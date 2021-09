Voi olla, että keskustassa on riittävästi asukkailla pysäköintipaikkoja, koska siellä on vanhoja taloja. Mutta muualla uusissa taloissa on jo nyt aivan liian vähän asukasparkkipaikkoja. Asukkaita kai pitäisi ajatella eikä rakennusyhtiöitä. Järjetöntä

Kyllä tuntuu korkeelta toi kolmen ja puolen tonnin keskipalkka. Joidenkin tarvii tienata ihan pirusti, koska suurin osa ei pääse lähellekkään tota summaa. Kummasti sitä tulee toimeen pienemmilläkin tuloilla kun ei turhia ostele. Robin Hood

Miksi sanomalehdet ja myös televisio käyttää säännöllisesti uutisoinnin yhteydessä kuvituskuvia, joissa aina kuva neulasta ja lisäksi usein lähikuva pistämisestä? On paljon kansalaisia, jotka ovat piikkikammoisia, ja päätös ottaa koronarokote ei vahvistu sillä, että uutisoinnissa muistutetaan ja näytetään itse rokotteen antotilannetta. Eläkeläisterkka

Nimimerkki Exope, osuva kommentti työn raskaudesta ja palkasta. 1970 luvulla olin kesätöissä murskaustyömaalla, mielestäni työteko ei ollut helppoa eikä hauskaa, sillä työ oli likaista, meluisaa raskasta ja pienipalkkaista. Valittaessani asiasta, vastattiin, jos työnteko olisi helppoa hauskaa, herrat tekisivät sen itse! Leinolan Sepi

Kyllähän nuo kannen uudet tornitalot erottuvat massasta. Mutta eiväthän ne näytä läheskään sellaisilta, millä niitä arkkitehti Libeskindin luonnoksilla esitellään ja markkinoidaan. Puhallus

Ihmetyttää kovin koronatukien jakoperusteet lähes 1800 pirkanmaalaisen yrityksen listassa. Moni listalla mainittu yritys teki koronavuonna 2020 parhaimpia tuloksiaan, liikevaihto jopa kolminkertaistui. Joukossa myös aloja, joihin korona vaikutti volyymia lisäävästi. Tapahtumajärjestäjät, artistit ja ravintolat jäivät tukien suhteen huonompaan osaan! Huolestunut veronmaksaja

Tellervo Tuomiselle (AL 14.9.).Kirjoitit täyttä asiaa.Olin vastaavassa tilanteessa muutama päivä sitten ja otin puhelimen mukaani vessaan.Terveysasemalta soitettiin juuri silloin. Asia hoitui puhelimessa ihan normaalisti, jälkikäteen huvitti. Ei näköpuhelin

Jari Mylläri kertoi kolumnissaan totuuden. Keskustan vetovoima vähenee aina vaan enemmän ja enemmän. Enkä nyt puhu puolueesta vaan Tampereen sydämestä, jota on yritetty elvyttää verisuonta (Hämeenkatu) avartamalla. Hyvin tehdyt ohitusleikkaukset (tiet) ja hankalampi kulku keskustaan heikentää veren (ihmisten) kulkua entisestään. Idässä ja lännessä jo niin hyvät palvelut, että kun etelän suuntaan saadaan samanlaiset, niin keskusta näivettyy lisää. Syyllistä epäillään

Declan Mcmenamin toi loistavasti esiin koululiikunnan kehittämiskohteen. Toivottavasti päättäjätkin lukivat. Ainesta eduskunta-aloitteelle. Kahden koululaisen äiti

Esko Turunen (AL 16.9.), ymmärrän pointtisi, mutta asia ei ole noin mustavalkoinen kuin kirjoitat. Tampereen keskustassa on taloyhtiöitä, joissa ei ole kerätty lainkaan hoitovastikkeita vuosikymmeniin. Yhtiön ylläpito on katettu liikehuoneistoista saaduilla vuokrilla ja asunnoissa on asuttu "ilmaiseksi". Korotetut tonttivuokrat vain tasaavat asumiskuluja pitkällä aikavälillä. Jorma66

Kerrostaloalue Ilkon jylhiin erämaamaisiin on sama kuin rakennettaisiin kerrostaloja Kolin näköalapaikoille! Yhtä tyrmistyttävä ajatus! Rakentamiselle riittää lääniä muuallakin

Hyvä kirjoittaja Torre (Al 16.9.), Oulussa pyöräillään ympäri vuoden enemmän kuin Tampereella, koska infra on parempaa ja siihen panostetaan. Tarjonta synnyttää kysyntää. Pyöräilijä Tesomalta

Hei Tampereen Voimia! Palvelukeskukset saavat teiltä ateriapalvelut. Ruokalistoja suunnitellessanne oletteko huomannut, että nyt on paras sesonki kasviksille? Esimerkiksi viikon 38 tarjonta ma–la 1 porkkanasosekeitto,1 kalakeitto,9 erilaista liharuokaa. Kasviksia pöytään kiitos

Miksi eduskunnan torstain kyselytunnilla muun muassa edustajien Kinnusen ja Häkkäsen selviin kysymyksiin ministerit Ohisalo ja Saarikko eivät vastanneet muuten kuin ympäripyöreästi osaamatta antaa selkeää vastausta! Samanlaisen vastauksen olisi osannut antaa lähes kuka vain. Torre

Jos pienituloisen ansiosidonnaista pienennetään, niin hän tarvitsee enemmän asumistukea tai joutuu hakemaan sossusta rahaa. Tonni käteen

Kehätie Kangasalle, kun 9-tietätäkään ei saada kuntoon. Puolitiehen