai yhteiskuntaa tarkoituksena. Näin on

Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa on täysin vaiettu puolustusvoimien hiilidioksidipäästöistä. Luulen että ne muodostavat ison osan Suomen päästöistä. Ne lisääntyvät edelleen uusien hävittäjien myötä. Kaikki päästöt keskusteluun

Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtajan Luc Tardifin mielestä Tampere on pieni kaupunki (AL 5.12.). Tässä hän on aivan oikeassa ja toivoisi kaupungin päättäjien suuruudenhulluudessaan muistavan tämän. Jussi 47

Nimimerkille Kolmannen polven kaupunkilainen: asun kaupungissa. Ilkka Sasi

"Isostatalosta" on helppo jakaa koronarajoituksia, mutta kukas valvoo ministereitä? Sipi

Itsenäisyyspäivän juhlat peruttiin keskustorilla koronan vuoksi, mutta Tampereen areenalla sai olla kahtena peräkkäisenä päivänä yhteensä 26 000 henkilöä istumassa vierekkäin suurin osa ilman maskeja. Missä Tampereen koronanyrkki?

Kuinka voi olla, että rokotetut eivät ole turvassa niin kauan kuin on yksikin rokottamaton maan päällä? Ja kuinka voi olla, että rokottamattomien pitää ottaa rokote turvatakseen rokotetut, joita rokote ei ole turvannut? Ja kuinka varjellaan rokotetut rokotetuilta, jotka voivat tartuttaa tautia? Ihmettelevä

Kuinkahan paljon sähkönhinta nousee, jos sähköautot yleistyy? Joudutaanko me muut välillisesti maksamaan s-autoilijoiden sähköt korkeina hintoina? Kaasuauto rules

Häpeäkö syynä, miksi te rokottamattomat tehohoidossa olleet ette julkisesti kiitä saamastanne hyvästä ja kalliista verovaroin maksetusta hoidosta. Arvokas henki

Eikö tämä Sanna Marinin jahtaaminen täytä jo työpaikkakiusaamisen ainekset? Koko ajan kaivetaan, että jotain moitittavaa löytyisi. Jos kyseessä olisi joku mies, niin en usko, että jahdattaisiin samalla lailla. Oliko ennen pääministereillä lankapuhelimet taskussa , kun lähtivät viettämään vapaa-aikaa? Hyvä Marin