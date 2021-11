Ruoka, sähkö, polttoaine, asuminen, lääkkeet kaikki kallistuu, kuinka hallitus ja päättäjät luulevat pienituloisten ja eläkeläisten pärjäävän, kun esimerkiksi itselläni eläke noussut viiden vuoden aikana noin 15 euroa. Edellä mainittu joukko köyhtyy koko ajan ja kukaan ei pidä heidän puoltaan, se Rinteen lupaama vappusatanenkin oli vain vaalilupausta. Mauri

Järki hoi kirjoitti talvirenkaista. Olitko ajatellut, että ne jotka ovat jo vaihtaneet talvirenkaat, ovat ehkä matkustaneet jonnekin, missä niitä jo tarvitaan. Kuinkahan moni vaihtaa parin päivän välein kesärenkaat ja taas talvirenkaat. Veikkaan että ei monikaan. Talvirenkaat

Taas alkaa narina nastarenkaiden käytöstä liian varhain, mutta narisijat eivät huomioi että jonkun täytyy päästä töihin aamuvarhain kelistä riippumatta ja että joka autolle ei ole omaa renkaanvaihtopartiota ympärivuorokautisessa päivystyksessä. Inssi

Olipa erikoinen mielipidekirjoitus 29.10. Siinä yksitoista miestä ja yksi nainen allekirjoittavat kirjoituksen, joka päättyy toiveeseen, että "nyt keskityttäisiin kehittämään Tampereen yliopistoa kohti kansainvälistä huippua". Meille opiskelijoille riittäisi, että olisi opiskelurauha, eikä tarvitsisi jatkuvasti olla huolissaan tilojen vähennysten ja tukihenkilökunnan yt-neuvotteluiden takia. Huipulla taitaa olla sumupilviä, kun ei maata näy. Huippujuttuja kuultu jo tarpeeksi

Jykä ja kumppanit: aivan sama, miltä pääministeri näyttää, pääasia on se, mitä hän tekee minun = veronmaksajan rahoilla. Se, että nykyistä pääministeriä kritisoidaan, ei ole kateutta ja on huonoa argumentointia ja suorastaan lapsellista edes kuvitella niin. Häntä kritisoidaan siksi, että hän ei enemmistön mielestä osaa toimia tämän valtion päämiehenä. Johtajuutta ei ole se, että otetaan velkaa velan päälle ja annetaan kaikille kaikkea, se on äänten kalastelua ja suosion ostamista – verorahoilla. Ja se kauneuskin on katsojan silmissä

Niinhän se on, että julkisella puolella yksistään ei pystytä ihmisiä hoitamaan. Eikä saa tutkimuksia. Mistä sitten johtuukin. Tahdosta vai muu syystä, mikä pitäisi selvittää. Ikäihmisistä ainakaan ei välitetä. Sairaalat kyllä hoitaa hyvin, kun sinne pääsee. Näin olen kokenut

Tulipa katseltua mielenkiintoinen takavuosien politiikasta kertova ohjelma Voiko erääseen asiaan kuolla. Harmittaa vain, ettei tullut mieleen ottaa kynä ja paperia, että olisin ruksannut tukkimiehen kirjanpidolla kaikki niinkut. Ainakin 150 niitä tuli. Kerran erästä puolitoista tuntia kestänyttä luentoa kuunnellessani tein niin. Ammatikseen puhuva kouluttaja niinkutti noin 550 kertaa. Elikkä siis lähtökohtaisesti niinku

Mikä suomalaisia remonttimiehiä vaivaa? Haalitaan kymmenen remonttia päällekkäin, tehdään tunti pari ja kadotaan päiviksi. Ei ilmoiteta, ettei ehditä tilaamaasi remonttia laittamaan kuntoon. Luvataan tulla, puheluihin ei vastata ja me odotamme tekijöitä jopa 1,5 viikkoa. Työmoraali on kuin entisissä makaronimaissa, joita me vielä 20 vuotta sitten nauroimme. Nyt ne kai ovat kaikki muuttaneet Suomeen tai ainakin osallisia meidän talon remontissa. Ei tiedä, itkeäkö vai nauraa, välillä kumpaakin teemme. Parasta tehdä rempat itse tai vähintään maksattaa heillä myöhästymissakkoa. Ettäs kehtaatte

Naaraiden ollessa tyytyväisiä katselin tätä uutta rakennusaluetta kokonaisuutena ja mieleeni tuli nimi Ahtauden areena. Ehkä tämä alue jostain kulmasta näyttää hienolta, mutta minun silmissä liian ahtaasti rakennetulta. Sopii sinänsä Tampereen nykyiseen tyyliin rakentaa joka paikka tiiviisti täyteen. Yks uros

Tampereella on rantaviivaa eri järvissä satoja kilometrejä. Kalastuslaitureita 2 kappaletta. Miksi näin vähän? Tippa Oksanen

On hyvä, että Tampereen taidemuseon kortteliin tulee pajarakennus eikä kerrostaloa. Heinätori on säilytettävä! Arvokasta kaupunkipuistoa ei saa uhrata taiteen rahoittamiseen. Amurilainen

Vihdoin saatiin visio koulumaailmasta muidenkin kuin opettajien näkökulmasta. Väheksymättä mitenkään opettajien työpanosta, on hyvä muistaa, että heidän työtaakkaansa jakavat merkittävästi koulunkäynninohjaajat. Toisella asteella vielä vaativampaa sarkaa hoitavat ammatilliset ohjaajat. He työskentelevät murrosikäisten kanssa, joilta motivaatio koulunkäyntiin on joskus aika lailla hakusessa. Nämä ovat ammattiryhmiä, joita ei koskaan mainita saati kiitetä. Focus on aina opettajissa. Nuorten parhaaksi

Miksi kuolinilmoituksiin ei riitä yksinkertaisesti "rakkaamme"? Miksi siellä pitää olla kaikki mahdolliset tittelit? Tuntuu aika makaaberilta. Ritu