Minkälaiset ihmiset eivät osaa laittaa maskeja roskikseen? Noh, tuskin lukevat lehtiä. Arska

Nokialaiset, aivan liian helppo vaatimus 20 virttä. Adventti- ja jouluvirsiä on jo 35, jotka jokaisen pitäisi osata. Vaatimus pitäisi olla 100 virttä. Ottaisin osaa, mutta kun ei voi. En ole nokialainen

Osuuspankki tekee hyvää tulosta, mutta asiakkaiden palveluita vaan vähennetään ja huononnetaan. Eläkeläiset ja vanhukset ei pääse enää eläkkeitään nostaan, eikä laskujaan maksaan, kun kassapalvelut on vähennetty ja lopetettu. Suurella osalla Osuuspankin uskollisista jäsenistä ja asiakaista ei ole verkkopankkia, ei nettiä, ei tietokonetta, eikä älykännykkää käytössään. Aikaisemmin oli Ylöjärvellä yhtenä päivänä viikossa kassapalvelut käytössä ja jonot oli joka kerta ulos saakka Nyt tämäkin palvelu poistuu? Nyt pitää alkaa varata aika puhelimella kassapalveluihin? Siellä nyt sitten nämä asiakkaat odottavat hyvinkin pitkään, jos sieltä sattuu joskus puhelimeen vastaan. Kyllä pankki on tehnyt ikäihmisten, vanhusten ja muiden, joilla ei ole verkkopankkia, pankkiasioiden hoitamisen kohtuuttomaksi ja mahdottomaksi. Onneksi Ylöjärvellä on vielä kaksi Säästöpankkia, joista saa vielä kassapalveluita aika vaivattomasti. Viisi sukupolvea asiakkaana

Jos metsään haluat mennä nyt niin takuulla yllätyt. Nysse-bussit vekkulit nuo on jo käyneet pitkään jonohon ja pysäkiltä ohi ajelee. Pysäkiltä 0158 kyydistä jääneet kaksi retkeilijää