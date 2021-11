Vai on eläkeläisten hyvinvointi lisääntynyt

Vai on eläkeläisten hyvinvointi lisääntynyt. Kenenkähän tilaama ja maksama tutkimus. Sotii täysin vastaan räjähtänyttä eläkeläisköyhyyttä vastaan. Työeläkkeitä ei ole vuosiin korotettu käytännöllisesti katsoen lainkaan, mutta elinkustannukset ovat nousseet roimasti. Eli tutkimus osoittaa mitä köyhempiä sitä tyytyväisempiä, käsittämätöntä! Tutkimuksen tarkoitus aivopesu, jotta ihmiset eivät ottaisi huomioon eläkeläisten yhä lisääntyvää kurjuutta. Juke50

Ratikan suunnitellut linjat niin idässä kuin lännessä ovat osin vailla järkiperusteita. Idässä läpi golfkentän ja umpimetsään kohti Kangasalaa. Valmis ratalinja Kangasalan läpi jää hyödyntämättä. Samoin unohtuvat radan varrella jo asuvat. Lännessä mennään järven rantaan ja uhataan jopa rakentaa Näsisaari. Jälleen olemassa oleva ratalinja unohtuu ja lähellä jo asuvat. Oikeutus saaren rakentamiseen yritetään saada niistä kerrostaloista, joita saari tulee täyteen. Päättäjien silmissä kiiltävät ne isot rahat, jotka saadaan rakennusoikeudesta. Niillä paikataan kuluja, joita suunnittelu ja louhoshölmöily ovat jo nyt aiheuttaneet. Sivuun työnnetään täysin turha luonnon ja metsien tuhoaminen, puhumattakaan siitä riskistä, joka otetaan, jos järvenpohjaa todella päästään louheella sotkemaan. Vastuutonta touhua

Liikennevaloista neuvoi lähtemään liikkeelle heti kun valot vaihtuvat vihreiksi. Lielahdessa näillä ohjeilla pelti rytisisi jatkuvasti. Täällä on opittu, että kun valot vaihtuvat vihreiksi, niin tarvii odottaa ensin ne punaisia päin ajavat 2 tai 3 autoa, ennen kuin pääsee ylittämään risteystä ja toisinaan käy niin, että ne omat vihreät ehtiikin vaihtumaan jälleen punaisiksi ja taas odotetaan. Menee ken uskaltaa

Särkänniemen asemakaavaehdotus ulottuu Ranta-Tampellan alueelle. Uusi ajoneuvokatu kulkee Kekkosenkadun jatkeena halki kaupunginosan. Onko Tampellan Verstaankadulta esteetön kulkuyhteys uuden Horisonttiaukion poikki Näsijärven rantaan? Esteettömyys toimivaksi! Huolestunut pyörätuolin käyttäjä

Tien käyttö on koko Suomessa ilmaista kirjoitti Ville Virtanen, sehän ei todella ole totuus sillä esimerkiksi maaseudulla kaikilla niillä teillä, joiden varrella on metsän ja vakituisen tai kesäasunnon omistajia ja on tielautakunta niin kaikki tieosakkaat maksaa joka vuosi tiemaksua. Tieosakas

Erikoissuunnittelija on huolissaan ylinopeuksista. Kukahan ottaisi asiakseen murehtia punaisia päin ajavat? Materiaalia nimittäin riittäisi, mutta ei ainakaan poliisia tunnu kiinnostavan. Tai kuten nykykielellä sanotaan että se ei ole strateginen painopistealue prosessissa. Qua Vadis

Kierreltyäni näin korona-aikana eri Suomen kaupunkeja, täytyy todeta, että Tampere on kyllä epäsiistein/roskaisin kaupunki. Tampere siistiksi

Jos puhelimesi varastetaan, tee sillä välittömästi sähköinen rikosilmoitus. Älypuhelin hoi, älä jätä