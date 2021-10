Miksi kansalaisen pitää pinnistellä ymmärtääkseen poliitikkojen puheita. Ja kovasta yrityksestä huolimatta, ei siihen pysty. Äänestäjien oikeus on saada selkeitä, faktoihin perustuvia ja ymmärrettäviä vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Ola

Etelä-Hervannasta Tampereelta ei pääse ratikalla sunnuntaisin ja arkipyhinä keskustaan tai Taysiin töihin. 6.14 lähtevä vuoro puuttuu kokonaan. Lähimmälle bussipysäkille on liki 2 kilometriä matkaa. Ennakkoon annettiin paljon turhia lupauksia vuoroista ja liityntäkuljetuksista. Autoton

Mahtavaa, onnittelut KuPS naiset futis mestaruudesta. Voitto kehä kolmosen pohjoispuolelle on aina juhlan paikka. Näin on

Kuka haluaa ostaa Pälkäneeltä rivaria tai muutakaan, jos saattaa saada kaatopaikkakämpän. Kukaan ei näköjään ole syyllinen. Oikeudenkäynti on kivaa asianajajien kannalta, mutta ei muiden. Paitsi tietenkin rikkaiden. Köyhä ja tärkee

Kunnallinen terveydenhuolto on Tampereella ihan retuperällä. Lääkäri ilmoitti ensiavussa "teillä on uniapnea", ette saa happea sydämelle. Tilatkaa aika omalääkärille, niin hän antaa lähetteen ja saatte mittauslaitteen yöksi ja sen jälkeen saatte happilaitteen kotiin. Miksi mittauslaitetta ei voitu laittaa ensiavussa, kun kuitenkin yö kului siellä nukkuessa? Asiakkaitten turhaa juoksuttamista. Missä maalaisjärki

Anita Simola kirjoitti (2.10.) muun muassa matkailusta ja toivoi suomalaisten suosivan kotimaanmatkailua. Tässä syksyllä olin juuri kahden vaiheilla, lähdenkö Lappiin ruskamatkalle vai aurinkolomalle etelän lämpöön. Päätös oli loppujen lopuksi helppo, kun vertaili hintoja. Lapin matka matkoineen ja yöpymisineen 3 vuorokautta 600 euroa ja sama etelään 7 vuorokautta 350 euroa. Valon lapsi

Hei sinä nimimerkki Turvallisesti pyöräillen (2.10.). Sinulla varmaan on polkimessasi kello millä ilmoitat lähestymisestäsi? Koiran ulkoiluttaja

Koska poliisin rahat on vähissä, niin nyt tekemään liikennevalvontaa alueille jossa on 30 km/h. Kukaan ei noudata rajoitusta. Ensin alueelle Linnainmaa–Leinola. Kyllä euroja lähtee kiliseen, koska vauhdit on luokkaa 60–80 km/h. Tutkat käyttöön

Nimimerkille Nuoret töihin, ehdottomasti samaa mieltä, nuoria tässä pitäisi töihin saada eikä eläkkeellä olevia 40 vuotta töitä tehneitä. Nyt vain sanoma pitäisi kohdistaa tälle hallitukselle eikä Häkämiehelle ja Orvolle, jotka eivät asiasta tällä hetkellä päätä. Järkeä työllistämiseen

Kuka Suomen liikkujista on itsekkäin? Pyöräilijä. Hänelle pitää muun liikenteen seisahtua heti kun hän ilmestyy näkyviin. Jalkakäytävilläkään ei saa kävellä kun hän voi joutua vaikka pysähtymään. Hän vain unohtaa, ettei jalkakäytävällä saa ajaa eikä suojatiellä, jos ei ole niin merkitty. Mutta ei se häntä haittaa sukkahousut vaan jalkaan ja menoksi muita alamaisiaan nöyryyttämään. Maailmannapako?

Palkataan Raipe Tapolan tilalle. Saadaan mestaruus Tampereelle. Tapparan tyttö vuodesta -77

Eihän eläkeasioissa tarvitse tehdä kuin yksi muutos. Laitetaan eläkkeisiin maksukatto! Kukaan ei tarvitse kymmenien tuhansien työeläkettä. Haloo

Pääministerille tiedoksi, että Ilmasto- ja ympäristöhätätilan julistus ei haittaa. Päinvastoin ilmaisu hätätila saa yhä useammat toimimaan tavoitteiden mukaisesti, kun nykyiset toimet eivät riitä! Passiivinen tilanteen seuraaminen ei meitä auta. Tekoja puheiden sijaan

Jos jokin taho perustaa Suomeen eläkeläisten oman, palvelevan pankin, meistäkin saisi asiakkaiksi kaksi virkamiestä eläkkeineen. Terveisiä naapuripitäjästä

Aamulehdessä 2.10. kerrotaan kaiken kestävistä sukkahousuista. Ne on tosin keksitty tosin jo ajat sitten, kuten yli sata vuotta palava hehkulamppukin. Suunniteltu vanheneminen syntyi terminä, kun piti tarkoituksella heikentää kestävää tuotetta kulutuksen lisäämiseksi ja valmistajan voittojen maksimoimiseksi. Insinöörit ja kemistit kokivat eettisen kriisin. He ovat pyrkineet tekemään hyvää ja parempaa kehityksen funktiona. Nyt käskettiin heikentämään tuotteita suunnitellusti. Olisiko siis aika palata takaisin kerta käyttökulttuurista ja järjettömästä materiaali käytöstä kestävään? Jääkaappi on perintökalu ei kolmen vuoden välein vaihdettava rihkama. Kiinan talous perustuu juuri rihkamamassan suoltamiseen markkinoille. Euroopan historiassa kestävä käsityötaito on ollut voimissaan ja huoltopalvelu käyttöiän jatkamiseksi. Näin on