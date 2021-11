Kun kunnanvaltuustolta siirtyy paljon tehtäviä uudelle aluevaltuustolle, niin toivottavasti sitten kunnanvaltuutettuja vähennetään vastaavasti! No se on turha toivo, koska eihän korppi korpin silmää noki. Varavaltuutetut myös

Katsoin eduskunnan kyselytuntia! Olisi kiva, jos saisi semmoisen homman, ettei tarvitsisi olla kuin huolissaan tai erittäin huolissaan. TimoS

Koronapassi työpaikoille tarkoittaisi lisää työttömyyttä, itsemurhia, päihdeongelmia ja rikollisuutta. Mellakat ja palavat autot tulisivat katukuvaamme. Kuka tätä haluaa? Mikki

Kovasti puhutaan mitä maidon tuottaja saa maitolitrasta. Todellisuudessa tuottajalle jää 2 senttiä litralta, kun kaikki kustannukset on vähennetty. Voiko tämä kannattaa? Asialle on tehtävä jotain, jotta maitoa saadaan jatkossakin. Perustuotteen jatkuvuus

Sorsapuiston tekojääkenttä avattiin, hienoa. Mutta vaikka siellä ei saa pelata kiekon kanssa niin heti oli Aamulehdessäkin kuva, jossa isä pelaa 'lätkää' poikansa kanssa? Minä minä

Eiköhän näytetä Turulle ensi vuonna ja rakenneta Keskustorille maan alta nouseva joulukuusi. Suuruudellaan ja valoisuudellaan sitten valaisee koko matkan Turkuun asti. Rakkaat ystävämme voivat sitten ajella sitä Turusta asti ihailemaan. a.k.u.

Vähän aikaa sitten uskottiin koronavilkkuun ja jäljittämiseen, nyt koronapassiin. On se kumma, ettei uskota tosiasioihin että sairaalat ovat kohta täynnä koronapotilaita. Jos heidät saadaan hoidettua, jää moni muu sairaus hoitamatta. On lähdetty vääriin uskomuksiin perustuviin toimenpiteisiin. Rokotuspakko ja pahimpana rokottamattomien eristäminen. On ennenkin muun muassa spitaaliset eristetty. Tuomo

Kysymys kuntavihreille, mikä on kantanne Näsisaaren rakentamisesta? Kysymys hallitusvihreille, missä viipyy biodieselin hintatuki? Rane

Ihmiset, keittäkää ruispuuroa puolukan kera! Nautiskelija