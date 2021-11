Oltaisiin jätetty valoverhot vaan paikoilleen Hämeenkadulla, mutta nimetty pimennysverhoiksi, koska eivät toimineet. Sipi

Onneksi ei ehditty nimetä Valoviikko-Areenaksi. He he. Lisää pimeyttä kansalle joka valoisana vaeltaa. Jaska

Kun katsoo urheilu-uutisia niin huomaa valitettavasti, että huippu-urheilijat ovat niitä suurimpia lentokoneen käyttäjiä. Isolla porukalla mennään lentämällä maasta toiseen ristiin rastiin. Ehkäpä e-urheilussa onkin tulevaisuus. CO2

Olipa 7.11.hieno esitys Tammerkoskessa Tanssivat vedet. Musiikki ja valot toimi hienosti.Toivon että esitys jatkuisi jouluun tässä harmauden keskellä. Valot tuovat iloa

Näin "veropäivänä" on ilahduttavasti tullut esille, miten paljon on nuoria menestyviä yrittäjiä. Voisiko enemmän julkisuudessa puhua fiksuista yritteliästä nuorista eikä vain kaikenlaisista ongelmista. Suomi antaa mahdollisuuksi,a jos itse haluaa. Positiivisuutta

Vastuullinen rengasmyyjä ei myy 4,5 vuotta vanhoja renkaita uusina, kertomatta siitä asiakkaalle. Suositusten mukaanhan renkaat tulisi uusia 5–7 vuoden välein, vaikka kulutuspintaa olisi jäljellä. Ostimme renkaat alle laitettuna, emme siis nähneet niitä etukäteen, kotona huomasimme rengasmerkinnän 2917 (valmistettu viikolla 29 vuonna 2017). Olihan ne halvat, mutta... Entinen asiakas

Tampereen kaduilla ajetaan rajua ylinopeutta (AL 8.11.) - johtuisiko kenties siitä, että nopeusrajoitukset on laitettu naurettavan alhaisiksi? Jos tiellä on täysin turvallista ja loogista ajaa esimerkiksi 60 km/h, mutta rajoitus on 30km/h, niin vain tyhmimmät ja arimmat sitä noudattavat. Nostetaan rajoitukset järkeviksi ja tehdään sitten tutkimus uudestaan, saattaa mittaustulokset muuttua. Kautsi

Lintujen talviruokinta suositetaan aloitettavaksi vasta pakkasten ja lumien tultua. Kaupat kuitenkin notkuu jo syyskuusta alkaen jos jonkin laisia linnunruoka settejä. Eikö myynnin aloittamiselle voisi asettaa jotain rajoitetta? Aivola

Se yhteiskunta, mikä asettaa paineet nykyisin vanhemmille on toiset, samassa tilanteessa olevat vanhemmat.Paine tulee somen kautta epärealistisina, kohtuuttomina vaatimuksina. Ei miltään erilliseltä yhteiskunnalta. Elämysmatkailija