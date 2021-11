Tekstarit: Mitä eroa on osaajalla ja työntekijällä?

Mitä eroa on osaajalla ja työntekijällä, kun nykyään on työtä tarjolla vain osaajille ei työntekijöille? Nekalan mummu

Tiistaiaamuna jouduin soittamaan itselleni apua sydänoireiden tähden.Kiitän ensihoitajia hienosta, asiallisesta toiminnasta.Samoin Acutan henkilökuntaa.Kiitos heille, joille kiitos kuuluu. Hämeenpuiston mummeli

Tampereen kaupunki levensi Insinöörinkadun kevyenliikenteenväylää kesällä. Ratikan rakentamisen yhteydessä katuvalaistus muutettiin energiataloudellisemmaksi. Hyviä asioita molemmat. Ikävä seurannaisvaikutus on, että nyt pimeät pyörät syöksyvät loivaan alamäkeen hämärää baanaa pitkin pihoista kadulle pyrkivien autojen eteen tai kylkeen. Kohta kolisee

Haaviston huhuilijalle, kissojen ja koirien ateriat eivät lisää hiilijalanjälkeä. Niiden liharuokiin käytetään ruhon ne osat, jotka eivät kelpaa ihmisravinnoksi, ja jotka siis olisivat jätettä. Totuus

Kaija K:n keikka Pakkahuoneella oli hieno, mutta onko maksavien asiakkaiden aliarvostusta kun se oli vain tunnin lyhyt setti? Ja sen jälkeen olisi homman tietysti pitänyt jatkua jollain muulla ohjelmalla, jottei yleisö karkaa lähes paniikissa pois vaan pysyisi jatkoilla saadakseen vastinetta! Maalaisjärki

Etelä-Hervannassa rakennetaan uutta koulua entisen, homehtuneen koulun paikalle. Rakennus on seinien villoitusvaiheessa ja se on täysin sateen armoilla. Ei taida mennä pitkään, kun valmistumisen jälkeen on taas sisäilmaongelmia. Eikö kukaan valvo?

Kuka tai mikä johtaa taistelua koronaa vastaan? Miten nyt toimitaan, kun koronan sairaalakuormitus lähestyy epidemian huippulukuja. Korona tarttuu, elintapasairaus ei

Kylmenevätkö asunnot Tampereella, jos Venäjä päättäisi vääntää Lielahden maakaasuvoimalan kaasuhanan kiinni. Kotimaista turvetta voi vielä tulla ikävä. Vihreää vilua

Isänpäivä on ihan oikea nimi, sillä jokaisellahan on vain yksi isä. Tällä perusteella ehdotan, että äitienpäivä muutettaisiin lämminhenkiseksi äidinpäiväksi! K.M.

Kansainvälistä miestenpäivää (19.11.) ei löydy suomalaisten kalentereista ilmeisesti sen vuoksi, ettei sen vietto ole täällä tarpeeksi vakiintunutta. Mielestäni sen voisi lisätä kalenteriin ihan vain siksi, koska kansainvälinen naistenpäiväkin on siellä. Egalitaristi