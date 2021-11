Mitäpä jos Suomen edustajat kun rahanjaosta EU-tasolla päättävät, asettavat myöntymisen ehdoksi kellojen siirtelyn lopettamisen mahdollisimman nopeesti. Ari

Tiehallinto katsoi kalenteria ja totesi, että koska on lokakuun loppu, pitää laittaa talvinopeusrajoitukset. Allekirjoittanut taasen katsoi 10 päivän sääennustetta ja totesi, että ennusteen mukaan ei ole tulossa pakkasia (ei edes lähelläkään) ja päätti yhä jatkaa kesärenkaiden käyttöä. Kummalla toimii järki?

Tampereen Kansi siinä ainoa oikea, ytimekäs nimi. Nimen myyminen on myös mainehaitta = kaikki on kaupan. Ajattele tulevaisuutta

Metso- tai Ukkometso-areena voisi olla hyvä nimi. Onhan Tampereella sentään merkittävä Metso-nimeä kantava firma, pääkirjasto ja Mustajärvi. Uudet nimiäiset

Suuresti ihmettelen, kuinka päiväkodeissa ja kouluissa pidetään halloweenjuhlia pääkalloineen, luurankoineen ja keinoverineen, mutta Suvivirttä ei voida laulaa ja joulukuvaelmaa seimenlapsineen esittää? Hämmästynyt

Hallitus kehuskelee, mitä kaikkea hyvää voimme saada 2,1 miljardin euron palautuksella. Minä mietin, mitä kaikkea hyvää olisimme voineet saada EU:lle maksamallamme 6,9 miljardilla eurolla. Olenko tyhmä?

Lopettakaa nyt hyvät ihmiset Sanna Marin mollaaminen, ihminen hänkin on. Kaikki meistä tekee virheitä, kukaan ei ole täydellinen, et sinä enkä minä. Marin on pätevä, kaunis, nuori ja osaava sekä ulosanti on selkeää, ei mitään sössöilyä. Onko jotkut niin kateellisia, että pitää aina jostakin asiasta veistää negatiivista sanomista. Olen yksi boomeri enkä pidä sitä pahana. Hyvä Sanna pää pystyyn. Pirre

Ei aikaisemminkaan ikä, sukupuoli tai ulkonäkö ole suojellut henkilöä kritiikiltä tehtävässään. Miksi nyt pitäisi? Tasa-arvo

Miksi Tampereella ei ole sellaista kirpputoria, jossa itse voisi myydä tavaroitaan? Liikaa tavaraa