Lielehden kivi-sepelikasa on kuin Etelä-Suomen Saanatunturi – lisäksi yli 40 muuta tekstaria

Lielahden tehtaan alueella oleva suuri kivi-sepelikasa on ainutlaatuinen, kuin Etelä-Suomen Saanatunturi. Siksi se on erikoisen tärkeä suojeltava kohde! Suojelun seurauksena vältytään Näsinsaaren täytöltä ja ratikka saa paremma reitin harjun vierellä. Suojelijat hommiin! Saanalla käynyt

Tunsin suurta myötähäpeää Tampereen päättäjien puolesta katsellessani valoviikkojen valoverhoja Hämeenkadulla. Tylsiä, lähes rumia valoverhoja, jotka eivät herättäneet mitään lämmintä tunnereaktiota. Kyllä ennen oli kunnollista. Karhut ja hevoset takaisin

Taas alkaa kyttäläläisten ja siellä autolla liikkuvien kuritus! Jo ilmestyi keltaiset aitaesteen Rongankadun kaventamiseen ja myllerrys taas alkaa! Juuri kun liikkuminen on selkiintynyt ja voisi huokaista, niin ei kun taas autoilijoita kiusataan, kas kun ei suljeta koko katua. Muuttoa suunnitteleva

Metsästyksen eettisyys toteutuu nykypäivän tekniikalla paremmin kuin puukeihäillä tökkimällä ja kivikirveillä kolhimalla. Armeijaakin on joskus vaadittu ylitiheää hirvikantaa vähentämään, ettei tien päällä synny liikaa surullista touhua. Inssi

Lidliin moniko menisi mainosten perusteella ostoksille, jos tuotemäärät olisivat yhtä isolla julkaistu, kuin hinnatkin? Sipi

Kielletään nastarenkaat, kitkarengaspakko loka-huhtikuu, alemmat talvinopeusrajoitukset. Todella jäiset tienpinnat melko harvoin eikä silloin ole tarpeen ajaa kuin välttämättömimmät ajot. Järkeä

Armeijassa miehet antavat vuoden parasta aikaansa lahjaksi yhteiskunnalle. Jahas. Mitä aikaa mahtaa olla naisten raskaanaoloaika? Antavat 9 kuukautta parasta aikaansa yhteiskunnalle. Ja siinä sivussa synnyttävät uusia jäseniä tähän lapsiköyhään valtioon. Mieti edes vähän

Tampereen tapa: mikä kohde tahansa, niinku tää vedenpuhdistamo, tehdään suunnitelma ja talousarvio. Esityksestä jätetään osa pois että päätös tehdä saadaan läpi. Matkalla lisätään välttämättömäksi nyt havaitut puutteet , jotka tiedettiin kun ekaa päätöstä tehtiin. Lopuksi tulee hintaa nostava kustannusten " yllättävä "nousu. Mitä yks 30 milliä on toisten taskusta otettavaksi?

Ratikan pitäisi kulkea välillä Tays-Pyynikintori, niin kuin alunperin suunniteltiin. Käyttäisin joskus minäkin

Pirren kanssa niin samaa mieltä! Sanna Marin on hoitanut työnsä niin hyvin, että moni siihen ei olisi pystynyt! Antakaa nyt hyvät kateelliset kanssakulkijat hänen ja hänen perheensä elää rauhassa yksityiselämäänsä! Yks boomeri ja sen boomerimiäs

Olen kyllästynyt lukemaan ja kuulemaan väestön ikääntymisestä, mitä nykyään tulee joka tuutista. Ainahan sitä on ikäännytty, mutta meitä vanhoja ja eläkeläisiä ei ole koskaan näin halveksittu, loukattu ja syyllistetty, kuten nykyiset ikärasismipuolueet vihreät, vasemmistoliitto ja demarinuoret tekevät. Perinteisestä työväenpuolueesta sdp:ssä ei ole enää hajuakaan, Kimmo Kiljusta lukuun ottamatta, jota nyt oikein porukalla naureskellaan. Joukkoitsemurhako tässä pitäisi tehdä?

On se kumma, että kapakan portsari saa vaatia koronapassi, mutta työnantaja ei. Ymmärrättekö lain säätäjät mitä teette? Kansalainen

Kauppahalli toteaa, että asiakkaat eivät ole palanneet koronan jälkeen. Syy on uusien bussireittien. Ennen kävin Kaarilasta hallissa melko useasti, bussi sopi tarkoitukseen. Nyt ei näiltä nurkilta Hämeenkadulle suoraan pääse. Linjat 7 ja 8 ajelevat Tesomajärven eteläpuolitse peräkkäin. Eikö toinen linja voisi ajaa Tesoman valtatietä ja sitten Nokian valtatietä pääsisimme suoraan keskustaan. Meitä neuvottiin menemään bussiin Mediapoliksen pysäkiltä, ehdottaja ei varmaan tunne reittiä. Eikä sekään vaihtoehto kovin houkuta, että kauppakasseinesi vaihdat tultuasi ratikalla Pyynikintorilta Satakunnankadun pysäkille. Yksi runkolinja kaikilta suunnilta pitää saada kulkemaan Hämeenkadun kautta, muuten saadaan odotella asiakkaita kadun varrella. Yksityisautoilu ajelee keskustan ohi

Toivottavasti YK:n ilmastokokouksen julistus metsien tuhoamisen lopettamisesta romuttaa Puskiaisten moottoritien ja muut hiilinieluille yhtä tuhoisat tiehankkeet Lempäälässä ja Pirkkalassa. Metsän puolella

Tanssivat vedet Tammerkoskessa! Miksi ei soi suomalainen musiikki? Voi tätä kansallistunteen alennustilaa! Tervehtien Pirkkalan poika

Ville Virtanen esitti mielipiteessään (3.11.) autoille ruuhkamaksuja ja korotettuja parkkimaksuja. Perusteluna oli, että tienkäyttö on ilmaista. Hän ilmeisesti tarkoituksellisesti unohti, että autoilijoilta kerätään noin 8 miljardia euroa vuosittain ja tästä tienkäyttöön menee 1 miljardi. Eiköhän autoilijat ole maksaneet tienkäytöstään jo moninkertaisesti. Jorma

On tämä touhua. Ei Näsisaarelle. Miksi linjata ratikka mahdollisimman kauaksi käyttäjistä? Ratikan linjaus rautatielle, Lielahdenkadun päästä kauppojen ohi Lielahteen ja paluu Hiedanrannan kautta. Näin saatte tyytyväisiä käyttäjiä ja paljon, heti eikä vasta 30 vuoden kuluttua (ei ratikkaa silloin enää taida ollakaan), tuonkin jälkeen meille kaikille riittää puhdasta juotavaksi. Ottakaa vihdoin talonpoikaisjärki käyttöön. Rautatien kummallakin puolen ne käyttäjät on, alikulut jo valmiina

14 000 poikkeuslupaa nuorille liikenteessä. Mitä poikkeuksia ne enää ovat? Lapset ratissa ei lisää liikenneturvallisuutta vaan nuorten leikki moottoriajoneuvoilla yleisillä teillä pahenee. Onko katu leikkikenttä? Missä kävelijä on turvassa? Miten on

Jätin erän tavaroita myyntiin toimeksiantosopimuksella. Osa niistä ei kuitenkaan päätynyt myyntiin, vaan ne olivat hävinneet jonnekin. Keskustelu myyjän kanssa ei tuottanut tulosta. Ilmoitin lopulta, että teen asiasta tutkintapyynnön poliisille, jos asia ei selviä tiettyyn päivään mennessä. Juuri tuona päivänä kadonneet tavarat "löytyivät". Ratkaiseva merkitys oli sillä, olin ottanut tavaroista kuvat etukäteen. Näin pystyin selvittämään, mitkä niistä puuttuivat. Kokemukseni perusteella neuvon kaikkia, jotka ovat laittamassa tavaroitaan myyntiin, ottamaan ainakin arvokkaammista esineistä itselleen etukäteen kuvat. Kannattaa myös ilmoittaa sopimusta tehtäessä, että tavarat on kuvattu. Entinen asiakas

Miksi moneen suomalaiseen tv-sarjaan on lisätty tausta musiikki, jolloin puhe kuuluu huonosti, jos kuulossa on vähän vikaa. Pahimpia on Salkkarit ja Tanhupallo. Häiritseekö muita?

Ihmetyttää, miksi arvokkaissa autoissa, kuten Mersuissa, ei juurikaan toimi suuntavilkut. Vilkuttaja

Taas on kaupunki keksinyt rahastuksen. Jätevesimaksu nousi 30 euroa, kun on pihasauna tontilla. Mitään ei hintaan vaikuta tontilla oleva hulevesikaivo. Vn

Eikö Keskustorilla olevaa Hesan ratikkaa voisi ottaa linkkarikuskien käyttöön? Toimeton muuten, sinne peruslämmöksi 18 astetta ja mikro, valot tunnistimella ja lukko id-kortilla. Tyytyväisen kuskin kyyti turvallista, ei vapise kädet kylmästä

Miten suuret olisivat Kiinan hiilidioksidipäästöt, jos länsimaat tuottaisivat Kiinan sijasta itse käyttämänsä kulutus- ja elintarvikkeet? KR

Onko kukaan tutkinut, kuinka paljon liikenneonnettomuuksia aiheutuu kun julkisiin kaihileikkauksiin on niin kireät kriteerit ? Pakko käydä töissä! Mami

Autoilijat, jotka istutte tuntikausia ruuhkissa, harkitkaa muuttoa Akaaseen, Lempäälään, Nokialle tai Tesomalle. Pääsette junalla kätevästi Tampereen keskustaan. Matkalla voitte lukea tai näpelöidä kännykkää. Ja asuntokin voi olla halvempi. Miettikääpä sitä

Kriisejä on erilaisia. Sotilaalliset kriisit eivät ole ainoita. Laajimmat kriisit koskevat koko yhteiskuntaa. Asevelvollisuus tulisi muuttaa kriisivelvollisuudeksi ja koskemaan koko ikäluokkaa. Kriiseistä selviämiseksi yhteiskunnan kaikkien jäsenten ei tarvitse saada sotilaskoulutusta. Muutakin osaamista tarvitaan – ja paljon. Pappa66

Hyvin menee Tampereella. Uros-areena. Lielahden saarekkeet. jätepuhdistamo, kaupunkipyörät, mitähän vielä kuullaan. Ei muuten naurata, hävettää. Jorma

Nyt käytetään rahaa Näsinsiltojen uudistamiseen. Mutta Rantatunnelia suunniteltaessa kerrottiin, että sillat puretaan ja saada siitä kustannushyötyä sekä avoimet näkymät Näsijärvelle. Tampereen tapa

Jos valtuustoryhmän puheenjohtaja kutsuu laadukasta kasvisruokaa "ruohoksi" ( AL 4.11. ) on ehkä turha odottaa asenteiden muuttuvan muuta kuin pakon edessä. Pakon, jonka edessä olemme juuri nyt. Globaali muutos lähtee askeleista, jotka Helsingin kaupunki on nyt hienosti ottanut! Muutos

Tuskin on sote-kukka edes nupullaan, kun työmehiläiset ovat hunajan toivossa sitä auki repimässä. Toivottavasti kaikki ymmärtävät äänestämisen merkityksen omassa asiassaan. Puutarhuri

Tako pois ja kulttuuritehdas keskustaan! Siitä keskusta oikeasti elävoityy! Punaiset kukkapurkit

Voi Hyvä elämä. Missä oli lapsen apu ja joukot, kun häntä kiusattiin läpi kouluvuodet! Uskallan väittää, että edelleen lapsien puhumattomuus koulussa jää/jätetään huomioimatta ja lasta kiusataan armotta. Ja vastuu on meidän aikuisten. Näinhän

Tampere suunnittelee rakennuttaisko 8–10 kerroksisen talon johonkin, Egyptissä rakennetaan 6,5 miljoonaa asukkaan kaupunkia, ympyrät vähän eri kokoiset. Arska

Peltikolarin sattuessa Pariisissa eivät autot kauan liikennettä estä. Raavaita miehiä löytyy välittömästi nostamaan tientukkeet sivuun ja liikenne jatkuu. Meillä yksilön vakuutusta varten saa häiritä tuhansien muiden elämää, mutta haittavaikutuksia muille yksilöille ei vakuutukset korvaa. Maalaisjärki hävinnyt Suomesta

Nyt ollaan kaavailemassa terveysveroa. Siis kaikkeen hyvään syötävään ja juotavaan lätkäistään ylimääräinen vero. Kohta varmaan pierutkin verotetaan päästöverona.Anna mun kaikki kestää

Ei ole ihme, että Tampereen keskustan liikenne on jumissa. Tamperelaisilta autoilijoilta puuttuu ennakointitaidot! Väkisin tungetaan punaisten vaihtuessa keskelle risteystä, jotta varmasti toisesta suunnasta tulevat eivät pääse risteyksestä läpi. Autoilijoiden punaisia päin ajaminen on hengenvaarallista. Autokouluun ennenkuin tulee ajamaan keskustaan! Autot pois keskustasta

Onneksi ei ollut ely-keskuksia, kun Tampere perustettiin. Jos olisi ollut, olisi jäänyt perustamatta. Markku 80

Tampereen Aluetaksin vastuu? Osa asiakkaista tietää, että tilaus Aluetaksista, on tilaus lukuisia yrittäjiä palvelevasta ajanvarauskeskuksesta – suurin osa ei tätä oivalla. Moni olettaa taksia tilatessaan olevansa yhteydessä jollain lailla vastuullisen palveluntuottajan kanssa, turhaan. Ihmeen usein taksinkuljettaja ei osaa suomen kieltä juuri tervehtimissanoja enempää. Olen terve keski-ikäinen ja selviydyn asioideni hoitamisesta näinkin, toistaiseksi. Vammainen, muistisairas, lapsi tai päämääräosoitteestaan ennalta mitään tietämätön voivat joutua vakavaan vaaraan. Miksi taksiyrittäjät eivät edellytä työntekijöiltään sujuvaa palvelukielen taitoa? Vakiasiakas

Kukahan opettaisi noita bussikuskeja ajamaan pysäkillä rotvallin reunaan, niin ettei siihen jää puolen metrin kuilua. Sen ylitys on monelle kantamusten kanssa ja varsinkin liukkaalla suorastaan vaarallista! Pienin askelin

Nyt Nysse kieltämässä käteisen käytön matkan maksamisessa busseissa. Mikähän on seuraava keino hankaloittaa joukkoliikenteen käyttöä? Onko edes laillista? Yhdenvertaisuus taitaa olla kiellon myötä kyseenalaista? Taravakali

Jos ei Pshp/Tays pysty hoitajien palkkoja nostamaan, niin toivoisi, että tultaisiin vastaan henkilökuntaeduissa kuten parkkimaksuissa. Nythän maksetaan normaalin tariffin mukaan. Ja muutkin edut otetaan vastaan ilolla. Hoitsu

Kiitos loistavan nopeasta ja ystävällisestä palvelusta ja hoidosta OmaMehiläinen, Acuta ja Sydänvalvonta! Kotiutettu