Karseaa valosaastetta Hämeenkadun valolakanat vaihtuvine väripalkkeineen. Ainoastaan lumisade-valokuviointi oli kaunis. Jotain tyyliä kiitos

Parkanolainen Taysiin menevä kulkuvälineistä ja lipustoista tietoa kaivannut tiedustelija haluaa kiittää Nyssen asiakaspalvelua ystävällistä ja selventävistä neuvoista! Neuvoa kaivannut matkantekijä

Tuija Säterin mielipidekirjoitus nykyisien tietosysteemien haavoittuvuuksista oli täyttä asiaa. Kun pankit eivät halua turvata vapaaehtoisesti rahojamme, pitää viranomaisten puuttua asiaan. Erityisesti Finanssivalvonnalla olisi siinä iso rooli. Pankkien vastuuta tallettajien rahojen vartijana täytyy lisätä. Poliitikot herätkää

Kesämökin pihahoito 660 euroa. Kotitalousvähennykseen 660 euroa. Tästä 40 prosenttia on 264 euroa. Vähennyksen omavastuu 100 euroa. Tulos 164 euroa. Kyllä kannattaa teettää! Tällaisia omavastuita rakennellaan muissakin asioissa, jotta hämärretään saatavaa hyötyä ja poliitikot voivat puhua puuta heinää! Meidän hyvät hallitukset

Viitaten 27.10 asuinalueita käsittelevään juttuun haluaisin näissä Tampereen kaupunginosatutkimuksissa Hatanpää omaksi alueekseen erilleen Härmälä-Rantaperkiöstä. Postinumerokin piti alun alkaen olla kaupunginkeskustaan viittaava 33100, mutta Postin ruuhkautumisen vuoksi Hatanpään alue siirrettiin 33900-alueen yhteyteen. Hatanpää on hieno nouseva asuinalue! Arboretum

Varoitus asunnonostoa harkitsevalle: Myös Nokian päättäjät samoilla linjoilla. Ei muuta kuin vanhojen rakennusten eteen isoja kerrostaloja, jolloin vanhojen asuntojen asukkaille jää katsottavaksi vain naapuritalon asukkaiden toiminnot. Sini

Tampereen seudulla ei sää ole edellyttänyt nastarenkaita. Miksi poliisi ei sakoita laitetuista nastarenkaista? Sitten ihmetellään tien kulumista ja pölyä! Järki hoi

PSHP TAYS, voisitteko lahjoittaa työtekijöillenne heijastimia. Jos vaikka 2/työntekijä tänä vuonna. Kiitokseksi raskaan koronavuoden jälkeen. Ettei kukaan jäisi enää auton alle, kun on kovin pimeää nyt. Nöyrin kiitos! Uupunut hoitaja

Jos Pirkanmaalla pitäisi 20 minuutissa päästä terveysasemalle, niitä pitää maaseudulle avata uudelleen ja taajamissa ottaa pois käytöstä. Hyvä uutinen maaseudulla asuville vai hämäystä soten vastustajia varten? Hämäystä se on

Pitääkö sitä valkosipulia nyt laittaa kaikkeen ruokaan? Kohta en voi ostaa mitään valmisruokaa! Kapinaanko ryhdyn?

Bussikuski aivan oikeassa. Katsekontaktin lisäksi liikenteen lukeminen ja siten tapahtuva ennakointi pelastaisi monta henkeä liikenteessä. Oli syy kenessä tahansa, niin aina kannattaa kulkijan pitää tuntosarvet pystyssä ja katseen varpaitaan kauempana. Pimeet syksyt & talvet

Kiitos Aution Jykä viestistä.Sanoit naulan kantaan.Voimia sinulle Sanna Marin tässä erittäin kateellisessa Suomen maassa. Ikävää seurata

Marin ja demarit korostaa tasapuolisesti jaettuja mahdollisuuksia kansalle. Miten se näkyy käytännössä kun osaajat ja aineellinen hyvinvointi sekä mahdollisuudet valuvat ja keskittyvät pienelle alueelle Suomenlahden rannalle maan reunalle? Jos punamulta ei asiaa korjaa niin kuka? Miten on

Vanhana rakentajana tiedän, että rakennuksen perustuksilla oli tärkein osa lopputuloksen kannalta. Yhteiskunnassa rakennetaan kovasti, mutta perusta mille rakennetaan on unohtunut. Ihmisten köyhyys ja pahoinvointi on huono perustus. Tämä on kallis reki yhteiskunnalle. Mikäli edellämainitut asiat olisi kunnossa, niin perustukset olisivat loistavat tulevaisuuteen. Tätä eivät päättäjät ymmärrä. Huonot perustukset tulevat kalliiksi niin rakennuksissa kuin yhteiskunnassa. Kokenut

Jos vanhukset saisivat jumppaohjeita televisiosta, kodinhoidon tarve siirtyisi myöhemmäksi paremman kunnon takia. Valtio säästäisi todella paljon. Suuri apu halvalla

Kaikki yli kuusikymppiset eivät suinkaan ole kalkkiksia, mutta usein nimenomaan jääräpäisillä, iäkkäillä boomereilla on hirveä hinku päästä erilaisten hallitusten jäseniksi. Narsismiako?

Influenssarokotusta ei kannata iäkkäiden kiirehtiä. Näin THL suosittelee nyt, kun ihmiset ovat jonottaneet rokotusta jo lokakuun alkupuolelta! Miksi ei heti tätä ilmoitettu? Nekalan mummu

Ottelulipussa lukee Uros-areena. Missähän se mahtanee olla? Jaska