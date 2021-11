Koskikeskuksessa Tampereella oli 20.11. koronarokotus. Halusin ennen joulusesonkia ottaa kolmannen rokotteen. Kakkosrokotteesta oli kolme viikkoa vaille puoli vuotta, en saanut, vaan pitää olla se puoli vuotta. Kysyn vaan mitä haittaa siitä olisi? Onko järkeä?

Upeaa Tampereen Sisun Minetit ja juniorit. Millon MM-kisat ovat Tampereella eikä aina Helsingissä? Miten on

Onko tosiaan niin, että koronapassi voidaan ottaa käyttöön koulujen tilaisuuksissa? Että en pääsisi lapseni koulun joulumyyjäisiin, hänen joulujuhlaansa, hänen valmistumistilaisuuteensa koululle? Vain siksi, että en ole ottanut vapaaehtoista rokotetta! Tällaisen maan ja maailmanko me haluamme? Joku roti

Terveyskeskuksen ajanvaraukseen jonotus maksaa paljon. Elisan kahdessa viimeksi maksetussa yleishyödylliset palvelut ovat 80,00 euroa. Erittely osoittaa puhelut Tampereen kaupungin terveysaseman ajanvaraukseen jonttamisesta johtuviksi. Puheluihin ei vastattu. Tietokoneella ei voi varata Tammelan terveysasemalta lääkäriaikaa. Menin lokakuun alussa terveyskeskukseen ja jonotin yli puoli tuntia palvelupisteelle. Lokakuuksi ei ollut aikaa timin sairaanhoitajalle. Ystävällinen palvelupisteen ajanvarauksen sairaanhoitaja lupasi soittaa, kun aika löytyy. Sairaanhoitajalla käynti on edellytys lääkäriin pääsemiseksi. Nyt on marraskuun loppu! Tammelan terveysaseman asiakaspohja on 40 000. Asema on yliruuhkainen, koska Kalevan terveyskeskus on jätetty rakentamatta. Tampereelle keskustaa on tiivistetty ja rakennettu tuhansia asuntoja. Terveyskeskukset puuttuvat ja lääkärit. Mistä hoito?

Voisiko huonon lukutaidon omaavat lapset (ja aikuiset) yksinkertaisesti opettaa lukemaan hyvin. Kaikille ei mene opit perille ensimmäisellä luokalla. Aku Ankkakin on työläs luettava, jos ei oikein osaa lukea. Opetus ratkaisevaa

Mistä tietää, kuka noita posteja nykyään jakelee. Siviilivaatteissa menee peräkkäin. Toinen tuo Postisen ja kohta toinen tuo kirjeet. Ennen riitti yksi jakaja viemään nämä molemmat. Ilmankos kirjeet niin kalliita, kun niille pitää olla oma jakaja. Kallista touhua

Kiitos sinulle Amurin Iso, kun kun kirjoitit Tiitiäisen leikkipuiston rappiotilasta! Se on viimeistään nyt, pikaisesti kunnostettava, kaikille pienille " tiitiäisille", siten kunnioittaen Kirsi Kunnaksen muistoa. Amurin mummo

Halutaanko pitkää ikää? Tästä puhuu viisaasti professori Marja Jylhä (AL 21.11.). Jos kestävyysvajeen syy on pitkä ikä, niin aletaan suosia epäterveitä elintapoja. Eiköhän ala eläkerahat näin riittää myös nuorille! Nekalan mummu

Kaukajärveä kiertävällä kävelyreitillä katuvalot palavat keskellä kirkasta päivää, mutta illan hämärtyessä klo 17 lamput ovat pois päältä, samoin varhain aamulla. Miksi näin on vuodesta toiseen? Haloo,onks valoo?

Järjestelmällinen kiusaaminen jatkuu kouluissa aihettaen paitsi inhimillisiä tragedioita niin myös viimekädessä yhteiskunnalle suuret kulut. Asiaan tulisi paneutua perusteellisesti,ja kouluttaa opettajat vastuuseen aiheesta. Kiusaamiseen nollatoleranssi ja kovemmat seuraamukset. Anne

Tamperelaisille alkaa 3.12 alkaen uusi kausi. Silloin lanseerataan uusi sanonta "Nokia ruuhka". Nyssestä onkin jo aikaa. Ei voi mitään. Manselainen

Tuntuuko vaan, vai onko Aamulehdessä olevat havainnekuvat aina kauniimpia kuin valmis toteutus. Spiraalitalotkin ja koko alue näytti raikkaammalta havainnekuvissa. Nyt Linnainmaalta ollut kivaa kuvaa millaista siellä vois joskus olla. Pitäkää raikkaus itse toteutuksessakin. Kuhan mietin

Rikosasianajaja poistaisi huumeiden käytön rangaistavuuden, koska huumeita käytetään kuitenkin. No, samasta syystä voidaan poistaa tupakin ja alkoholin myynti-ikärajat, ajaminen ilman ajo-oikeutta ja kaikki muutkin teot, mitkä ovat yleisiä mutta lainvastaisia. Anarkia