On haettava neljää työtä kuukaudessa, entä jos saa ne kaikki

Työntekijän on haettava 4 työtä kuukaudessa. Entäs sitten jos saa ne kaikki?Sokrates

Koulussa opetetaan edelleen. Ainakin minä teen niin, olenhan 'vanhanaikainen'. Kaiken lisäksi tykkään työstäni. Ei opettajakaan ole tuhattaituri, vaikka ehkä jotkut vanhemmat niin toivoisivat. Ihmisiähän mekin vain. Ensimmäistä kertaa yli 30 virkavuoteni aikana opetustaitoni on kyseenalaistettu. Silti itse tiedän tekeväni parhaani ja se riittäköön loppuun saakka. Myös vanhempien on syytä opetella sietämään pettymyksiä elämässään ja etenkin lastensa kohdalla ja näin opettaa keskustellen jälkikasvulleen elämän realiteetteja. Eija

Nimimerkki Ihmettelevä äiti kirjoitti (AL 8.10.) täyttä asiaa vanhempien vastuusta lapsien oppimisen suhteen. Itse sain opettaa lapseni lukemaan ja nyt takutaan vieraiden kielten kanssa. Koulussa mennään toki asioissa eteenpäin, mutta varsinainen opetustyö jää vanhemmille. Saisko osan palkasta kans?

Syrjäkylille liikkuvat terveysasemat. Selvitetään mitkä terveyspalvelut on mahdollista sijoittaa tilojen/painon puolelta puoliperävaunuun, nivelbussiin tai muuhun sellaiseen. Virta ja kuitukaapelit vaikka paikallisen kyläkaupan pihan tolpasta. Henkilöstö kiertää eri kylissä eri viikonpäivänä. Sakari Sivenius

Hyvä maataloustuottaja. Älä myy tuotteitasi kannattamattomalla hinnalla kauppaketjulle. Ilmoita mistä saa tulla suoraan ostamaan! Maksan mielelläni kaupan hinnan suoraan tilalle. Tutustu Rekoon. On aika korjausliikkeelle

Läheiseni sairastui syöpään. Miksi Pirkanmaan syöpäyhdistyksen ryhmätoiminta ja muu tuki on keskitetty ainoastaan Tampereen Hämeenkadun pisteeseen? Ympäristökunnissakin on tarvetta erilaiselle tuelle ja toiminnalle. Yhdistyksellä on kehittämisen paikka! Yksi monista

Mielestäni ei ole sopivaa kielenkäyttöä poliisilta, kun kadonneen henkilön vaatetuksesta kerrottaessa käytettiin alushousuista puhekielen sanaa kalsarit. Liikenneonnettomuuksista tiedotettaessa kuljettajasta käytetään puhekielen sanaa kuski. Ala-arvoista kielenkäyttöä mediassa molemmat sanat. RP

Kukaan ei ole eläkeläisten puolella, ei kukaan! Saman kohtalon oon perinyt kuin isäni ja appi-ukkoni. Olen ollut 15 vuotta eläkkeellä ja minulla on ollut kokoajan lähes sama eläketulo. Holvastin pappa

Suurkiitos upeasta työstä Ratinan koronarokotuspisteen portsareille, sisäänkirjaajille ja rokottajille/hoitajille! Kävin piikkifobiasta kärsivän henkilön mukana avustajana rokotuspisteellä torstaina 7.10. Portsareista lähtien kaikki henkilökunnan jäsenet olivat todella ystävällisiä ja ymmärtäväisiä, piikkikammoinen sai hoitajan ehdotuksesta mennä jonon ohi, ettei tarvitse panikoida kauan, sai mennä makuulle rokotuksen ajaksi ja rentoutua rauhassa, kunnes oli kykenevä rokotukseen ja sen jälkeen kotiinlähtöön. Kerrassaan ammattitaitoista ja paineen alla iloisena pysyvää porukkaa. Kiitokset ja ruusut! Tyytyväinen asiakas ja avustaja

Television paras hupiohjelma on eduskunnan kyselytunti. Minua kuitenkin nauratti niin. Pentti 86