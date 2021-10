Kiitos ylilääkäri Mikko Franssila kirjoituksestasi. Acutassa asioineena huomioin todella kaoottisen tilanteenne. Toivottavasti toiminta tapaan tehdään pikainen korjaus. Kysyisin miksi terveysaseman lääkärikin antaa ohjeen kääntyä Acutan puoleen sen sijaan, että tekisi lähetteen suoraan erikoissairaanhoitoon tapauksessa, jossa ei itse pysty tulkitsemaan sairautta. Toinen neuvo oli, että hakeudu itse maksavana ensin magneettitutkimukseen ja sitten yksityislääkärille. Sipriina

Lämmin kiitos Acutan vastaanotolle ja hammashoidolle 14.10. käynnin hyvästä ja ystävällisestä hoidosta. Miniä

Hei Tarvitseva, sain koronapassin paperiversion postitse seuraavalla viikolla toisesta rokotuksesta. Ota yhteys Hatanpään terveysaseman ystävälliseen ja palvelualttiiseen henkilökuntaan. Uskon että asia hoituu myös sinun kohdallasi. Toinen samanlainen

Nysse-lähiliikenteen järjestäminen Tampereen keskustan päätepysäkeillä on mielestäni epäonnistunut. Sorin vaihtoalue on hyvin sekainen ja osin jopa vaarallinen. Koskipuistossa ongelmat ovat sen ahtaus. Eikö osaa Koskipuiston kautta Hatanpään valtatietä kulkevista linjoista voisi siirtää Itsenäisyydenkadun kautta kulkevaksi keskustaan, esimerkiksi linjat 9 ja 19? Ainoa hyvä ja toimiva ratkaisu on Keskustorin pysäkki- ja vaihtoalue. Kaukajärven kanisteri

Ei huvita mennä Tampere-taloon mihinkään konserttiin, koska yleisö aina hurraa ja aplodeeraa seisaalleen, vaikka tilaisuudessa esiintyisi harakka. Moinen käyttäytyminen ei osoita taiteen tuntemusta vaan on rahvaanomaista. Todelliset maailmantähdet ovat asia erikseen. Penkillä istuja

Kaikissa ammateissa harkitaan joskus alan vaihtoa. Miksi hoitajat ja opettajat olisivat poikkeus? Useimmiten syynä on se, että aikoinaan tuli valittua itselle sopimaton ammatti. Silloin pitääkin vaihtaa alaa, ihan oman hyvinvoinnin takia. Lenne

Opettajien koulutusta pitää muuttaa. Kasvatusalan ammattilaisina suurin osa ei osaa edes positiivista vahvistamista huonon käytöksen vähentämisessä ja hyvän lisäämisessä. Häirikölle voi sanoa "Kiitos Matti, että tällä tunnilla mölysit vähän vähemmän kuin viime viikolla" (mölyämisen määrä ei ole vakio) versus "taaskin Matti mölyät, olehan kunnolla". Ei ihme, että opet uupuu

Olympiastadion ei toimi, historia painaa. Rahaa paloi ja tuotos huono. Toivottavasti ei tamperelaisten rahoja, sillä ne voitaisiin sijoittaa Ratinaan, joka ei ole museo ja siten siitä saadaan riittävän iso ja toimiva kotipesä Huuhkajille. Nimetään joukkue samalla Puluiksi, koska niitä lentää Laukontorilta maisemaan. Huuhkaja tuli puskista eikä edusta kuin sattumaa. Helmarit on vieläkin keinotekoisempi nimitys. Näin on

Taas hyvä kolumni (AL 10.10.), en silti ymmärrä rokottamattomia. Kaikkiin huvi- ja harrastustilaisuuksiin koronapassi, ja lääkärintodistus niille, jotka eivät voi ottaa rokotusta. Ikärajan voisivat päättää poliitikot tai Mika Salminen. Hannu

Julkishallinto: palavereja, projekteja, päälliköitä. Suunnittelijoita, muutosjohtajia ja kehittäjiä meillä on jo tarpeeksi. Nyt pitää lisätä tuomareita, hoitajia, opettajia ja poliiseja. Perustyö kunniaan

Isäni kysyi, onko helpotus, kun hän kuolee. Televisiossa oli omaishoitaja sanonut niin. Katsoin itsekin kyseisen haastattelun ja pöyristyin moista. Olisi saanut jättää viimeisen kommentin näyttämättä. Moniko vanhus kokee oman kuolemansa olevan helpotus jäljelle jääneille? Lisääkö tämä tieto elämänhalua? Ei omaishoitaja, mutta asioita hoitava tytär

Olipa hienoa päästä pitkästä aikaa elokuviin. Plevnan Isense-salissa Bond ja tunnelma katossa. Tunnelmaa haittasi äänentoiston voimakkuus, joka ylitti aivan varmaan kaikki luvalliset desibelit ja korvia vihloo edelleen. Puukorva

Maataloustuottajaa ei auta, jos tuottaja myy kannattamattomaan hintaan kauppaliikkeiden sijaan suoraan kuluttajille. Ongelma on se, että suomalaiset kuluttajat eivät arvosta puhtaita kotimaisia tuotteita maksaakseen niistä riittävästi tuottajille. Kuluttajat päättävät maksavatko he riittävästi suomalaisille tuottajille. LeKa

Isännät valittavat, kuinka välikädet vievät aina vaan suuremman osan tuotoista ja polkevat ostohintoja. Sitten kun menet ostamaan tuotteita suoraan heidän maatilalta, niin hinnat kovemmat kuin lähimarketissa? Ihmettelen vaan

Posti on kyllä melko nopea, mutta vie paketit aina väärään paikkaan. Pakettiautomaatti on kävelyetäisyydellä, mutta lähetykset ohjataan neljän kilometrin päähän. Auto tarvitaan