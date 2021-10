Jatkakaa nyt marras- ja joulukuussa rokotusbusseja, Hakametsä on tosi hyvä rokotuspaikka vaikka koko ajan, helposti pääsee isoja teitä pitkin autolla, pyörällä, ratikalla ja busseilla, ja parkkitilaahan on runsaasti! Pelin huumassakin saa hienosti rokotuksen ilman ajanvarausta, voiko olla helpompaa, hyvä Tampereen kaupunki, kiitämme oivalluksesta. Jos et kiipeä vuorelle, vuori tulee sinun luoksesi, voisi sanoa. Ja hoitajat toimivat upeasti, itse en edes tuntenut pistoksia. Downilaistamme pistos nauratti! 3. rokotus kiitos

Liikenneturvallisuuden vaarantamisesta voi syyttää jalankulkijaa/pyöräilijää, jotka pimeässä, mustissa vaatteissa ilman heijastimia, etuoikeuteen luottaen suojatien ylittävät! Ainoa

Liikennesuunnittelua ei ole Tampereella. Vastuu asiasta kuuluu valtuustolle ja kaupungin ylimmälle virkamiesjohdolle. Ei enää asiaa Tampereen keskustaan

Varoitus asunnonostoa harkitsevalle. Tampereella uutta asuntoa etsivän on syytä välttää kauniin puiston laidassa olevaa, väljässä ympäristössä sijaitsevaa asuntoa. Muutaman vuoden päästä siihen voi nousta jokunen kerrostalo. Täällä nääs toimii aktiivinen ryhmä, puistoterroristit. Sen jäljiltä maailma ei ole enää entisensä. Hyvästi kaunis Tampere

Hänelle jota tulevaisuus pelottaa, olisiko sote riittävän iso rakenteellinen uudistus jonka nykyhallitus on saanut aikaan? Lukematon määrä muita uudistuksia, jotka järjestään hyödyttävät heikoimmassa asemassa olevia. Minua hämmästyttää ja pelottaa, että opposition näköalattomuus ja tyhjät puheet tuntuvat uppoavan äänestäjiin. Paras hallitus koskaan

Nimimerkille Extremepyöräilijä, tule pyöräilemään Iso-Vilusen skeittipuistoon, täällä palaa valot yötä päivää, myös talvella vaikka lunta olisi metri. Pimennysverho

Olemme kovin huolissamme terveydestä.Tuomitsemme tupakoinnin, alkoholin käytön, liharuuan syönnin tai vähäisen liikunnan, koska ne aiheuttavat ihmisten kuolemia.Olisi hyvä saada tietoa myös siitä, mikä on hyväksytty tapa kuolla! Toko

Kiitos Ilmari Nurminen luottamusta herättävästä kirjoituksestasi Aamulehdessä 19.10. Eeva-43

Keksittäs tännekin liikennevalot, jotka eivät suotta pysäytä, jos on vapaa mennä. Ei tuu turhaa pakokaasua . Täs vinkki, ei maksa mitäån. Tp

Iso kiitos koronapassista! Lähes puolitoista vuotta kaikkia sosiaalisia tilanteita vältelleenä, kaksi rokotusta ottaneena meillä on mielestäni oikeus ruokailla alle kaksitoistavuotiaiden lastemme kanssa ravintolassa ilman että vieressä istuu vain itseään ajatteleva, rokoitevastainen henkilö. Rokotetuillakin pitää olla oikeuksia

Ei tarvitse olla Einstein ymmärtääkseen, ettei mikään valtio tule koskaan maksamaan velkojaan ja että liittovaltio on lähempänä kuin koskaan. Miksi asiasta ei puhuta ääneen? Ihmettelijä

Mitä liikkuu pyöräilijän, mopoilijan ja moottoripyörälijän päässä.Tummat vaatteet ja kypärä = ei mitään.Olisi halpa henkivakuutus, jos olisi edes vähän väriä varusteissa. 007

Täytyy oikeesti ihmetellä suomalaisia tv-kanavia, samat elokuvat pyörii jopa kahdesti viikossa, ja samat viikosta, kuukaudesta toiseen, jopa vuosia samat elokuvat. Onko todella kaikki elokuvat esitetty vai pidetäänkö suomalaisia niin tyhminä, että kaikki menee läpi mitä näytetään. Eläkeläinen Niemenrannasta

Myrskyn kaatamat puut vielä ymmärtää, mutta Lempäälässä puut kaatuivat tietämättömiin. Sipi

Loistavaa elävää musiikkia Kangasala-talossa tarjosivat Dallapee & Juha Hostikka. Muusikot antoivat viihdyttäviä säveliä kuulijoille ja katselijoille pitkästä aikaa konserttisalissa.Kiitos hienolle orkesterille elämyksistä. Virpi,Mervi ja miehet

Onko yhteiskunnalla varaa koronarokottaa kansalaiset muutaman kuukauden välein? Missä on tulosvastuu? Mikki

Oltiin kulttuuri- ja matkailualalla vaatimassa kaikkea vapaaksi. Korona leviää. Raha menee terveyden edelle. Koronapässi jokaisen rokottamattoman kaulaan. Lankkipoika

Onko kunnan katutöissä poliisin erikoislupa käyttää kuorma-autoa tyhjäkäynnillä tuntitolkulla keskellä rivitaloaluetta? Linnainmaa

Mistä Tampere tunnetaan kysyi Vesa Laitinen? Taloushölmöilystä. Ettei edes Uroksen tilinpäätöspapereita katsota ennen kuin tehdään miljoonasopimuksia. Kun ei omat rahat kyseessä

Kiitos taas Vesa Laitiselle todella hyvästä kirjoituksesta koskien Pirkkalan lentokentän kohtaloa. Hienosti hyvillä esimerkeillä avattu tilannetta, joka on kyllä tosi surullinen. Ei se tunnin rata todellakaan tuo mitään parannusta varsinkaan ympäristöalueilta tuleville. Iso kiitos toimittajalle