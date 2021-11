Kuinka on mahdollista, että gynekologilla käynti Suomessa maksaa näin valtavasti? Normaali tarkastus ja ultra 260 euroa. Vielä papa päälle niin yli 300 euron mennään. Niin monella jää nämä tärkeät tarkastukset tekemättä hinnan takia. NM

Walk-in-rokotuspäivät Kangasalla. Eikö löytynyt Suomen kielistä vastinetta? Siru

Käväisin illalla ravintolassa ja nyt on koronapassi testattu. Mutta tästä eteenpäin en ala henkilökorttiani järjestysmiehille esittelemään, vaan valitsen paikan, johon passia ei vaadita. Ärsyttävää touhua

Mahtavaa Ilves ja Tappara, esimerkillistä toimintaa. Pidetään Tampere terveenä! Koronapassi

Nyt posti onnistui lähettämään Nokialle tarkoitetun täysin oikealla osoitteella varustetun virallisen kirjeen Kuopioon. Siis posti oli muuttanut osoitteen. Maailma on ihmeitä täynnä. Nimemme on harvinainen, mutta olemme asuneet samassa osoitteessa yli 40 vuotta. Tyttäremme on asunut Kuopiossa vain muutaman vuoden. HJ

Asunnonvälittäjän mukaan sähköllä lämpiävässä talossa on haittakerroin ja auton myyjän mukaan sähköauton ostava tekee ympäristöteon. Että näin. Lilliputti