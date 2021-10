Suomen kielen vaikein sana on hei

Mikä on suomen kielen vaikein sana? Se on hei! Koskikeskuksessa odottelin läheiseni lääkärikäynnin ajan ja kiertelin kaupoissa. Olin monessa ainoa asiakas. Yhdessäkään ei huomioitu millään lailla ja yhdessä myyjä käveli ohitseni nostamatta edes katsettaan. Missään ei sanottu sitä asiakaspalvelun aakkosten tärkeintä sanaa, jonka lausuminen vie yhden nanosekunnin aikaa, mutta osoittaa asiakkaalle, että tämä on tervetullut tekemään kauppoja. Miten tämä voi olla niin vaikeaa! Vien rahani muualle

Olipa järkyttyneeltä potilaalta kärjekästä tekstiä Acutan palvelusta. Itse olin vuosi sitten 2 vuorokautta jatkuneen sydämen rytmihäiriön vuoksi Acutassa. Sain asianmukaista, ystävällistä palvelua hoitajilta ja lääkäriltä ja ohjattiin pyydettäessä vessaan. Tunsin oloni turvalliseksi. Matti

Ihmisten käyttäytyminen ja perustelut olla ottamatta koronarokote ovat valitettavan epäloogisia. Riskin käsitettä on maallikon vaikea ymmärtää, jos se on esimerkiksi 0.7/1 miljoonaa rokotettua ihmistä kohden. Samalle riskille altistus, jos istut autossa 100 kilometrin tuntivauhdissa, poltat savukkeen tai juot vajaan pullon viiniä. Luovutko siis myös näistä? Qua Vadis

Ajoin Lielahti–keskusta puolenpäivän aikaan ja viisi autoa ajoi törkeästi punaisilla liikennevaloista, eräs jopa pysähtyneen autoni ohi ja jalankulkija tulossa yli. Missä valvonta? Tuntuu, että poliisien aika menee ihan muuhun kuin saada nämä tyypit kuriin. Kansan autoilija

Eikö arkkitehdit voi kysyä minkälaisen rakennuksen sen tulevat käyttäjät haluaa? Esimerkiksi taidemuseo, museonjohtaja huolestui 4 metriä korkeista ikkunoista, ei museoon saa auringonvalo tulla. Museon taiteet on valoherkkiä! Sen johdosta "oikea siilo" on oikeanlainen, siinä ei lainkaan ikkunoita. Vapriikissa – talo talon sisällä – eikä museon puolella ikkunan ikkunaa. Ja vielä – eikö voi katsoa mikä mihinkäkin kulttuurimaisemaan sopii? Sara Hilden -museo myös uudelleen kirjoituspöydälle. Museomenninkäinen

Kiitos opettajien työstä kertovasta jutusta. Kaikki sympatiani heidän puolellaan, tietäen kohtuuttomat vaatimukset ja odotukset heidän työssään. Lähden mielelläni myötätuntomarssille heidän ja oppilaiden puolesta. Mikki

Mihin arkistoidaan potilastiedot, kun yksityislääkäri lopettaa toimintansa? Tietoa vailla