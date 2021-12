Tampereen kaupungin keskustaan syntyy uusi kaupunginosa, nimi sanotaan kiroten: Sorin sumppu. Ei tullut yllärinä?

Tavara-aseman kohdalle tulee tilaa Nokia-areenan 13 000–15 000 katsojan autojen ja bussien pysäköinnille. Missä vaiheessa on pysäköintitalojen suunnitelma? Kuten Aamulehti 30.11. uutisoi, ehdotetut katu- ja aukiojärjestelyt aiheuttavat ylimääräistä ajoneuvoliikennettä ja ruuhkia keskustan asuinalueille. Tampereen keskustan katuja ei saa sulkea. Areenan eteläpuolella on tilaa pysäköintijärjestelyille. Vertaa Helsingin Pasila ja Vantaan lentokenttä. Kaupunkilainen

Kevan tekemän tutkimuksen mukaan alle 30-vuotiaat tiesivät huonosti tulevan eläkkeensä määrän. No mistä ihmeestä kukaan sen ikäinen voi sitä vielä tietää, kun ei voi tietää edes, mikä on aikanaan edes eläkeikä. Haloo

Lauantaina iltapäivällä odotin rautatieaseman kohdalla bussia numero 14 noin 40 minuuttia ja seurasin Hämeenkatua ajavia tyhjiä ratikoita ainakin 10 vuoroa. Bussivuoroja on vähennetty ja yhteyksiä heikennetty samaan aikaan, kun ratikat kolkuttavat tyhjänä muutaman minuutin välein. Ettei totuus unohtuisi

Aamulehden (26.11.) artikkelissa todetaan, että miljoonan euron rajan ylittävien asuntokauppojen määrä kasvaa Suomessa selvästi. Ei Suomesta raha lopu. Vain rahaa sisältävien taskujen määrä vähenee. Pienenevän keskiluokan edustaja

Hyvä mietelause Aamulehdessä: "Vapaus perustuu siihen, että voi tehdä kaikkea sitä mikä ei vahingoita toista". Siinäpä ajattelemista näinä ankeina aikoina. Vastuullinen

TV1: n Puoli seitsemän -ohjelmassa ollutta Kalervo Kummolan haastattelua katsellessani ja kuunnellessani oivalsin, että Nokia-areenan oikea nimi olisi voinut ja saanut olla vaikka Nallekarhu monestakin syystä. Tunnetusti näköä ja sitä kokoa

Vihreät puhuu ilmastosta koko ajan ja nostaa nyt polttoaineiden hintaa. Eihän se paljoa heitä haittaa, ajelevat ilmeisesti sähköpyörillä eduskuntaan työpaikkaansa. Ottakaa nyt vihreät ministerit polkupyörät allenne älkääkä ajelko ministeriautoilla! LKM

Eikö nykyihminen kestä kieltoja. Pandemian ei suosituksilla tokene, eikä se koronapassilla lopu. Rokotetut levittävät tautia yhtälailla kuin rokottamattomat. Aina on vaali tulossa eikä kieltoihin ole selkärankaa. Seliselillä tästä emme selviä, vaaditaan tekoja. Kansalainen

Maskeja kiitos kyllä! Joukkoliikenteen käyttäjille maskipakko. Myös kuskeille! Hoitoalallakin on koko ajan käytetty maskia, sen sietokyky on maksimissa. Kaikilla on velvollisuus epidemian taltuttamiseen. Nyssematkustaja

Kiitos Hanna Haukijärvi kolumnistasi Eläinten hyvinvointi ansaitsee oman merkin. Se oli täyttä asiaa. Mutta mieleni jäi pohtimaan kysymystä, että miten hoidetaan Suomessa vanhusten hyvinvointi? Pitäisi laittaa tavoitteeksi, että voitaisiin laittaa hoitokotien oville kyltti: Täällä asuu hyvinhoidettuja ihmisiä. Unelma

Nykytiedon valossa paljon parjattu ministeri Krista Kiuru on sittenkin ollut oikeassa varoitellessaan koronasta. Kokoomuslaiset, etujärjestöpomot ynnä muut voisivat pyytää anteeksi puheitaan. Tauti piinaa

Maaseutu tapetaan järjestelmällisesti. Länkipohjasta vietiin pankkiautomaatti ja sitten ajat 25 kilometriä Jämsään tai Oriveteen. Kun vielä on ihmisiä, jotka haluaa maksaa käteisellä. Haluaako pankit ahneudessaan tappaa maaseutujen asukkaat? Käteisellä aina maksava

Taas tulee teeveestä mainoksia, joissa pukki tulee savupiipusta ja sanoo ho-ho-ho. Eikö joulupukki olekaan suomalainen? Oma pukki takaisin

Nyt on otettava käyttöön pakkorokotukset. Kysymys ei ole enää yksilön vapaudesta vaan vastuusta. Ihmiskunnan tuho on lähitulevaisuutta. Virusvariaatiot etenevät lääkkeenkehittäjiä nopeammin. Jos ei vielä ymmärretä, nyt on tosi kysymyksessä. Huuhaa-ihmiset vankilaan kuolemanvaaran aiheuttamisesta. Ilkka H.

Hyvä mielipide Marianne Ahola sunnuntain 28.11. lehdessä. Kirkosta eroamisia vaan lisää! Rokotettu

Sairauden hinta -juttuun-juttuun lisäisin, että on lääkkeitä, joista ei saa Kela-korvausta eikä ne kelpaa maksukattoon. Itse maksan lääkkeestä noin 95 euroa kuukaudessa. Lääke on Käypä hoito -suositusten mukainen, mutta siinä on vähemmän haittavaikutuksia kuin korvattavalla lääkkeellä. Tämän käytön haittojen korjaaminen voi tulla hyvin kalliiksi. Sitä paitsi ennen perheessä oli vain yhteiset rahat. Vanhus