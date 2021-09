Eipä tarvitse ihmetellä, mistä johtuu asumistuen saajien suuri lisääntyminen. Uusia taloja, joihin tulee pieniä suurella vuokralla olevia sijoitusasuntoja, varmaan suurin osa saa tukea joka valuu välillisesti sijoittajan taskuun.Tästä seuraa, että tuen saanti pienenee koko ajan myös niiltä, jotka sitä todella tarvitsevat. Huh järki hoi älä jätä

Hyvä Finnair! Ilmasto ei kestä sitä, että ihmiset lentävät lyhyitä kotimaan matkoja. Esimerkiksi Ranskassa se on ihan kiellettyä, jos junallakin pääsee. Mihin unohtui ilmastokriisi?

Hei te koirianne ulkoiluttavat, ettekö voisi kerätä lemmikkinne jätökset pois ainakin jalkakäytäviltä ja muilta kulkuväyliltä, kiitos. Ida ja mä

Aamulehden haastattelussa maa- ja metsätalousminisreri Leppä toi esiin maatalouden eläinten haitallisen vaikutuksen ilmastonmuutokseen. Miksi media ei nosta esiin lemmikkieläimiä, jotka lisäävät ilmastokuormaa ja joiden määrä on viime aikoina lisääntynyt. Ilmastolle haitallisia ovat myös lemmikkien erityiskaupat, puhumattakaan markettien mittavista hyllyriveistä koirille ja kissoille.i Markku 80

Maastopysäköinnin käsite on jälleen noussut puheenaiheeksi. Eikö tällaista asiaa voida lainsäädännöllä määritellä tarkemmin, ettei kansalaisten tarvitsisi moisesta typeryydestä kärsiä. Jos maasto alkaa päällysteen reunasta, niin mistä se alkaa sorapäälysteisellä tiellä? Onko turvallisempaa pysäköidä auto tasan päällysteen reunaan vai parin renkaanleveyden verran sivumpaan? Mikä määrite on ajokaista? Tie lain mukaan päättyy ojan maaston puoleiseen reunaan. Tarkentavia ohjeita kaivattaisiin pikaisesti, että pysäköinninvalvonta voisi toimia oikeudenmukaisesti. Rattipatti

Kotitalousvähennys, miten se voi olla demokratian kannalta mahdollista toteuttaa? Entä jos ei ole rempattavaa? Tulosiirto siis selkeästi vain valituille kaikkien rahoista. Näin on

Autoilijat, jotka Iidesrannantietä ajatte Tampereen kaupungin suuntaan vastaantulevien kaistalla. Olisiko liikennemerkkien kertaus tarpeen. Äly hoi älä jätä

Kyllä nyt jo menee yli hilseen! Nokiantiellä Kaarilan kohdalla tehdään pyöräteitä niin kun iisakin kirkkoa. Linkkaripysäkeissä tehdään "Nuolialantiet"! Ei mitää taskua linkkarille. Siä nykyään suheeraa neljän linjan autot, ne kaikki ajaa peräkanaa, eikä ohi mahdu. Ja metrin levynen punatiilinen "hulevesi piennar". Jos meiltä henkilöautoilta estetään sujuva kulku, niin nyt se estetään linkkareiltakin! Taskuton pysäkki tosi pirullisessa paikassa Nokiantie-Risukuja-risteyksessä! Onko 15 metriä kiertoliittymään? Kaarilan aukion notkelmassa kolme suojatietä 200 metrin matkalla! Yksi valo-ohjattu, 2 korokkeellista, toinen risteyksessä! En kehtais laittaa nimeäni katusuunnitelman tekijäksi

Luonnonvoimille ei semmoisia patoja rakenneta, että vedet pysyvät turvallisesti rajoissaan. Sipi

Ennen vanhaan sanottiin, että tuli on hyvä renki mutta huono isäntä. Nykyään sanan tuli tilalle voi laittaa sanan digitalisaatio. Se on herra! Ja me renkejä

Sähkölautailijoiden kypärättömyys johtuu siitä, että suurin osa käytöstä on ennalta suunnittelematonta. Pitäisi varmuuden vuoksi kulkea kaupungilla kypärä kainalossa. JN