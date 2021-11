Toivon, että talven tullen Tampereen kaupunki ei enää lämmitä jalkakäytäviä. Ilmastokriisin aikaan en voi käsittää, että joku oikeasti yrittää lämmittää ulkoilmaa. Voin maalaisena kertoa, että se menee harakoille. Hudankorven täti

Hei,sinä ihana, rehellinen ihminen! Löysit silmälasini Sammonkadun Prismassa 18.11. ja veit ne infoon. Suuren, suuret sydämelliset kiitokset! Siunausta sinulle. Mummi maalta

Luottamus hallitukseen meni. On käsittämätöntä, että pienen vastuuttoman vähemmistön on annettu häärätä vapaasti. Olipa rokotuksista kieltäytyminen uskonnollista tai huuhaata, niin se ei saisi estää koronapassin käyttöönottoa. Lenne

Miksi aikuiset eivät huolehdi lapsiensa pyöristä, että niissä olisivat valot niin kuin laki sanoo, samoin nuorilta puuttuu heijastimet. On pimeä aika vuodesta, luulisi että lapsista ja nuorista oltaisiin huolissaan heidän kulkiessaan ulkona. Tapsa

Kouluruokailuun viikko sitä ruokaa, mitä veteraanit saivat rintamalla taistellessaan meille itsenäisen Suomen. Asennekasvatusta maistamisvelvollisuudella. Nirppanokat kuriin

Oikeusministeri valittaa resurssipulaa, kun oikeusjuttujen käsittely kestää Suomessa vuosia. Kuitenkin oikeuslaitos uhraa paljon aikaa ja rahaa matkusteluun Afrikassa tutkimassa tapausta, jonka ei pitäisi kuulua Suomelle lainkaan! En ymmärrä

Tällä hetkellä on kolme eri uhkaa metsiämme kohtaan.Ne ovat:kaarnakuoriainen, vasemmistoliitto ja vihreät. Konsulit asialle

On päivän selvää, että 1.5 miljoonaa koiraa/kissaa aiheuttaa valtavan hiilijalanjäljen, mutta näiden otuksien omistajat eivät koskaan tule myöntämään sitä. Maapalloko pyöreä

Pitääkö tasapäistämisen nimissä rehtorillakin olla farkut kuten oppilailla? 1970-luvun lopussa käydessäni Rellua oli rehtorilla aina koulupäivinä puku. EL

Lenkkeilijälle, kyselin Tampereen Tiikonraitin perään muutama vuosi sitten kun sen haamu näkyy suunnittelukartalla mutta ei maastossa. Silloin sanottiin, että ei ole ollut rahaa sen toteuttamiseen. Nyt kuitenkin löytyi rahaa ihan uuteen reittiin (sinänsä kiva) vaikka alkuperäinen vanha historiallinen reitti loistaa edelleen poissaolollaan. Syy ei ehkä olekaan raha. Sitä odotellessa

Totta puhut Ari Wigelius (AL 19.11.).Työehtojen huonontuminen näkyy jo nykyisessä työelämässä, kun kuuntelee varsinkin nuoria heidän työehdoistaan. Ja usein myös kohtelusta työpaikoilla. Mitä sitten 10 vuoden päästä? Perheen perustaminen on vaikeaa kun on pakko olla useampi työpaikka. Entä sitten kun tämä nuori ikääntyy? Ei ole luottamushenkilöä pitämässä puolia, yksin pitää pärjätä ja neuvotella ehdoista, kun töissä vaatimukset lisääntyvät. Joku nuori ihmetteli taannoin tv-haastattelussa, että ansiot eivät kasva vuosien myötä enää verrattuna vanhempiensa työhistoriaan. Kannattaa miettiä, mitä asialle voi itse tehdä. Pieni kuukausisatsaus edunvalvonnasta, pelkkä työttömyyskorvausmaksu ei ole takuu paremmista työehdoista eikä palkasta työuralla. Hyvät työehdot eivät synny itsestään

Hyvä rahastukseen kiukustunut! Maksan mielelläni vuosittain yksityiselle gynekologille käynnistä. Omalla kohdallani käynti pelasti ehkä jopa henkeni tai antoi ainakin elinvuosia lisää. Käynnillä havaittiin harvinainen syöpä joka ei ollut gynekologisella alueella! Mummeli

Luontokato, kompensoiko tuulivoimayhtiö kaatamansa metsät istuttamalla uutta, epäilen. Tuulivoiman elinkaari on noin 30 vuotta, mitä sen jälkeen. Mikä pakko niitä on keskelle metsiä pystyttää, ja vielä kaivosyhtiöt ovat hakeneet lupia jopa samalle alueelle. Herätkää ihmiset! Suomen kaivoslaki on tehty kaivannaisteollisuuden ehdoilla, luontokato lisääntyy. Erämies