Terveisiä kiukkuiselta turistilta: Miten on mahdollista, että rautatieaseman säilytyslokerot ovat vieläkin rikki?

Tultiin viikonlopun viettoon Tampereelle ja ajateltiin, että on kiva jäädä kaupungille vielä päiväksi. Ei todellakaan olisi pitänyt! Asemalla ei ole säilytyslokeroita matkatavaroille, ja niitä nyt sitten pakkasessa raahataan ympäri kaupunkia mukana. Ensimmäinen ja viimeinen kerta tällä konseptilla. Miten on mahdollista, että rautatieaseman lokerot ovat jo kuukausia olleet epäkunnossa? Eikö ole rahaa vai kiinnostusta korjata? Kiukkuinen turisti

Eräät kansalaiset vähät välittää maski ja rokotus suosituksista. Heillä on vain oikeuksia, mutta ei velvollisuuksia. Koronapassi loistava keksintö

Jokaisessa virustartunnan saaneessa syntyy lukematon määrä uusia viruksia, myös niissä, jotka eivät tunne sairastuneensa. Kun virusten määrä kasvaa, myös mutaatioiden määrä lisääntyy, niin kuin nyt on jo käynyt ja tässä on se vaaran paikka. Ennustan, että rokotus tulee pakolliseksi, kunhan ymmärretään, mistä tässä on kyse. Rutto

Ei taida naiskiekkoilijoilla olla mitään mahdollisuutta päästä Nokia-areenalle pelaamaan vuosikausiin. Miehethän näistäkin päättää. Naisurheilu unohdetaan

Mielenterveyspalveluihin tarvittaisiin korjausliike. Nyt näyttää siltä, että jos jonotusaika lähetteen antajallekin kestää kuukausia, kukaan ketjun missään vaiheessa ei hoida akuutissa hädässä olevia. Kroonistuneihin ja monimutkaistuneisiin ongelmiin ei enää välttämättä löydy toimivaa ja nopeaa ratkaisua. Jonkun pitäisi viheltää peli poikki ja katkaista kierre! Byrokratian häkkyrät alas

Ihmetyttää Tampereen Pyrinnön touhu! Mikä tarve on laittaa Korisliiga-joukkueen pelaajia pelaamaan akatemiajoukkueen pelejä - ja vielä häviämään! Noloa, hävettävää! Antakaa nuorten pelata! Akatemia ammattilaisille

Viime talvena ja keväänä Nokia-areenan avainhenkilötkään eivät pitkiin aikoihin päässeet rakennustyömaalle, jotta koronariski voitiin minimoida. Nyt areena on valmis, ja siellä pyörii tuhansittain väkeä. Kukaan ei puhu koronariskistä. Virus ei kiekkoa väistä

Tarvitsin viime viikolla oman terveyskeskuksen palveluita kiireettömässä asiassa. Täyttelin aamukaffeen jälkeen ATK:lla yhteydenottopyyntölomakkeen. Lääkäri soitti tunnin kuluttua lomakkeen lähettämisestä. Sain hoito-ohjeet ja tarvitsemani avun. Toivottavasti Sote-uudistus ei venytä vasteaikaa luvattuun kolmeen vuorokauteen. Pappa66

Piikkikammoinen kaipasi pintapuudutusta koronarokotukseen. Apteekissa on myytävänä puudutelaastaria ilman reseptiä. Rokotus ei satu

Sähköautotestailijat: Nyt niitä kulutuslukuja kehiin Suomen todellisissa talviolosuhteissa. Jos kerrotaan, että ajokilometrit on saavutettu alle 10 celsius asteen lämpötilassa, kyseessä on lähinnä kuluttajien narutus. Löpö

Mitä hyödyttää kysyä teatterissa koronapassia, kun esimerkiksi TTT:n Mathilda-näytöksessä on suuri määrä rokottamattomia, maskittomia lapsia? Ei loppua näy

Lottia ja pikkulottia ylistetään. Toki he huomiota ansaitsevat, mutta myös kotirintamalla lukuisat naiset ja tytöt painoivat raskaita töitä armeijan vaatettamiseksi ja ruokkimiseksi. Kuka heitä muistaa ja nostaa tikun nokkaan? Ei pelkkä univormu sankaria tee. Näin on

Suomen lipulla pitää liputtaa oikein! Ylä-Voiman Salen kiinteistön huoltomies: Teillä on yksi varsinainen ja kaksi mainostankoa, ei kolmea lipputankoa. Lippua ei pidä vetää keskimmäiseen tankoon vaan siihen korkeimpaan. Ei näytä liputus kaupungista päin siltä kuin lippu olisi puolitangossa, kuten viattomien lasten päivänä oli. Opettakaa kiinteistöhuoltopomot alaisenne

Kansainvälisyys on huikean tärkeää, mutta on noloa, että Nokia-areenan sisäänkäyntien päällä lukee Entrance. Eivät ne ulkomaiset tähdet niitä ovia käytä. Hans Lankari

Kun lukee paljon kirjoja, voi tulla erittäin viisaaksi. Vielä viisaampi on se, joka kirjan kirjoittaa. Saa siitä rahaakin

TKL:n bussit ajavat vihdoin ja viimeinen 30 km/h nopeusrajoitusten mukaan Leinolan ja Linnainmaan alueella, kiitos pakkasen ja liukkaiden kelien. Kajtsu

Keskustan ajama sote ei ole tulonsiirto maaseudulle vaan suuriin kaupunkeihin siirrettyjen terveyspalvelujen paikkaamista maaseudulle. Säästötoimina terveyspalvelut siirrettiin TAYS Tampereelle. Kaikella tuolla rahalla on laajennettu, rakennettu ja korjattu. Parkkeerauksesta kynitään ja ruuhkamaksua suunnitellaan. Ketä tässä on narutettu?