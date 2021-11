En ymmärrä, miksi koko ajan hehkutetaan sähköautoilua! ? Se kun vaatii ennen kaikkea muuta oheistoimintoja. Kuten latauspaikkoja kotipihaan, taloyhtiöihin vastaavat tolpat, kauppojen ja parkkihallien seiniin ynnä muita kalliita ratkaisuja. Ajettava matka kuitenkin lyhyt. Entäs akut sitten? Ongelmajätettä. Sähkölaskut kasvaa yhdessä sun toisessa paikassa. Ja, ainakin toistaiseksi, sähköntuotanto, on mitä on. Kaasuautoa pitäisi hypettää paljon enemmän ja asemia saada lisää. Kaasua saadaan biokaasu- laitoksilta. Ja mitä enemmän keräämme biojätteitä ja ne viedään kyseiseen laitokseen niin hyvä! Siinä vasta on uusiutuva polttoaine! Ei tarvitse erillisiä tolppia muuta kuin moottori-/sisätilalämmittimelle, niin kuin nytkin jo on. Kaasuautot on myös hybridejä . Jos se loppuu, niin bensalla lähimmälle kaasuasemalle ja sillä siisti. Sähköauton "täyttö" on monin verroin hitaampaa. Kaasutellen

Hyvä mielipidekirjoitus nimerkiltä Toivotonta menoa! Pirkanmaalla on nyt reilu 50 terveysasemaa, soten syntyessä 25! Kuinka käy esimerkiksi Sahalahden ja Luopioisten terveysasemien? Luultavasti ne ajetaan alas! Tätä keskusta ei ymmärtänyt, kun ajoi sotea eteenpäin. Sydänhämäläinen

Mennääs parikymmentä vuotta eteenpäin, niin ihmetellään, miksi näin rumia ja tylsiä kerrostaloja tuli rakennettua. Tampereen kasvusta hurrataan, mutta itse ainakin näen siinä paljon myös negatiivista. Toinen toistaan muistuttavia kerrostaloja syntyy kuin sieniä sateella. Kiireellä rakennetaan ihmisten säilytystiloja, joita myös kodiksi kutsutaan. Tehtäis edes joku alue aivan erinäköiseksi kuin nämä legotaloalueet. kauneutta kiireen keskelle. Arno

Kuka asettuisi kotihoidon sairaanhoitajan puolelle? Tampereen kaupungin kotihoidon sairaanhoitajista on tullut selkeästi väliinputoajia monessa asiassa. Palkat laahaavat verrattuna ympäryskuntiin. Lähihoitajien sekä työnjärjestelijöiden palkkoja kyllä nostettiin, mutta euroakaan ei ole herunut meille sairaanhoitajille. Eikö tosiaan 40–50 asiakkaan tiimiä ja sen hoitajia vetävä sairaanhoitaja ole ansainnut omasta työstään arvostusta ja kiitosta? Nykyisessä resurssivajeessa meistä on tullut myös poikkeuksetta lähihoitajien sijaisia ja oma työnkuvamme alkaa unohtumaan. On surullista katsoa vierestä, miten rautaisia ammattilaisia valuu muualle töihin ja ne ketkä jäävät uupuvat ihan sairaslomalle asti. Vaikka tekisimme jo kollegankin työt oman työmme ohella, meitä silti surutta käytetään lähihoitajien sijaisina. Eikö kaupunki tosiaan halua kilpailla tässä asiassa ja turvata asiakkaidensa laadukasta hoitoa myös sairaanhoitajan näkökulmasta? Epätoivoinen kotihoidon sairaanhoitaja

Koulunkäynninohjaajan (AL 29.10.) olleessa kirjoituksessa on lueteltu paljon tehtäviä. Nämä tehtävät ovat varmasti tärkeitä, mutta mihin on unohtunut koulukiusaamisen ehkäiseminen, mikä on tärkeä ja haastava tehtävä. Eikö kukaan/mikään ammattiryhmä halua kantaa siitä omaa vastuutaan? Kiusaaminen kuriin

Täällä Jankan Alasniitynkadulla on ajettu törkeitä ylinopeuksia jo kolmekymmentä vuotta, mutta valvontaa täällä ei ole lainkaan. Poliisi on ystävä

Vielä sähköstä. 3 kuukauden sähkölasku Heleniltä 23 euroa ja samalta ajalta Tampereen sähkölaitokselta siirtolasku 43 euroa. Mielestäni aika arvokasta siirtoa. Ei ihme ettei siirtoa voi kilpailuttaa. Kumma juttu

Ruokaohjeita kaikki lehdet tarjoaa, mutta kaikkia mahdottomia ja mahdollisia pitää hakea kaupasta. Kokeilun jälkeen ne jää pyörimään jääkaappiin, hävikkiä syntyy ja nuoret stressaantuu, kun aina pitäis kokeilla jotain uutta ystäville. Maija keittää, paras ohjekirja

Kutsunnat koskevat koko ikäluokkaa! Ehdotus, joka on pieni askel kohti tasa-arvoa. Miksi kuitenkin vain mieheksi syntyneet pakotetaan aseisiin? Koska tämä vääryys korjataan vai pitääkö muuttaa sukupuolta 17-vuotiaana? Miten on

Passin noutaminen kioskilta oli melko koomista. Sain saapumisilmoituksen ja lähdin noutamaan uutta passiani kun edellinen oli vanhentunut, mutta ajokortti ei kelpaa henkilötodistukseksi – siis kotiin takaisin ja hakemaan vanhentunut passi, niin se kelpasi henkilöllisyyden toteamiseen eikä tarvinnut edes ottaa maskia pois. On tämä ihmeellistä. KSA

Nyt ollaan huolissaan kouluikäisten poikien lihomisesta. Huoli on vallan oikea. Onko tälle kehitykselle yhteyttä sillä, että joka nurkalla on tarjolla pikaruokaa, lasten välinen yhteydenpito tapahtuu istuen ja nenä kiinni puhelimessa? Sähköpotkulautoja on koko ajan enemmän, ettei vain tarvitse ottaa yhtään askelta. Pitäisikö pikku hiljaa kiinnittää huomiota lasten liikunnalliseen aktivointiin? Ari Niemistö

Soitin Nokian terveyskeskukseen saadakseni kiireettömän ajan lääkärille. Sain vastauksen, että kaikki loppuvuoden ajat on varattu. Sanoin, että varaa aika ensin vuoden puolelle. Minulle vastattiin, että se ei ole mahdollista. Sitä ei voi vielä tehdä. Kysyin, että miten edetään? Sain vastauksen, että menkää työterveyslääkärin puheille ja pyytäkää lähete Terveystalon lääkärille. Miksi maksan veroja Nokian kaupungille kun mitään lääkäripalveluja minulle ei sitä kautta saa. Veroeurot kyllä kelpaa. Miksi minulle soitettiin takaisin varausnumerosta kun aikoja ei kerran voi antaa? Hölmöläisten kaupunki?

Miehet, jotka ahdistelevat naisia työpaikoilla, hyväksyvät sen tosiasian, että toiset miehet kiusaavat vastaavasti heidän vaimojaan, tyttäriään, siskojaan ja äitejään missä tahansa työpaikalla he ovatkaan. Herääkin kysymys, millainen kiusankappale ahdistelijamies on kotonaan! Naiset pelastajan kynsissä

Kehittyvä Pirkanmaa -liitteessä kerrottiin, että Pälkäne on aloittanut innovatiivisen tavan lähestyä ikäihmisten asumista. Jotenkin kummalla tavalla tämä tuo mieleeni vajoavan rivitalon. Kari