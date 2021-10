Oriveden pitäisi ilmoittaa: Kyläkoulut säilyvät. Jo muuttuisi muuttotappio voitoksi muiden ympäristökuntien tapaan. Pienten puolesta

Mielestäni Omakanta-käyttöliittymä on epäselvä Kanta.fi-palvelussa. Korona-todistus löytyy hyvin mutta ei laboratoriotulokset. Verikoevastaukset pitäisi näkyä laboratoriotuloksissa mutta ei näy. Parannusta kaivataan

Hallituksen uusi työnhakumalli on jo ajatuksena surkea. Ihmiset, jotka ovat päivät kotona ehtivät hakemaan vaikka joka päivä 4 työpaikkaa. Ja mikä on muistutus? Työhaluttomat saavat viikon naurut asiasta. Ja 5 tai 10 päivän työttömyysturvan menetys on aivan liian heppoinen rangaistus. Nyt on syytä lopettaa hyysäämiskulttuuri. Talous ei kestä. Jos on terveysongelmia, niin alkuun osapäivätöitä. Seuraavaksi kokopäiväinen työ. Jos ei onnistu, niin lääkäriin ja lausunto, miksi ei onnistu. Kenellekään ei ole luvattu syntymässä, että maailma on oikeudenmukainen ja aina ihana! Mami

Käytetyt maskit ovat ikävää katsottavaa, kun ne heitetään kulkuväylille ja maastoon. Erityisesti Linnainmaan koulun ympäristö ja kulkuväylät ovat maskijätteen saastuttamia. Eikö koulun järjestelmät voisi voisi omalta osaltaan tehdä asialle jotain. Luppaanpuu

Stop autoharrastajien ja motoristien tavallisille ihmisille aiheuttamalle kuritukselle! Kaupunki ei ole teidän leikkikenttänne vaan kymmenien tuhansien ihmisten koti. Desibelit räjähtää

Miksiköhän Tampereen kaupunki ei tarkista kunnolla yhteistyöyritystensä tai sponsoreidensa taustatietoja? Näyttää tästä Uros-sotkusta kehkeytyvän melkoinen soppa. Jarski

Minä viisveisaan omista päästöistäni niin kauan kuin moottoriurheilu kaikkine liitännäisvaikutuksineen sallitaan. Drn-drn

Monelle alakoululaiselle päivittäiseen läksyjentekoon puoli tuntia on maksimiaika. Milloin "väsy" yllättää kännykkää räplätessä? Suhteellisuuden taju

Nimimerkki Haloo esittää eläkkeille maksukattoa perustelunaan "kukaan ei tarvitse kymmenien tuhansien eläkettä" (AL 5.10.). Ehkä ei, mutta ajatusta pitäisi jatkaa, työeläkevakuutusmaksuille tulee asettaa vakuutusmaksukatto, koska kenenkään ei pidä joutua maksamaan eläkkeen siitä osasta, jota ei tule koskaan saamaan! K.M.