Rokotus jos ei se riitä, niin koronan me saamme siitä

Nimimerkki Ukko oli oikeassa osittain tuosta jätevesien sotkemisesta vesistöihin missään muodossa. Sähköwc: tä käytettäessä tulee 3 viikossa 2 hengeltä palojätteenä vain nyrkillinen tuhkaa. Sen voi laittaa maastoon tai kukkapensaan juurelle. Pitäisi yleistää, jos talon teen niin sähköwc tulee ja luonto tykkää. Uusiutuva

Monasti miettinyt, miksi laittaa nimettömiä hääpäivä-, syntymäpäivä. tai muita juhlapäiväilmoituksia lehteen onnitellessa läheisiään? Hävettääkö niin paljon, ettei nimillä kehdata julkaista onnitteluja? Vai mistä se johtuu? Eikö onnea voi toivottaa ja iloita ihan nimillä? Kuva kyllä uskalletaan julkaista. Olisihan se merkillistä, jos kuolinilmoituksissakaan ei olisi nimiä, vaan viitattaisiin henkilöön hänen muilla avuillaan? Siinä sitten arvailtaisi kukahan hän oli. Nimetöntä onnea

Ihmiset stressaa itseänsä, pitääkö passia kuljettaa mukana kun tarkistetaan koronapassia. Ei tartte, jos hankkii henkilökortin. Se on samankokoinen kuin pankkikortti ja ja käy myös matkoilla Euroopassa. Kätevä monessa muussakin paikassa, esimerkiksi pankissa. Tai missä nyt vaan tarttee henkilöllisyys todistaa. Ajokortti ei nykyään kelpaa todistukseksi. Henkkari rules

Iidesranta 24 ei ole marraskuun aikana lainkaan jaettu Postinen-lehteä mainoksineen ja tiedotuslehtineen, kirjeet ja tilattu lehti tulevat. Mistä kaikesta olen jäänyt paitsi? Osaton

Nimimerkillä Valinta on meidän jokaisen, olet huolestunut maapallon tilasta tulevaisuudessakin ja perustellusti. Ainoa asia, joka voisi auttaa on asenteiden totaalinen muutos joka puolella planeettaamme, ehkä! Helppoa se ei ole, sillä tällä tavalla tätä rallia jatkettaessa tulee ruutulippu ennen aikojaan eteemme! Mitä sen väliä jos joku muikku kuolee, tokaisi paperipatruunakin Pirkanmaalla aikoinaan ja paskominen jatkui vuosikymmeniä. Tulevat sukupolvet hoitaa, jos on ongelmia! Tällä asenteella sopimukset tehtiin rikottaviksi? Toivottavasti ei enää! Linkolalainen

Laulamaan nyt kaikki köörit, avosuiset amatöörit. Rokotus jos ei se riitä, niin koronan me saamme siitä. Rokottautunut

Meitä piikkikammoisia on tuhansia, jotka kyllä ottaisimme rokotuksen, mutta ei kestä katsella tv:tä, kun läheltä näytetään pistämistä. Eikö saisi pintapuudutusainetta, kuten hammaslääkärissä? Yksi tuhansien puolesta

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari kysyi Twitterissä, että mitä hyötyä on koronarokotteista. Vastauksena hänelle sanon, että niillä vähennetään kuolemia ja vakavaa tautimuotoa, eli niillä vähennetään inhimillistä kärsimystä ja kansanterveydellisiä kustannuksia. Perussuomalaiset voisivat lopettaa kaksilla rattailla ajamisen, mitä tulee koronan hoitoon, ja alkaa suositella kannattajilleen rokotteen ottamista. Niin tekisi oikeasti isänmaallinen puolue. PS-kriittinen

Hyvä, että pankkien asiakkaiden kyykyttämiseen otetaan kantaa. Hävettää olla sivustakatsojana asiakkaiden puolesta. Onneksi pääsin ennen tätä itse eläkkeelle. Entinen, asiakkaiden nöyrä virkailija

Haluan lämpimästi kiittää Taysin reumaosasto 2:n, huoneen 9 henkilökuntaa, Coxan väkeä sekä toimintaterapeuttia äärettömän ystävällisestä kohtaamisesta ja hoidosta. Iäkästäkään potilasta ei pelota huomassanne. Kiitellen Airi

Keskustan ajama sote on tulonsiirto suurista kaupungeista maaseudulle. Keskusta takaa hoidon säilymisen kaikkialla, joka tarkoittaa rahoituksen tasaamista, jolloin isojen kaupunkien palvelut vähenee! Tampereella saadaan varautua terveyskeskusten karsimiseen! Missähän ne tulevat säästöt luuraa? Hämäämistä