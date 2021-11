Tampere-talo ja teatterit ovat ottaneet koronapassin käyttöön. Lippuja on myyty paljon ennen passin voimaantuloa. Jos passia ei ole, voiko rahat saanut osapuoli olla palauttamatta lipun hintaa? Tampere-talon sivuilla oli vain tyly viesti, jos ei ole näyttää passia, rahoja ei palauteta. Uskon, että kuluttaja-asiamies on asiakkaan puolella koska ehdot kiristyneet lipunmyynnin jälkeen! Reilu peli pitää olla

Mitäpä, jos me ulkokuntalaiset todella lakkaisimme käymästä Tampereella, kun meistä on niin paljon haittaakin. Täyttäkööt tamperelaiset ihan vain omin väin Nokia- areenan, Tampere-talon, teatterit, hotellit, tavaratalot, kaupat. Viekäämme me rahamme paikkakunnille, joissa ei asuinkuntaa kysellä eikä lisäpalvelumaksuja pyydellä. Ei tupata, jos ei tykätä

Taysiin yli miljardin remontti. Sairaala paisuu muutoinkin kuin pullataikina. Kuka vielä uskottelee/uskoo, että jokaisessa käpykylässä Pirkanmaalla olisi omat terveyskeskukset lähitulevaisuudessakin? OoPee

Yliopistonkadun upeat ja tyylikkäät valopallot ihastuttivat matkalla illalliselle Koskipuistoon. Kuinka tyhjä ja pimeä olikaan Tampereen koskenranta, kansallismaisemamme. Tällaiset, ihastuttavat valopallot myös koskenvarren puihin kipinkapin, mars, nyt! Tampere, valon kaupunkiko?