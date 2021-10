Pispala on menetetty, kuten Amuri ja Tammela aikoinaan

Vai on Pispala kulttuurimaisemaa? Sitä kulttuurimaisemaa voi ihailla Näsijärveltä päin, näkymä ei ole kovin kultturellinen: rantanäkymässä betonitaloja toinen toisensa vieressä. Ei auta enää asemakaavoja näiltä osin rukata. Menetetty on, kuten Amuri ja Tammela aikoinaan. Surullista, mutta totta. Ainutlaatuinen maisema on historiaa

Miksi rokottamattomat saavat vapaasti kuormittaa tehohoitoa ja terveydenhuoltoa? Samat säännöt kaikille ja rokottamattomat vuorostaan kotiarestiin samoilla perusteilla kuin päälle 70-vuotiaat keväällä 2020. Demokratiaa

Onnittelut Manse PP:lle uusista hankinnoista. Mielenkiintoista. Lyödään samalla kiilaa jääkiekkoon ja jalkapalloon. Ei se pelaa joka pelkää. Pirkkalalainen

Taajamissa pitää kieltää polttomoottorikulkuneuvojen harrastus. Kaikki vaikutukset ympäristölle ja ihmisille ovat erittäin haitallisia. Metsästäjätkään eivät harrasta kaupungeissa, joten autoharrastajatkin voisivat harrastaa siellä missä eivät aiheuta muille haittaa. Bröömbröömpumpum

Eikö Uros-areenan uudeksi nimeksi sopisi Sunny Lentokenttäcenter? Näiden takanahan on luotettavia sijoittajia. Aitiot voisi rakentaa Näsijärven pohjasta nostetusta massasta. Hyvä neuvo ilmaiseksi

Uros sitä, Uros tätä, miksi ei voida noudattaa sukupuoletonta linjaa? Voitaisiin puhua vain monitoimihallista. Neutraaliko

Puhutaan vasemmistohallituksesta, mutta kun miettii eläkeputken poistoa, tulevaa työn pakkohakua uhkaamalla, niin voi odottaa ansiosidonnaisen mulkkaamista myös. Sipilä ja kumppanit alkaa tuntua mammanpojilta ja tytöiltä. Vaikea on vaaleissa äänestää, jos vasemmistoporukkakin kulkee oikeata laitaa. Sanonpa senkin, että olen tamperelaisena erittäin pettynyt yhteen ministeriin. Meikkiä&vaatteita

Kohtuullisesta eläkkeestäni (900 euroa, 5400 markkaa) pistän 30 euroa Afrikan tytöille. Ei kai paljon auta, mutta auttakaa te muutkin solidaarisesti. Woi

Kyllä Elokapinan ja muiden viherpipertäjien pitäis keskittyä todelliseen ilmastotekoon eli maailmanlaajuisen väestönkasvun rajoittamiseen eikä näperrellä täällä kotimaassa elämää vaikeuttaen, koska vaikka me teemme täällä kaiken mahdollisen, niin sen merkitys on kuin hyttysen tuhaus Saharassa. Meidän merkitys maailmassa on vain promillen osia, joten turhaan vouhkata ja lietsoa hysteriaa. Maalaisjärki

Sitoutumattomalle ajattelijalle: opposition arvostelu ei poista sitä tosiasiaa, että hallitus on ottanut ennätysmäisesti velkaa, joka ei suinkaan ole koronan hoitoon. Menokehykset jälleen ylittävän uuden 7 miljardin euron lainasta vain pieni osa menee koronan hoitoon. Jokainen valtio Euroopassa antoi tukea yrityksille akuuttiin kassakriisiin. Se ei ollut mikään historiallinen saavutus. Pandemian hoidosta taas voidaan olla todellakin montaa mieltä. Tosiasioita keskusteluun

Olisiko nyt vihdoin aika toteuttaa uusi tuoteryhmä, josta kotimaiset tuottajat saisivat kohtuullisen korvauksen? Uskon, että minun lisäkseni moni muu maksaa mielellään esimerkiksi leivästää vaikka 10 senttiä enemmän, jos tietää hinnankorotuksen menevän varmasti viljelijälle eikä välikäsille. Kotimaista kiitos, nyt ja tulevaisuudessa

Nimimerkki Jukka L oli huolissaan Jyväskylässä ajetun rallin ja ylipäätään moottoriurheilun tuottamista päästöistä. Yhtä lailla päästöjä tuottaa olympialaiset, jalkapallon arvokisat, isot konsertit ylipäätään kaikki isot tapahtumat. Eivät ne ihmiset ja tavarat kulje niihin ilman lentokoneita, autoja ja niin edelleen. Lisäksi pitää rakentaa kalliit suorituspaikat, joista aiheutuu päästöjen lisäksi ympäristöongelmia. Jyväskylässä paikat on valmiina olemassa. Ensinnäkin laajempaa katsantokantaa asioihin ja toiseksi, lopetetaanko kaikki sirkushuvi ihmisiltä? Sitähän tässä koronapandemian aikana on kokeiltu. Rallifani

YK:n luontokokous.Luonnonsuojelu ei innosta ja onnistu, jos siitä puhutaan taakanjakona. Luonnonsuojelusta pitää etsiä mahdollisuuksia työlle, taloudelle ja tulevaisuudelle. Etsivä löytää

Kiitos Mami hyvästä mielipiteestä! Itse ihmettelen kovasti, miksi meillä ei oteta käyttöön vastikkeellista työttömyysturvaa? Samalla voisi tutustua eri aloihin ja voisipa joku vaikka innostua työntekoon esimerkiksi ihanien vanhusten kanssa päiviään viettämään. Työstä iloa

Tesoman jäähallin kuntosalilla on jo vuosia soinut radiosta vain yksi kanava Radio Nostalgia. Olisko mahdollista saada kuuluviin esimerkiksi Radio Nova tai Radio Suomipop? Kyllästynyt nostalgiaan