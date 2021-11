Olisikohan mahdollista hankkia Tampereen Hatanpään sairaalan sairaanhoitajille otsalamput, jotta he voisivat tarkkaa työtä tehdessään kohdistaa valon juuri siihen paikkaan, jossa käsien täytyy työskennellä. Pelkkä huoneen yleisvalo ei siihen riitä. Mieheni tikkejä poistettaessa kekseliäs sairaanhoitaja otti oman kännykkänsä, jotta sen avulla voin näyttää valoa ja hän voi molempia käsiä käyttäen saada hankalat tikit pois. Kiitos hänelle! Otsalampusta apua

Multisilta-Peltolammi-akselilla harjoitetaan kaupunginosien elvytystoimintaa Tampereen kaupungin toimesta. Kesän aikana on laitettu kulkuväylille hienot led-valaistukset. Nyt valoja poltetaan vain yösäädöllä, eli vain joka kolmas valo palaa. On melko turvatonta kulkea kävelyväylillä, vaikka olisi oma taskulamppu mukana. Jope

Sinulle Jutta Kyösti, elintapojensa vuoksi sairaalahoitoa tarvitsevat eivät vaaranna muita. Mutta rokottamaton saattaa yhdellä kauppakierroksellaan sairastuttaa useita ja osan kohtalokkain seurauksin. Rokote ei estä täydellisesti mutta riskit pienenee huomattavasti. Niin kuin talvirengas autossa. Muitakin ajatteleva

Todella hyvä mielipide kirjoitus sinulta Jutta Kyösti elintapasairaista ja rokottamattomista. Peukutan todella paljon. Ei elintapasairas

Ihmiset, jotka ovat ruokajonossa saavat tulla paikalle vaikka limusiinilla. Eihän kukaan voi tietää kenen auto on. Muutenkin on kohtuutonta arvostella ihmisiä, jotka hakevat apua. Köyhiä on monessa yhteiskunta luokassa. Apua tarvitsijoille

Kiitos Matti Kuuselalle Kirsi Kunnaksen muistokirjoituksesta. ( Al 9.11.). Lämmin, kaunis, arvostava kirjoitus. Sanojen myötä-kirjoitettujen ja sanottujen-ihmiset jäävät elämään ja mieliimme. Runotyttö

Kiitos hienosta kohtaamisesta Tampereen Kaukajärven terveyskeskuksessa lääkäri Maria Wirtanen 9.11. klo 13. Hienoa, että tuollaisia lääkäreitä on vielä olemassa. Kiitollinen potilas

Ranta-Tampellaan tarvitaan talvikauden vihreyttä. Alueen länsireunaan istutetaan hemlokki, joka kasvaa talojen mittojen mukaiseksi. Lisäksi mäntyjä. Itäpuolen rantapuistoon tarvitaan mäntyjä, katajia ja matalia, pensasmaisia kuusia ja pienoisvuorimäntyjä. Puita tarvitaan sekä ilmanlaadun kohentamiseksi että tuulensuojaksi. Ulkoileva eläkeläinen

Sähkön hinnan raju nousu näkyy arjessa (AL 9.12.). Voiko talouksiin käyttää samaa sähköä, mitä käytetään kaikkialla suositeltaviin sähköautoihin? Sehän tuntuu olevan paikoitellen jopa ilmaista. Ymmärtämätön(kö)

Onko Reuharinkadulla, Venekadulla ja Kölikadulla oma tielaki muuhun Tampereeseen verrattuna, kun käyttämättömät peräkärryt ,venetrailerit ja asuntovaunut ovat jatkuvasti parkeerattu kadulle? Bussikuskin puolesta