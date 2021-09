Katseltuani Youtubessa ollutta videota Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksesta vuodelta 2018, tulin siihen tulokseen, että kunnallisvaaleihin osallistujien yläikärajaksi pitäisi asettaa ehdottomasti 60 vuotta. Mummo- & pappakoppa

Kiitos hyvistä kannabiksen käytön artikkeleista 15.9. Kansanedustaja Koskinen valaisi hyvin tosiasioita selkeästi arjen esimerkein. Tutkija-professorit toivat taas omat tutkimustensa tulokset asiaan. Täti

Mikäli joidenkin tiedotusvälineiden uutisointi siitä, että koronaepidemia on johtanut joillekin kotitalouksille merkittävien säästöjen kasvun kautta kulutuspaineen purkautumistarpeen kaltaisen tilanteen, pitää paikkansa, ehdotan vaikkapa ravintolakäyntien lisäämisen sijaan muita rahankäyttökohteita: lahjoitukset humanitaarisille järjestöille Suomessa ja ulkomailla sekä avun antamista aivan lähipiirin moniin tarpeisiin. Rahaansa ei ole pakko käyttää vain itsensä ja oman perheensä hyväksi ja huviksi. Kirkossa kolehdin keräämistä edeltäen sanotaan: Iloista antajaa Jumala rakastaa. Vaikka elämänkatsomuksesi olisi mikä, mieti kunniallista ja arvokasta toimintaa kaikkien hyväksi, myös viisaan elämäntavan esimerkkinä lapsillesi. Arvokkuus on arvokasta

Voihan hybridistrategian perälaudan tiekartta, mikä on veitsen terällä hevosen selässä. Voisiko joku kertoa, mitä tämä on selvällä suomen kielellä. Partavaari

Nyt kun keskustassa on sumppukohtia siellä ja täällä erinäisistä syistä, niin jokainen keskittykööt ajamiseen ja havainnointiin. Puhelimet, muut huomiota vievät laitteet pois ja mennään silloin kun pitää mennä eikä mennä kun ei pidä mennä. Kaasua oikeaan aikaan

Tellervo Tuomiselle paljon kiitoksia tärkeästä, osuvasta ja sinnikkäästä takaisinsoittopalvelua koskevasta kirjoittamisesta! Tampereen terveyskeskuksessa on paljon lähtökohtaisesti vastuuntuntoisia eri ammattiryhmiä edustavia työntekijöitä. Johtotasolta välittyy tai jää välittymättä se, miten tärkeänä ihmisten aktiivista palvelemista tulee pitää. Resurssipulan korjaamiseksi tulee oletettavasti taistella – se on virkavelvollisuus. On vinoutunutta olettaa, että juuri terveydenhuollon yhteydenottoa pitäisi odottaa jotenkin toisin kuin muita palveluita. Potilas ei ole päivystäjä, vaan palvelusta maksava veroina maksava asiakas. Lääkäri