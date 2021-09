Tampere keventää parkkinormia (Al 16.9.). Tarvittaessa autot ovat sitten parkissa tien reunoilla haitaten liikenteen sujuvuutta. Hoitakaa nyt ensin se, että ongelma paikkoihin pysäköinti kielto-merkit! Moni osake jää myymättä, jos autolle ei ole varmaa parkkiruutua, autotallia. Vaikka kuinka keskustassa asuttaisiin, ihmiset silti liikkuvat muuallekin. Kauemmas on aina mukavampi mennä omalla autolla. Suunnitelmat laajemmin ajatellen

Jos koronatestejä tehdään jatkossa rokottamattomille ja sairaalahoidossa on lähinnä rokottamattomia, eikö näistä lasku kuulu myös rokottamattomille, jos ei ole terveydellistä estettä ottaa rokotusta. Reilupeli

Kannabiksen dekriminalisaatio tarkoittaisi, että terasseilla saisi vapaasti tuprutella. Onko kenelläkään käynyt mielessä, millaisia vaurioita keuhkoihin aiheutuu kannabiksen pössyttelystä, nyt kun tupakan poltosta ollaan kovin huolissaan? Entä miten rattijuopumuksen osalta toimitaan, kun kannabis säilyy elimistössä jopa kuukauden? Jos ajat et pössyttele

Koronakuluja on luvattu korvata kaupungeille hallituksen toimesta ja tätä kaupungit myös vaativat. Taitaa olla aivan sama kerääkö nuo rahat valtio vai kaupunki sillä kansalainen ne veroina maksaa. Sama osoite

Kovin on paljon näitä merkittäviä ihmisiä Suomessa, kun katsoo kuinka monesta kirjoitetaan elämäkerta. Kolmekymppinen tai vähän vanhempi kertoo, mitä on tehnyt, ja jotkut vielä ostaa näitä rahastustarinoita. Tavis

Itsestään selvä asia 17-vuotiaiden holtittomasta liikennekäyttäytymisestä tuli todistettua. Tällaista suomalaista typeryyttä antaa ajo-oikeus alaikäisille on helppo käsittää muidenkin älyttömien päätösten jatkona! Kaikkea sitä joutuu näkemään

Koska Suomeen saadaan puoskarilaki? Sitä valmisteltiin Rinteen aikana, mutta sitten se tyssäsi. Joukossamme on ihmisiä, jotka uskovat kaikkeen hölynpölyyn muun muassa resonanssihoitoihin ja maksavat hoidoista suuria summia. Uskotellaan nykyihmisten olevan matoja ja loisia täynnä. Ja hoidetaan sähkölaitteella ja yrteillä! Eikö lailla voida suojella näitä hyväuskoisia ja lopettaa tämä toiminta? Järjetöntä puoskarointia

Pohojanmaan pojat vie Manse PP:n kohti kultaa! Aksu

Nysse on nysse eli Joli eli liikenteen tilaaja. TKL on yksi tuottajista eli liikennöitsijä niin kuin Länskä, Paunu, PirTil. Kun huudatte TKL:ää apuun. on sama kuin kaivoon huutaisi. Jolille terveisiä kun ketuttaa. TKL sitä ja tätä

Paljon on nuoria piikkikammoisia, kun viidennes väestä on jättänyt rokotteen ottamatta. Kannabiksesta apu?

Hallitus, kiitos tästä tulonsiirrosta hyvätuloisille, sähköautot verottomiksi. Ei tavallisella palkansaajalla ole niihin silti varaa. Edes vähän käytettynä vanhempana niitä ei kannata ostaa, koska voi olla kalliin akuston uusiminen. Ei niitä kauppiaskaan tee kun auton arvo saattaa olla alhaisempi kuin uusi akkupaketti. Köyhät kyykkyyn

Sinulle Hoitotakuu, itse varasin aikoinaan aikaa keväällä, mutta sanottiin että voi soittaa vasta seuraavana vuonna ja 80 on jo siinä "jonossa" tarkastukseen. En tiedä kuinka nykyisin, koska menin yksityiselle ja saa ajat nopeasti ja vaivattomasti. Vaikkakin "maksaa enemmän", mutta kyllästyin noihin yli vuoden mittaisiin jonotuksiin. Kaunis hymy

En yhtään ihmettele, jos keskustan kaupat kaipailevat asiakkaita. Yksi syy on ainakin se, että me joilta bussit vietiin, emme lähde etsimään ratikkaa kilometrien päästä. Omalla autollakin on aika sekavaa suunnitella reittiä keskustaan kun ajokieltoja on joka puolella. Onneksi tulee kaupungin laitamille isoja uusia marketteja hyvillä parkkipaikoilla, kiitän. Ostan niistä sen, mitä tarvitsen. Ei keskustassa käyty 1,5 vuoteen

En osta uusia vaatteita, en lennä, kierrätän kaikki jätteet, en heitä ruokaa roskiin, ei ole lemmikkejä, en tuhlaa vettä. Autolla käyn ainoastaan lyhyitä matkoja kaupassa. Miksi minut pakotetaan kaikkiin ilmastotalkoisiin! Missä on se kuuluisa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus? Kadulleko istumaan?

Ovelaa on Tampereen asemakaavoitus. Isoja kerrostaloryhmiä suunnitellaan lähimetsiin, pelloille ja jopa golfkentälle. Niistä saadaan peruste ratikkalinjoille. Sankkaa metsää kaatuu, peltoja ja viheralueita tuhotaan. Tuskin kukaan miettii, mitä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaatii. Olemassa olevat rata- ja tielinjat eivät kelpaa, edes osaratkaisuiksi. Samalla unholaan jäävät vanhat, tiiviitkin asuinalueet. Kenelle ratikkaa tehdään?