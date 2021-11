Terveiset rummuttajalle Finninmäessä, hommaa kuulokkeet, ettei muiden tarvitse. Vähän vähemmällä bassotuksella varmaan pärjäisit itsekin. Ärsyyntynyt

Kaupunginvaltuusto korosti, että kaikki keinot kiusaamisen ehkäisemiseen on otettava käyttöön. Ei toteudu koulussa. Opettaja laski vakavasti kiusatun käytösnumeron. Sanoi nostavansa takaisin, kun kiusattu itse on sopinut asiansa kiusaajan kanssa. Huolestunut

MOT:lle töitä. Tunneli, ratikka, areena, mahdolliset tulevat tornitalot rautatien päälle ja kaikki lisärakennukset kerrostalojen väliin + kerrostalojen korotukset. Ahtautta niin, että ahdistaa, kun ajattelee! Uusimmat suunnitelmat, 14 kilometriä raiteita lisää. Millaista arkkitehtuuria ja rahankäyttöä! Mitä hyötyä Tampereen hallitus ja valtuusto saavat, kun hyväksyvät näin järjettömiä hankkeita. Tutkimisen paikka

Kasvomaskeista oli huutava pula koronapandemian alussa. Nyt kun kasvomaskeja on, niiden käyttö on vähentynyt. Sairaalassa potilaita hoidettaessa käytetään kasvomaskeja, samalla tavalla kasvomaskit antavat suojaa koronalta hoitolaitoksen ulkopuolellakin. Maski on must

Parahin nimimerkki Joku roti, ajatuksesi on nurinkurinen, sillä estämällä sinulta rokottamattomalta meno suuriin ihmisjoukkoihin sinua suojellaan sairastumiselta! Maassa kun on pandemia, jota ei kukaan halunnut. Roti ja rajoitus

Loukkaavien sanojen lähes kriminalisointi on noussut keskusteluun. Itse olen kauan ihmetellyt, miksi kirosanoja käytetään julkisessa keskustelussa, vaikka taidan tarkkaan tiedetään, että ne koetaan hyvin loukkaavina, jollaisiksi niiden käyttäjät ne tarkoittavatkin. Siv

Kiitos Aamulehdelle päivittäisistä ristikoista ja erityiskiitos niiden tekijälle. Ristikot ovat sopivasti hieman vaikeutuneet tai sitten ratkojan kyvyt tylsyneet. Jokapäiväinen ilo

Nimimerkki Joku roti kaipaili rokottamattomana koulun myyjäisiin ja joulujuhliin. Nuorten koronatartuntojen takana ovat hyvin usein rokottamattomat vanhemmat. Kyllä, valtaosa meistä haluaa tautien leviämistä rajoittavan yhteiskunnan. Moni nykyistäkin paljon ripeämmin toimivan. Hans Lankari

Perussairauksista puhutaan, että ne ovat riski koronan kanssa. Mitä ovat perussairaudet? Ikään kuin ne ovat meillä kaikilla. Eikö oikeampi nimitys olisi pitkäaikaiset sairaudet! Nekalan mummu

Hyvä kirjoitus Olli-Pekka Mehtonen (Al 24.11.). Osuit naulankantaan monessa kohdassa kirjoituksessasi. Toivottavasti julkisen puolen päättäjät ymmärtäisivät asioiden laidan yhtä hyvin. Hoitsu

Kovin tuntuu pahalta kulkea Tampereen Hämeenkadulla: varakas Osuuspakki seisottaa asiakkaitaan kadulla, kapea pieni odotustila on täysi. Eikö edes hyvällä tahdolla löytyisi monikerroksisesta toimitalosta tilaa apua tarvitseville asiakkaille? Tämä on nöyryyttävää, köyhän ja vanhan kansan polvilleen laittoa! Hävettää olla Osuuspankin omistaja-asiakas! Antsu

Ole onnellinen, kun pystyt maksamaan "pakko"käynistä lääkärilläsi, minä en siihen pysty koska 200 euroa on koko kuukauden ruokaraha, ylimääräset menot unohdettava. Sinnitellen eteenpäin

Terveyskeskuksen lääkärille pääseminen vie kaksi kuukautta. Ajanvarauksen puhelin ilmoittaa: jonotusaika 25 minuuttia. Maksoin terveydenhoidon 03-alkuisista palvelupuheluista jo syys-lokakuulta yli 100 euroa. En saanut yhteyttä. Tammelan aikoja ei voi varata sähköisesti. Menin terveyskeskukseen, jonotin yli puoli tuntia. Ajanvaraus ilmoitti, ettei lokakuulle ole sairaanhoitajan aikaa. Se on edellytys lääkäriin pääsemiseksi. Lupasivat soittaa, kun aika tulee. On marraskuun loppu, vielä ei ole soitettu. Neuvoja vaivaan

Mielipidekirjoitus 24.11. pisti ajattelemaan, kun joku kirjoitti, että opettajat pitää laittaa vastuuseen kiusaamisesta, näinhän ei voi olla vaan koti ja vanhemmat vastaa siitä, miten lapset käyttäytyy. Kyllä vastuu on täysin vanhemmilla. Tapsa

Ensin ratikkaa markkinoitiin esteettömänä ja ympäristöystävällisenä. Nyt sitä mainostetaan asuntojen hintaa korottavana. Tuoko oli lopputarkoitus, kalliimpia asuntoja tamperelaisille? Kyllä nyt grynderi ja asuntosijoittaja hymyilee. Kansalainen

Suurimmalla osalla hoitoalan työntekijöitä on jo vuosia ollut jokavuotinen muuttuva pakkorokote eli influenssatokote. Miksi nyt niin valtava juttu, jos pakkorokotus koskisikin kaikkia? Toimii kuten autossa turvavyö; ei anna 100 prosenttista suojaa mutta riski sairastua vakavasti pienenee huomattavasti. Kiitos yrittäjille, jotka passia vaativat. Hoitajilla ei niin väliä