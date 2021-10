Lankarullakioskin voisi sijoittaa ahtaan aseman seudun sijaan johonkin väljempään paikkaan, esimerkiksi Sorsapuistoon tai Koskipuistoon. Kioskipalveluillekin olisi enemmän kysyntää noissa paikoissa. Pappa66

Onhan se kaunis ajatus, että huumekäyttörikos poistettaisiin rekistereistä, ettei se hankaloita tulevaisuutta. Mutta herää kyllä käyttäneen osalta; mitä muita lakeja olet valmis rikkomaan? Ja pitäisikö muitakin rikoksia jättää rekisteröimättä? Haiharavvaari

Meillä on todella hyvä presidentti. Olen aina niin otettu hänen kannanotoista ja sanavalinnoista. Kannanotot ovat ajankohtaisia ja sydän on mukana teksteissä. Presidentin huoli meistä suomalaisista on aito. Jennin mies

Seppo Leskinen vaadit Hämeenkadun palauttamista henkilöautoille ja niille parkkiruutuja. Taisit unohtaa Viistokadun palauttamisen. Sen palautus saisi autoilijat hekuman partaalle. AP

Miten Pälkäneen rivitaloasukkaat: nyt tapahtui oikeusmurha. Ei siellä asunut kunnan päättäjiä eikä silmää tekeviä. Oisko hallituksella vielä rahaa asukkaille

Omakotitalon rakentaminen maksoi 30 vuotta sitten saman Nurmeksessa ja Espoossa. Nyt kun sen myy, saa Nurmeksessa siitä 10 000 euroa ja Espoossa miljoonan. Onko menossa koko maan historian suurin eriarvoistamiskehitys ja vauhti vain lisääntyy? Mitä tekee keskusta ja presidentti? Vai odotammeko uutta pandemiaa tai merenpinnan nousua joka tasaa omaisuuden arvon lopulta? Miten on

Pyöräilynvihaajaksi ilmoittautunut Antero meinaa, että pyöräilyä koskevat liikennemerkit voisi poistaa, koska niitä ei noudateta. Samalla perusteella ja logiikalla voisi poistaa kaikki muutkin liikennemerkit. Ihmettelen silti logiikan puuttumista asfaltoinnin jälkeisissä rajoitusten alentamisissa. Tampereelta syrjäiselle rannikkoseudulle johtavalla motarilla Tampereen päässä on asfaltoinnin jälkeen alennettu rajoitus 100 km/h, mutta eteläpäässä ei ole tällaisia alennuksia. Epäjohdonmukaisuus aiheuttaa välinpitämättömyyttä. Ari Niemistö

Mihin on jääneet Finnairin laskelmista tulevaisuuden sähkölentokoneet, joita hekin ovat kaavailleet hankkivansa juuri kotimaan lentoihin ja syöttöliikenteeseen? Viittaan myös pääkaupunkiseudun älyttömään Malmin lentokentän alasajoon. Eikö todellakaan osata katsoa lähitulevaisuuteen Tampere–Pirkkalan kentän käyttösuunnitelmissa? Lentävä asiakas

Taas kerran nähtiin, kuinka oikeusvaltiossa oikeus kohtelee vähävaraista ihmistä, joka hakee oikeutta asialleen, viittaan tässä Pälkäneen rivitaloasiaa,n josta tuli kielteinen ratkaisu oikeutta. Jukka

Hyvä kirjoitus Marja R, 50:neen vuoteen ei ole tehty mitään naisten kokeman väkivallan poistamiseksi. Montako murhaa nämä sairaat hirviöt saavat tehdä?Ehdottomasti ilmaiset oikeudenkäynnit ja korvaukset väkivaltaa kokeneille. Kokeneita lainsuojattomia