Nyt on ihan pakko kehua Kelan palvelua

Nyt on ihan pakko kehua Kelan ripeää palvelua. Esitin illalla 14.10. viestikenttään kysymyksen, kuinka ja mistä haen lääkekorvauksen? Laitoin mukaan kuvat apteekki kuitista. Aamulla klo 9.53 tuli viesti, saammeko tilinumeron mihin kyseinen korvaus voidaan maksaa. Vastasin ja klo 10.05 tuli jälleen viesti. Korvaus on tilillänne 19.10. Positiivisesti yllättynyt

Tietokoneet pienenevät ja kännykät suurenevat. Kunpa nyt joku keksisi uudelleen pienen kohtuuhintaisen älykännykän. En halua kuljettaa kohta kännykkää peräkärryllä. TS

Miten on -nimimerkille. En tiennyt, että kurpitsan kuoretkin syödään. Itse koverran sisuksen syötäväksi. Älä siis minun lyhtyäni pihalla ihmettele ja ole pahoillasi. Mamma keittiössä

Päättäjät eivät käsittäneet sitä tosiasiaa, että kun liikkuva poliisi lakkautetaan, niin siihen loppuu myös liikenne valvonta. Näin on ainakin täällä Tampereella. Törkeitä ylinopeuksia, punaisia valoja päin ajoja jatkuvalla syötöllä, kun valvontaa ei ole lainkaan. Järkyttynyt

Miksi Suomessa ei kehitetä sadeveden keräystä? Montako kertaa yksi henkilö vetää vessan vuorokaudessa? Käyttävätkö autopesulat puhdasta juoma kelpoista vettä? Hirvittävää tuhlausta! Mami

1970-luvulla oli kansantaloudellisesti järkevää vain yksi asia, idänkauppa. Öljytuotteet olivat liki ainoa mitä Neuvostoliitosta kannatti ostaa. Besserwisser

Koska meidät koronarokottamattomat velvoitetaan lain määrääminä ompelemaan hihoihimme merkit, joihin sopisi hyvin kuva koronaviruksesta. Lanka ja neula valmiina vain lämiskä puuttuu

Tampereen keskusta on ainut paikka kaupungissa, missä ei ole mitään hidasteita kaahaaville autoille ajoradoilla, vaikka autoja ja jalankulkijoita on eniten koko kaupungissa. Miksi näin? Miksi keskustassa kaahaus on sallitumpaa kuin esikaupungissa? Kysyn vaan

Rongankadun suunnitelma Tampereella on varmaan muuten hyvä, mutta Rautatienkadun ylitys on vaarallinen. Keskikoroke tekisi ylittämisen edes vähän turvallisemmaksi. Phillaristi

Miten on mahdollista, että kaljalle ei pääse ilman rokotustodistusta, mutta vanhuksien hoitajilta ei saa edes kysyä, onko rokotettu. Lenne