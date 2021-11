Onneksi ovat hepat Konsulinsaaressa Tampereella! Valoviikoillakin on historiansa

Arvoisat Tkl:n bussien kuljettajat, kun asiakkaanne nousee kyytiin, menee käytävää pitkin kauppa- tai muiden.kassien kanssa, älkää heti lähtekö liikkeelle kaasu pohjassa. Jos refleksit eivät olisi olleet nopeat, olisi tullut jo monesti ikävää jälkeä! Tilannetajua palveluun

Kiitos nyssekuskit! Kiitos kun tarkkailette peilistänne niitä ihmisiä, jotka ruuhkaisilla pysäkeillä, kuten Koskipuisto, livahtavat maksamatta bussin takaovesta sisään, ulostulijoiden jälkeen. Ratikassahan maksamista ei valvo kukaan, tarkastajia ei näy ja sitä käytetään valitettavasti häikäilemättä hyväksi. Nyssefan

Ennen maksoit tai vanhempasi maksoivat koulutuksestasi. Ja kilpailu oli kovaa. Nyt sinulle jopa maksetaan, että suostuisit opiskelemaan jotain. Ennen motivaatio koulutuksesta ja nyt usein saatavasta rahasta kertoo uutiset. Ilkka H

Ville Haapasalosta seuraava pressa tai ainakin ulkoministeri, pysyisi Venäjän suhteet kunnossa. TimoS

Ensin oli kampus, kaikki aukiot kioskien nurkilla oli kampuksia. Nyt on löytynyt uusi hokema: hybridi. On autoja, strategioita, päivityksiä, raja-asioita, ihmisiä, leviämisalueita, kaikki on hybridiä. Voisiko joku kertoa, mikä tämä hybridi-hokema on sisällöltään? Mitä seuraavaksi?

Kiitos hyvästä Pauliina Grönholmin kirjoituksesta Turisti, älä mokaa Lapissa. Tällaista ei tapahtunut noin parikymmentä vuotta sitten. Hävetkää! Ehkä pian pääsette taas etelän maihin rellestämään. Vanha vaeltaja

Olisi tärkeää jonkun median selvittää ja julkaista faktaa, kuinka moni muu maa antaa kiinteistöjen, maa- ja metsäalan, sähkön, ynnä muun valua ulkomaiseen omistukseen. Kotimaamme on kohta kaikkien muiden paitsi meidän, jos tämä holtiton myyntibuumi jatkuu. Kenen liiveihin menee maamme myynnin rahat

Jos joku rehellisesti rikastuu, siitä hyötyy yhteiskunta ja se toimii esimerkkinä onnistumisesta. Mikä sen parempi kuin turvata lastensa tulevaisuus? Miksi tehdä rikastumisesta negatiivinen?

Postinjakelun esihenkilö ihmetteli telkkarissa, kun uudet työntekijät eivät jää pysyvästi postiin töihin. Tuskin niissä kaikissa poislähtijöissä vikaa on. Saattaapi se vika olla siellä työnantajan puolella. Itellalainen

Valtio ei oikeasti halua, että autoilija tai kuljetusyrittäjä käyttäisi ympäristöystävällisempää, uusiutuvaa diesel-polttoainetta. Se kun maksaa 25 senttiä/litra enemmän kuin fossiilinen vastaava. Ei sitä tuolla hinnalla hullukaan osta. Rahapussi sanoo että fossiilisella huomennakin

Vaalea nainen kyseli ystävänsä henkkareita mennäkseen viikonloppuna Tampere-talon konserttiin. Näin sitä rokottamattomana kierretään koronapassi. Mukavaa konsertti-iltaa kaikille

Lielahdessa Tampereella suurin osa autoilijoista käyttää läpikulkuun Paasikiventielle ruuhkaista Enqvistinkatua. Miksei liikennevalo-ohjauksella tehtäisi Lielahdenkadusta houkuttelevampaa reittiä? Vihreälinja

Linnainmaan bongari on luultavasti nähnyt Hiiripöllön. On päiväaktiivinen. Pesii Pohjois-Suomessa, mutta vaeltaa syksyisin. Kangasalan bongari

Kiitos postinjaon mielipiteestä ja asian esille nostosta. Olen joutunut saman jakeluongelman – eli Posti muuttaa vastaanottajan toiseksi – kanssa painimaan. Tein asiasta kolme reklamaatiota Postille, joka lupasi ettei enää toistu.Koska puututaan asiaan siten, että näin tehdessään Posti syyllistyy kirjesalaisuuden loukkaukseen sekä väärennykseen? Väärin jaettu

Täyttä asiaa postinjakelun luokattoman huonosta tasosta. Jo pitkään on Annalassa, 33710, jaettu kirjeposti ihan miten sattuu. Osa väärää postia saaneista on jakanut kirjeet osoitteen mukaisesti oikeaan paikkaan. Jakalta asiaa kysyttäessä, hän ei nappikuulokkeiden musiikin läpi kiinnostunut reagoimaan "asiakaspalveluun". Mihin perustuu kalliit postimaksut? Luotto mennyt