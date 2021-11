Tullin ratikkapysäkin Tullintorin puoleiset liikennevalot ovat hengenvaaralliset. Peräkkäin liikennevalot ratikalle ja autoille, mutta eivät usein vaihdu yhtä aikaa. Monesti joku meinannut kävellä auton alle, kun ratikkakiskojen yli menevä vaihtuu vihreäksi ja ihmiset kuulevat vihreiden valojen äänet lähtien liikkeelle. Muutos vai uhri ensin?

Nimimerkille Paras hallitus koskaan, mietipä tätä. Alunperin soten piti säästää 3 miljardia. Nyt tuo pöhöttynyt himmeli vie 6,4 miljardia enemmän kuin nykyinen. Hups! Mehän sen maksamme. Sitten velkaa otetaan surutta, aina vaan, että kehykset paukkuvat. Huolta ei tunnu olevan velkojen maksusta. Näkymää talouden kestävyydestä pidemmällä aikavälillä ei ole. Nyt lyhyen nousukaudenkin aikana meno on vaatimatonta. Entä työllisyystoimet? Niitä lykätään riihestä toiseen. Miksikö? Siksi, että niitä ei aiota, eli pystytä tekemään. Tässä isoimpia ongelmia. Jos tämä on parasta hallintoa koskaan, huonosta en halua kuullakaan! Toivotonta menoa

Pahimman laatuista hybridivaikuttamista, kun Nato esittää pääsihteerinsä suulla vähän väliä uhkakuvia, joilla Venäjä uhkaa Eurooppaa ja siinä mukana Suomea. Aikamoista aivopesua. Meitä pelotellaan

Politiikan meno on muuttunut entisestä. Ennen vasemmisto oli työväen puolue, nykyään kokoomus ilmoittaa olevansa työväenpuolue. Onko vasemmisto työttömien puolue? Ja mikä on veronmaksajien (enemmistön) puolue? Politiikan amatööri

Tampere on parkkiluolien luvattu maa, joten kaivettakoon vielä yksi Onkiniemen kannakselle tulevan hotellin ja Särkänniemen tarpeisiin. Kävelytunneli Mustanlahden alitse alkaen rautatien alituksen jälkeen,ylöstulo Särkän porteille. Mobilemake

Poliisin dataloikka meni suohon. Uusi passi? Pakko asioida poliisiasemalla. Eka vapaa aika verkossa 31.12. Haloo! Jonottaan siis asemalle. Jonon pääsy päättyy klo 11.00. Ei soita kelloja? Arvioitu jonotusaika "pari tuntia". Ei nykyaikaa, sormenjälki ja nimmarin data säilyy, jos niin halutaan. Somepollarille oikeita palvelutöitä

Seurakunnat hei! Voisitteko järjestää lapsille lyhyitä, maksimissaan puolituntisen tutustumisen kirkkoihin. Iso ääni uruista ei pelottaisi, kun olisi jo kuullut niiden ääniä. Kuulisi, että lauletaan yhdessä ja välillä pappikin laulaa, että pitää istua paikallaan. Oppia ikä kaikki. Mami

Joulua rakastavat ovat huomanneet kauppojen olevan jo täysillä mukana valmistelussa suureen juhlaan. Niin minäkin. Etsin joulukortteja ja surukseni huomasin joulun Sankarin puuttuvan kokonaan kuvioista. Muutamassa vuodessa on tapahtunut käänne. Suomi on kristitty maa ja ilman seimen lasta, Jeesusta ei joulujuhla olisi saapunut maailmaan. Hän on kuitenkin joulun Herra. Todellinen joulu

Saavatko rokottamattomat hoitajat todella työskennellä potilaiden ja vanhusten parissa! Hallitus ei ole keskustellut asiasta pääministerin mukaan. Kauhistunut

Hirvivouti Mika Paananen kommentoi (AL 20.10.), ettei teknologian kehittyminen ole vienyt metsästykseltä mitään pois. Kyllä taatusti on: eettisyyden ja reiluuden. Artikkeli osoitti kuinka eläimille ei jää mitään mahdollisuuksia, kun ihmiset leikkivät teknologiansa kanssa. koska muutetaan lakeja, että eläimilläkin olisi oikeuksia? Surullista touhua

Tampereen rautatieasemalta piti päästä kotiin Ylöjärven Hietasmäelle keskiviikkona kello 18. Koskipuistossa bussin odottelua 50 minuuttia. Kiitos ruuhkan ja TKLn surkean aikataulutuksen. Ihanko tosissaan vielä odotetaan, että joku käyttää julkista? Omalla autolla nyt ja aina

Antakaa ne miljardit ensin Puolalle, että voi sen miljoonan päivässä maksaa takaisin. Nauravat EU:n saamattomuudelle. Unkariin kanssa tukimiljardit äkkiä, ettei ne suutu. Lampaiden unioni

Miten on mahdollista, että puolustusvoimat pohtivat huonokuntoisten miesten pakottamista armeijaan samalla kun urheilijanaisille se on edelleen vapaaehtoista? Eihän tässä ole mitään järkeä eikä tasa-arvoa. Miksi miehiä pakotetaan? Samaan aikaan miesten euro ei saa olla senttiäkään enemmän kuin naisten, vaikka nämä antavat vuoden parasta aikaansa lahjaksi yhteiskunnalle. Miten on

Olisiko perussuomalaisen puolueen syytä miettiä nimen vaihtoa, vaikka mielensäpahoittajat. Joka foorumilla vain negatiivista "räksytystä". Ymmärrän kyllä opposition roolin, mutta onhan tässä meidän maassamme sentään paljon hyvääkin. 007