Lunta satanut 1 cm ja lumiaurat ja -traktorit metelöivät aikaisin aamulla kaduilla. Antakaa ihmisten nukkua, kiitos! Järki käteen

EU ja Suomi ajavat vain liikenteen sähköistämistä. Missä ovat muut vaihtoehdot kuten biokaasu ja muut biopolttoaineet. Vihreiden ideologiassa kun ei saisi mitään polttaa. Huoltovarmuus on turvattava. Ei liikennettä yhden kortin varaan.

Onhan se vähän erikoista, jos kaupungin suurimman rakennuksen katolla on isoilla kirjaimilla naapurikaupungin nimi. Vaikka tietää, että kyse on firmasta, niin silmään se näyttää oudolta. Elop

Tampere on nyt englanniksi City of action. Oiva sanavalinta, sillä aikamoista äksöniä on tainnut olla, koska sisäisestä tarkastuksesta täytyy päästä eroon. Kuntalainen

Miksi Sanna Marin pääsi koronatestiin pienien flunssaoireiden vuoksi? Meiltä muilta vaaditaan lähes tehohoitoa vaativia oireita ennen kuin testataan. Negatiivista tulosta koronapassiin tarvitseva

Pohjoismaiden suurin sisämaan metropoli sulkee pääkatuja ja sekoittaa keskustan liikenteen, kun kaupungissa pelataan jääkiekko-ottelu! Näillä meriiteillä Tampere voisi julistautua Euroopan jääkiekkopääkaupungiksi, kun kulttuurikaupungiksi siitä ei ollut! Saka

Erittäin hyvä kolumni Kati Kalliosaarelta yli 55-vuotiaiden työajan lyhennyksestä. Ei voi kuin toivoa että asia etenisi. Monissa muissa maissa on paljon yleisempää tehdä lyhyempää työaikaa kaiken ikäisenä. Olisi kiva jaksaa vähän elääkin ennen kuin on arkussa. 35 vuotta täyttä työaikaa tehnyt

Haloo Tampere, hoitotyön johtaja ja rokotuksia koordinoivat henkilöt: Koronarokotusten ajanvarauspuhelimessa on tunnin jono. Seuraava vapaa aika 3. annokseen ikäihmiselle löytyisi tammikuussa. Jos rokotteita on, eikö edes näitä ikäryhmiä saada rokotettua nopeammin? Nm.

Tampereen kaunein joulukuusi on palolaitoksen pihassa. Lossivahti

Jo ovat Nordean palvelut hävinneet maan rakoon. Vanhus ei pääse edes tuulikaapista pankkisaliin keskustelemaan lainoistaan. Ovivahti jankkaa, että soita ja varaa aika. Kun soitat, automaatti vastaa, että odotusaika on 20 minuuttia. Kun 30 minuuttia on kulunut, miellyttävä naisääni valittelee, että kaikki pankkivirkailijat ovat jo lähteneet kotiin. Manne

Vihreiden sisäministeri Krista Mikkonen ajaa edelleen jääräpäisesti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden oleskelulupia. Ei ole ihme, että vihreiden kannatus laskee. Eikö tätä vihreissä todellakaan ymmärretä? Jalluveli

Kävikö niin, että poliitikot halusivat aluksi omia koronan hoidon ja uskoivat saavansa siitä suunnattomasti irtopisteitä. Nyt kun tilanne vain pitkittyy ja kaikki tuntuu vaikealta, niin poliitikkojen intohimo asian hoitamiseen vain laskee. Vika kaikissa virheissä on tietysti virkamiehissä ja muissa asiantuntijoissa. Ola

Nyt nähdään, miten tauti räjähtää Tampereella, kun areena avataan. Siinä ei koronapassit auta. Nyt lapsille myös maskit. Ennustaja

Nimimerkille Käteisellä aina maksava (AL 3.12): Jouduthan lähtemään muille kuin maito- ja leipäostoksille kuitenkin sinne 25 kilometrin päähän. Nostat samalla käteistä. Eihän sitä Länkyssä mihinkään muuhun enää saa kulutettua kuin edellä mainittuihin ostoksiin. Kortilla maksava

Suomen hallitus on ajanut yhdenvertaisuudella ja tasa-arvolla itsensä nurkkaan. Mitään ei voida päättää eikä lakeja säätää, kun aina löytyy joku vähemmistö tai erityisryhmä, jota asia loukkaa. On unohdettu, että demokratiassa noudatetaan enemmistöpäätöksiä. Kansalainen

Nokia-areenan saapumisohjeissa on sähköpotkulauta mainittu ennen henkilöautoa (AL 30.11.). Pian nähdään, tulevatko Ilveksen ja Tapparan kannattajat laajoin joukoin skuuttikyydillä lumisohjoa ja viimaa väistellen uudelle areenalle. Jäässä jään ympärille

Veronmaksajana koen, että rokottamattomat maksattavat sairaalakustannuksensa kaikkien veronmaksajien taskuista. Proteus

Pirkanmaan Osuuskauppa: Voisitteko kertoa, miten teidän ihmiset ensin -periaate toteutuu siinä, että työntekijät pakotetaan joulun pyhinä töihin vapaatoiveista huolimatta? Onko ihan pakollista, että joka ainoa toimipisteenne on auki aamuvarhaisesta iltamyöhään myös pyhinä, vaikka halukkaita tekijöitä ei ole? Pyhät töissä

Ajavatko joulupukit partansa pois, jotta saavat istuvat kasvosuojaimet? Sipi