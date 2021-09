Talvirengaskausi lähestyy. Uutta asfalttia on levitetty paljon. Olisi surullista, jos se rouhitaan yhdessä talvessa piloille. Yksi kitkarengastalvi takana. Ohjeeni sen perusteella: jos asut lähiössä, kuntakeskuksessa tai sen liepeillä ja pääasiallinen ajosi on toiseen samanlaiseen, et tarvitse nastarenkaita. Mielestäni nastarenkaat ovat tarpeen vain maalla asujille. Harri Mäkinen

Nyt on keksitty ratkaisu Tampereen sähköpotkulautaongelmaan. Jätetään Tammerkoski tyhjentämättä viiden vuoden ajaksi. Sinne ne harminkappaleet katoavat. M.o.l.

Kiitos ei ratikkaa Ylöjärvelle! Päättäjien kannattaa käydä arki-iltaisin toteamassa busseissa matkustajien määrä, ei kovinkaan montaa kulkijaa Mansen suuntaan. Vaasan raiteille paikallisjuna riittää. Tyhjät ratikat

Moni yritys teki koronatuen vuoksi ennätystuloksen ja ansiottomat voitot valuvat omistajan taskuun. On eri asia auttaa yrityksiä selviytymään kuin jakaa ihmisten rahaa voittojen maksimointiin. Jokin jääkiekkojoukkue kehui tukien mahdollistaneen sen, että ei tarvinnut tinkiä urheilullisesta kasvusta eli verovaroin hankittiin uusia pelaajia. Älytöntä puuhaa hallitukselta tämäkin. Järjestelmä on mätä

Kummasta kertyi enemmän rahaa. Pesismatsin pääsylipuista vai peliä katsomaan tulleiden ihmisten parkkisakoista. Toivottavasti mestari ratkee seuraavassa pelissä, ettei tarvi toistaa tätä sakottamista enää. Rikos ja rangaistus

Kirjoittaja kaipasi puoskarilakia (AL 19.9.), eli käytännössä lääketeollisuudelle monopolia terveydenhoitoon. Se olisi kansanterveydellinen katastrofi. Tarvitaan rakentavaa lääketieteen ja vaihtoehtohoitojen yhteistyötä, se olisi potilaiden etu. Mikki

Kääpiöpinserin omistaja Ala-Pispalassa jätit koirasi kakat keräämättä. Miksi näin teit? Oliko kakat mielestäsi liian vähäpätöiset kerättäväksi vai eikö tullut mieleen ottaa kakkapussia mukaan kun lähdit koirasi kanssa ulos. Koiran tarpeille vienti lienet se päätarkoitus koiralenkille lähtiessä. Tsemppiä seuraavaan kertaan, ei se niin vaikeaa ole toimia oikein. Yksi koiranomistaja

Kiitokset Voimia! Maukkaat kouluateriat joissa kasvikset ja varsinkin salaatit kastikkeineen huomioitu. Toisinaan kasvisvaihtoehto jopa päihittää pääruoan. Kyllä nykypäivän koululaisten kelpaa. Aikuisopiskelija

Ratikka on tosi vaarallinen pyörätuolilla liikkuville. Kaksi kertaa on kuljettu Hämeenkadulla. Molemmilla kerroilla jäätiin oven väliin. Toisella noustessa ratikkaan ja toisella poistuessa. Inva-nappia painettiin ja reippaasti mentiin. Miten voi olla, että kuljettajia koulutettiin vuosi eikä opetettu katsomaan peiliin. ST

Ratikkakyyti oli kovin nykivää. Lähellä oli kaatuminen seisomapaikalla. Etenkin liikkeellelähdöt nykäisevät ilkeästi ja toistuvat jarruttelut! Kuskeille opetusta lisää tai automatiikkaa kiihdytysten pehmennykseen! Nekalan mummu

Mitkään kiintiöt perhevapaauudistuksessa eivät mahdollista isien kykyä imettää. Äidit ja isät ovat tasa-arvoisia, mutta faktisesti erilaisia. Erilaisuus ei ole epätasa-arvoa! Uudistus lyhentää äideille maksettavia päiviä. Lainsäätäjät ajattelevat tietävänsä paremmin mitä perheet tarvitsevat. Onko 90 prosenttia perheistä väärässä, kun ne päättävät, että heillä äiti hoitaa lapsia kotona? Sari

Jos Norjassa ei sada vettä, nousee silloin Suomessa sähkön hinta. Helteinen kesä nosti sähkön hintaa. Jos Suomessa sataa liikaa vettä, niin silloinkin sähkön hinta nousee. Milloin olisi tilanne, jolloin sähkön hinta laskisi? Jarkko Virtanen

Tampere on syystäkin ylpeä uusista hienoista ratikoistaan. Milloinkahan saataisiin Keskustorilta hävitettyä se vanha helsinkiläinen rumilus? Pois raiteiltaan

Lehdessä uutinen vaimon pahoinpitelystä ja mikä naisen asemaa halventava mitätön tuomio: ehdollinen tuomio! Oikeudentaju sanoo, että tuntuvat korvaukset vaimolle, maksuton asianajaja eron saamiseksi sekä miehelle oikea vankilatuomio. Tämä lepsuilu on häpeällistä. Marja R.

Älkää nyt hulluja ehdottako! Ettäkö ratikka Rauhaniementielle. Ilmastoystävällinen sähköbussi Pyynikintorilta Rauhaniemeen toimii hyvin. Kuljettaja seuraa, että matkustajat ovat paikoillaan ja auto lähtee nykimättä pehmeästi liikkeelle. Matka hoituu ripeästi. Sähköbusseja lisää sopivan pitkille matkoille. Sipe vaan

Nykyään työn sankareiksi on nostettu yksityiset sijoittajat ja vuokranantajat. Lukiossakin voi opiskella skeittilinjalla. Jo on aikoihin eletty. Siunaa ja varjele