Mustanharmaa syysaamu, mustanharmaa asfaltti, tienvierellä puiden rungot mustanharmaita, tiellä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä mustanharmaissa vaatteissa ilman valoja ja heijastimia. Synkeä syys

Kenen loistava idea oli kaataa Lempäälässä Maakalantiellä koko seutukuntaa rumentavat koivut ja lepät. Nyt on upeat näkymät kanavalle ja järvelle. Lempäälän kuntaakin helpottaa kun kanavan rantaan suunniteltu kevyenliikenteen väylä on helpompi rakentaa. Nyt kunnan kaivinkoneet töihin niin saadaan ulkoilureitti ensi kesäksi valmiiksi. Kaadetut koivut energiäpuuksi. Näin tulee nekin hyödynnettyä. M.o.l.

Nimimerkki Pettynyt. Postin kulkemisesta vielä. Postin jakajina tuntuu olevan lukutaidottomia henkilöitä. Eilen tulin kotiin, ja käytävässä oli kirje, ei kuulunut minulle. Samassa talossa toinen rappu. Miten lie joutunut rappuun oveni eteen? Vein kirjeen oikeaan osoitteeseen. Pike

Rikkaan siirtäessä raha-asiansa veroparatiiseihin kutsutaan sitä verosuunnitteluksi. Eikös sitten köyhän pimeenä tehty työ ole sitä verosuunnittelua myös. a.k.u

Ilmastonmuutoksen torjunnasta ja Elokapinasta on tullut uusi uskonto, kuten mielipide (AL 19.10.) osoittaa. Jokainen sukupolvi löytää omat kollektiivisen itsesyytöksen ja hysterian aiheensa. Ja maapallo pyörii

Tipotien terveyskeskuksen takaisinsoittopalvelu.Joka kerta soittoa saa odottaa 5–6 tuntia. Sitten soittavat kerran pikaisesti, ja vastatessa katkaisevat. Näin ei kai näy jonotusajat raporteissa. Palvelua ei vaan saa

Nyt on Suomessa 10–11-vuotiaillakin paljon koronaa, ja osa heistä sairastuu pitkäkestoiseen tautiin. Melkoinen ruletti, kenen lapsi sairastuu vakavasti. Eikö sitä lasten rokotusta voida kiirehtiä? Ellei, niin 10 vuotta täyttäneet etäopetukseen. He eivät ole syyllisiä nuorten aikuisten rokoteanarkiaan. Pelkäävä äiti

Ruotsissa jäänmurtajat ovat Luulajassa. Suomessa Helsingissä. Miksi? Ruotsi näkee koko maan edun, Suomi vain pienen alueen. Muutenkin Ruotsi investoi pohjoiseen huomattavia summia ja rakentaa infraa. Suomi näivettää muun pohjoisen paitsi laskettelu keskukset eli helsinkiläisten lomakohteet. Miksi ne ovat taas meitä fiksumpia? Miten on

Tampereelle piti tulla moderni ratikka, mutta siinähän tarvitaan vielä hankalia ajolankoja. Tukholmassakin jo akkukäyttöisiä ratikoita ja myös Vantaa on niistä kiinnostunut. Euroopassa niitä on jo monessa kaupungissa. Matkailu avartaa

Olen ammattikorkeakoulutettu kasvatusalan ammattilainen. Tein pääkaupunkiseudulla varhaiskasvatuksessa töitä, epäpätevänä pitkiäkin sijaisuuksia nelisen vuotta, lastenhoitajana ja -opettajana, esiopetuksessakin. Kun muutin Tampereelle, en päässyt edes 1–2 päivän sijaisuuksiin avustajaksi. Vaihdoin alaa jo

Nimimerkille Missä mennään? Olet oikeassa, maapallo killuu avaruudessa kuten muutkin taivaankappaleet. Mutta sen sijaan maan pinnalla olemista voisi nykyään kutsua jo ahtaudeksi, kohta 8 miljardia ihmistä ja lisää pukkaa koko ajan! Urologikin kysyi viimeksi meikäläiseltä 70-vuotiaalta. Vieläkö niitä haluja on? Vielä! Star Trek

Nimimerkille Missä mennään?, tähtitieteessä avaruus tarkoittaa tilaa planeetan ilmakehän ulkopuolella. Maapallolla tämä raja on noin 100 kilometriä. Tällöin saavutaan planeettojen väliseen avaruuteen, ja kun poistutaan Auringon magnetismin piiristä, saavutaan tähtienväliseen avaruuteen. Dysonin pallo

Niillä kalliilla hävittäjäkoneilla osaltaan varmistetaan, että jatkossakin Suomessa ja suomenkielellä saa vapaassa lehdistössä julkaista vallanpitäjiäkin arvostelevia kirjoituksia. Inssi

Miksi päällysvaatteet ovat kaikki tummia ja lyhyitä? Ei löydy kuin nakki takkeja jotka näyttävät isolla miehellä naurettavalta. Vaimo

Kaupat nykyään "mainostavat" kovasti, kuinka hieno ja monipuolinen juomaosasto heillä on ja montako erillaista merkkiä juomia löytyy ja rekvisiittaa osastolla on kuin joulukuusessa koristeita, mutta mielestäni kun olen kaupanalalla toiminut rapiat 40- vuotta, niin nykyään tahtoo unohtua se oleellinen, monesti kaupoista loppu se tavallinen tuote ja tuotteet mitä kuluttaja päivittäin käyttää ja tuotteet hyllyssä miten sattuu. Tämä monesti korostuu maitotaloustuotteissa, jossa on hirveästi tuotepuutteita varsinkin loppuviikosta. Yleensä myyjiä, jolta kysyisi ei tahdo löytyä. Pitäisiköhän kaupan kiinnittää enemmän huomiota myös perustuotteisiin, jotta kuluttaja saisi löytämänsä eikä tarvitsisi mennä etsimään sitä toisesta kaupasta? Pyynikin poika

Opettajien työn haasteita on hienosti viime aikoina tuotu julki. Kouluilla on töissä myös muita ammattiryhmiä, jotka tekevät oman osansa haastavien lasten kanssa. Yhdessä työtä tehdään

Hyvä kolumni (AL 19.10.) On ehdottoman totta, että suomalainen Abloy-avain on aivan ylivertainen muiden rinnalla. Keksintö on kuulemma huono, ellei sen kopio ilmesty 3 kuukaudessa Kiinassa. Taisi mennä siellä sormi suuhun! Mutta on meillä toinenkin, ainakin yhtä hyvä innovaatio: alapesukäsisuihku. Tuo nimi lienee virallinen, ainakin kuvaava ja painokelpoisin monista rakkaan "lapsen" nimistä! Ainoat maailmalla tapaamani ovat olleet Saksassa, suomalaistaustaisissa kodeissa. Hannu

Eduskunnan välikysymyskeskustelua seuratessa tuli väkisin mieleen, että osa kansanedustajista pitää kuulijoita todella tyhminä. Kysymyksiin vastataan täysin asian vierestä ja yliolkaisesti, jopa henkilökohtaisiin loukkauksiin mennen. Olipa masentavaa seurattavaa. Typerän teatterin maksumies

Eiköhän lähdetä lasten- ja vanhustenhoitajat kaikki vientialalle töihin. Saadaan enemmän rahaa ja arvostusta. Kokoomus ja EK muistuttaa jatkuvasti, miten vienti pitää Suomen pystyssä. Vaikeata olisi lähteä vientialankin töihin, kun mukaan lähtisi pari pikku naperoa ja vanha sairas äiti jäisi yksin kotiin ilman hoitoa. Suomi nousuun

Minua ärsyttää tosi paljon, kun hallituksen porukka menee ja pesee hampaitaan televisio-ohjelmissa tai naamioiden takana ohjelmiin osallistuvat. En voi sille mitään, että ottaa päähän. Menee jotenkin luottamus. Jos meidän pressa lähtee vielä tämän kaltaisiin ohjelmiin, muutan pois. En tiedä vielä mihin, vaikka huitsin nevadaan. MLL

Nuorten tekemä ilkivalta näyttäisi räjähtäneen käsiin. Pitäisiköhän alkaa maksamaan kiinni jäämiseen johtavista tiedoista vaikka satasen palkkio, kun mikään ei enää auta. Maksaja

Koska Uros-sponsorin valinta Areenalle osoittautui fiaskoksi, ehdotan, että Tampereen kaupunki suurimpana osakkaana käynnistää pikaisesti neuvottelut VR:n kanssa sponsorisopimuksen solmimisesta. Näin rautatien päällä sijaitsevasta areenasta tulisi esimerkiksi VR-Areena. Rataa pitkin suuri osa areenan tulevasta yleisöstä kulkee, eikä tuota yhteiskunnan omistamaa yhtiötä ainakaan konkurssi uhkaa. Pate

Carpo ja muut. Kahdesti rokotettuna sain covid19-taudin. Olin huolimaton. Katsoin jääkiekko-ottelua paikanpäällä, vieressäni istui rokottamattomia ilman hengityssuojaimia. Ei ollut itsellänikään. Otin opiksi. Nyt on. Ja käsihygienia käytössä. Suosittelen. Jaska

Outi Suorannan juttu (AL 21.10.) Tanja Tukiaisesta. Menee paikalle ja asennoituu kaikkeen. Erinomaista jatkoa Tanjalle. Junantuoma