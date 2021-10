Hyvätuloisten tulisi käyttää kotitalousvähennyksen apua palkata siivooja. Auttaisi kiireisiä vanhempia keskittymään kotona lapsiinsa. Lapsen etu edellä

Isot kiitokset Arto Köykän Sunnuntaivieras-kolumnista! En olisi itse osannut paremmin omia tuntojani "paperille" laittaa. Juuri noin asia monella työpaikalla on, ja se on sekä surullista että vaarallista. Tsemppiä siellä vielä jaksaville! Mirja

Pääministeri on liian pätevä, nuori ja kaunis tähän kateellisten maahan. Aution Jykä

Kiitos Marin boomer-herjauksesta. Ei tarvitse jatkossa sdp:tä äänestää. Ei meillä vanhoilla ole merkitystä. Boomer v.60

Tiedoksi pääministeri Marinille, että kuulutte yli 35-vuotiaana ikänaissarjaan. Käyttäytykää niin kuin ministerin, kansanedustajan, puoluejohtajan (jäsenistön keski-ikä noin 62 vuotta) ja perheellisen pitää ja odotetaan käyttäytyvän. Eläkeläinen – ei mikään seniori

Maanviljelijöiden omaisuus on tuotantorakennuksissa ja työkoneissa. Jos ne myy, pystyy ehkä maksamaan velkansa, mutta sitten ei ole millä tehdä työtä. Palkansaajien ei tarvitse ostaa edes työpaikkaansa, saati muita työpanoksia. Vain ripaus työeläkemaksuista. Turha kadehtia

Mielestäni ihmiset ajattelevat ihan liikaa. Ymmärrän toki sen, että tarvitaan terapeutteja. Siitä on tullut muoti-ilmiö, kun kaikki julkkikset ovat tarvinneet heidän apuaan, ainakin, kun katsoo teeveetä. Heillä on varmaankin rahaa ostaa heidän palveluitaan. Kun köyhä kansa katselee ohjelmia, niin varmaan miettivät, minäkin tarvitsen apua. Mistä? Ei ole varaa, kun pitäisi jotain saada syödäkin. Ymmärrän kyllä ihmisiä ja niitä on paljon, jotka tarvitsevat apua. Tavallaan näytetään tv:ssä ihan liikaa, että tarvitaan joka asiaan apua terapeutilta. Köyhä kansa samaistuu. Näin se vaan on. Köyhä

Mihin sitä vettä Suomessa pitäisi säästää, Mami (AL 23.10.)? Juomavesi ummehtuu matkalla, ellei virtaus ole riittävä. Viemäritkin tukkeutuvat, jos liikaa pihdataan. Todellinen tuhlaus on asia erikseen. Vettä riittää

Eutanasian vastustajien olisi hyvä tulla mukaan vierailulle kuolevan tuskissaan olevan potilaan tykö ja vastata hänen kysymykseensä "miksi en pääse pois". Itseltäni ei löydy enää sanoja. Häneltä varmaan löytyisi vastaus. Muru46