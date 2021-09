Hulevesimaksu on kaupunkilaisten vero. Se ei perustu tontilta poistettavan sadeveden määrään. Veloituksessa ei saisi huomioida kerrosneliöitä. 1000 neliön tontille sataa sama määrä oli siinä kerrostalo, omakotitalo tai tontti rakentamaton. Ei kerrostalossa sisälle sada. Maksu tulisi olla tonttineliöperusteinen. Maksumies

Tampereella on pyöräilijöiden suosio ylimitoitettu. Vihreiden ja muutamien kymmenien aktivistien toiminta on saanut mittasuhteeltaan liian suurta huomiota. Jos tehdään mielipidekysely tamperelaisille, löytyisi monia parempia tarpeellisempia rahareikiä. Pyöräilyaikakin vuodessa on vain noin 6 kuukautta. Harvat pyöräilevät pidempään. Torre

Työnantajat valittelevat työvoimapulaa. No, onhan se kummallista, etteivät poispotkitut tulekaan takaisin hattu kourassa. Ja koulutus, sehän on yhteiskunnan tehtävä. No thanks

Vuonna 2007 oli tapaus "Sari sairaanhoitaja". Kuluneet 14 vuotta ovat osoittaneet, että käsillä äänestäminen ei auta. Mutta jaloilla äänestäminen kyllä auttaa! Sakari Sivenius